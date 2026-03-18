Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki Süphan Dağı, zirvesinde oluşan nadir bulut oluşumuyla seyir zevki yüksek görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin en yüksek üçüncü noktalarından biri olan 4 bin 58 metre rakımdaki Süphan Dağı, eşsiz bir doğa olayına sahne oldu.

Süphan Dağı zirvesindeki bulut mest etti

Hava sıcaklığının düşmesi ve nem oranının değişmesiyle dağın zirvesini çevreleyen bulut tabakası, "mercek bulutu" ve "bulut şelalesi" görüntülerini çağrıştıran bir manzara oluşturdu.

Süphan Dağı zirvesindeki bulut mest etti

EŞSİZ TABLO

Süphan Dağı'nın heybetli siluetiyle birleşen bulutlar eşsiz bir doğa tablosu ortaya çıkardı.

