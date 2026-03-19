Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilen Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Volkan Demirel, mağlubiyetten ötürü üzgün olduğunu söyledi.

Demirel, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, son 10 günde 3 karşılaşmanın 2'sini deplasmanda oynadıklarını anımsattı.

"BURADAN BELKİ 1 PUANLA AYRILABİLİRDİK"

Bu süreçte takımının fiziksel mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Demirel, Konya deplasmanında bayram öncesi taraftarlarını mutlu etmek hem de moral bulmak adına galibiyet hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını aktardı.

Demirel, yeşil-beyazlıların ofansif bir kadroyla sahaya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Arkada çok rahat pozisyona girebileceğimizi planlamıştık, ilk yarıda bunu yakaladık da ama çok net tercihler yapamadık. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremedik. İkinci yarıda da Konyaspor'un hem taraftar hem saha avantajıyla baskısına maruz kaldık. Duran toplardan pozisyonla hem golü buldular hem de pozisyon buldular. Buradan belki 1 puanla ayrılabilirdik. Mağlup olduğumuz için üzgünüm."

Bayram sonrası takımın Antalya'da kamp yapacağını aktaran Demirel, fiziksel ve taktiksel eksikleri gidererek daha iyi bir performans ortaya koymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konyaspor - Gençlerbirliği

İLHAN PALUT: ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET

Palut, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligin kalan haftalarında her puanın büyük önem taşıdığını aktaran Palut, iç sahada oynadıkları bu karşılaşmayı kazanmak zorunda olduklarının bilinciyle hazırlandıklarını ifade etti.

Palut, karşılaşmanın genelinde hücum denemeleri yapan tarafın kendileri olduğuna dikkati çekerek, "Zaman zaman istediğimiz tempoyu yakalayamasak da maç boyunca hücumu düşünen taraf bizdik. Ancak oyun yönünü değiştirirken ve topu geniş alana taşırken biraz yavaş kaldık, bu da rakibin yerleşmesine fırsat verdi. Son yarım saatte dönen topları daha hızlı kazandık. Üst üste ataklar ve duran toplarla rakibimizi zorladık. Sonunda da bir kornerden bulduğumuz golle maçı kazandık. Çok değerli bir 3 puan aldık." diye konuştu.

Oyuna sonradan giren futbolcuların katkısına dikkat çeken Palut, takım içindeki rekabet ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Palut, aldıkları galibiyetin taraftarları önünde daha da anlamlı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Puan durumunun farkındayız, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kısa bir dinlenmenin ardından çalışmalarımıza ciddiyetle devam edeceğiz. Bugün ramazan ayının son günüydü. Yarın bayram. Taraftarımızı bayram öncesi bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bu vesileyle tüm ülkemizin ve camiamızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

