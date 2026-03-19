Konyaspor - Gençlerbirliği maçında tek gol!
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi yeşil beyazlılar, 85. dakikada Jackson Muleka'nın golüyle 1-0 kazandı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
17. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışında Bardhi'nin kale sahası içine ortasında, ceza sahasında yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
35. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu'nun yerden sert ortasında savunmada Adil Demirbağ'ın müdahalesinde top kornere çıktı.
45+1. dakikada topla hareketlenen Kramer'in ceza sahası içinden yerden sert vuruşunda kaleci Velho, topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.