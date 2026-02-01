Galatasaray, sözleşmesinin uzatılacağı merak konusu olan Mauro Icardi için görüşmelere başladı. Tarafların ilk temasında anlaşma sağlanamazken, şubat ayında yeniden masaya oturulması planlanıyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’da transfer çalışmaları sürerken, mevcut kadroya yönelik planlamalar da devam ediyor. Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğine ilişkin görüşmeler başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, kadro planlaması kapsamında Arjantinli santrforun durumu için temaslara başladı.

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceğine ilişkin görüşmeler başladı

HENÜZ İMZA ATILMADI

Sabah'ın haberine göre İstanbul’a gelen Icardi’nin menajeri Pino ile Galatasaraylı yöneticiler arasında gerçekleştirilen görüşmeden net bir sonuç çıkmadı. Tarafların sözleşme süresi konusunda farklı talepleri bulunduğu öğrenildi. Icardi’nin 2 yıllık, Galatasaray yönetiminin ise 1 yıllık sözleşme üzerinde durduğu belirtildi.

Icardi’nin 2 yıllık, Galatasaray yönetiminin ise 1 yıllık sözleşme üzerinde durduğu belirtildi

"ICARDI'NIN BİR SIKINTISI VAR"

Geçen pazar günü menajer Pino ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bir araya geldi. Bu görüşmede Özbek’in, Icardi ile yola devam etmek istediklerini ilettiği aktarıldı.

Pino ise görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, “Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, kafasına takıyor. Daha çok oynayıp Galatasaray'a daha fazla hizmet etmek istiyor.” ifadelerini kullandı.

Tarafların şubat ayında yeniden bir araya gelerek görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmaların 12’sinde ilk 11’de yer alırken 10 gol ve 2 asistle oynadı.

