Bayrama sayılı günler kala tatlıcılarda yoğunluk oluşmaya başladı. Artan maliyetlerin etkisiyle fiyatlar yükselirken, uzmanlardan da kritik uyarılar geldi. Birinci kalite fıstıklı baklavanın 1.800-2 bin TL arasında değiştiğini belirten uzmanlar, "500 TL'nin altındaki baklavalara dikkat" uyarısını yaptı.

Ramazan Bayramı öncesi baklava üretimi hız kazandı, Türkiye genelinde baklavacılarda hareketlilik başladı. Özellikle son günlerde siparişlerin yoğunlaştığı belirtilirken, maliyet arıtışının fiyatlara yansıdığı görüldü. Birinci kalite fıstıklı baklava fiyatının bin 800 lira civarında olduğu dikkat çekti.

"BOĞAZDA YANMA HİSSİ OLMAMALI"

Bayram öncesi baklava siparişlerinde artış yaşandığını belirten Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, üretim kısmında yoğun çalışmalar olduğunu söyledi. İyi baklavanın nasıl olması gerektiğini de anlatan Yıldırım, "İyi baklavada görüntü önemlidir ama iyi baklavayı yedikten sonra anlayabiliriz. Altın sarısı parlak bir renk olmalı, çatalı vurduğunuzda çıtırtı sesi olmalı, boğazda yanma hissi olmamalı. İyi baklava, bir dilim yenildiğinde tekrar istenir" ifadelerini kullandı.

Bayram zehir olmasın! Uzmanlar uyardı: Bu fiyatın altındaki baklavalardan uzak durun

BAYRAMDA BAKLAVA SATIŞLARI 3 KAT ARTIYOR

Baklava satışlarındaki artışa da değinen Yıldırım, "Baklava satışlarında bayram süresince yaklaşık 3 kat artış oluyor. Arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü olmak üzere Türkiye genelinde 5 bin ton civarında baklava tüketileceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİ KALİTE FISTIKLI BAKLAVA FİYATI 1.800 - 2.000 TL"

Baklava fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Yıldırım, "Birinci kalite fıstıklı baklavanın fiyatı bin 800 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Cevizli baklava fiyatı ise bin 500 ile bin 750 lira arasında değişiyor" dedi.

Bayram zehir olmasın! Uzmanlar uyardı: Bu fiyatın altındaki baklavalardan uzak durun

"500 LİRANIN ALTINDA BAKLAVA ALIRKEN DİKKATLİ OLUNMALI"

Piyasa fiyat ortalamasının altında satılan baklavaları alırken temkinli olunması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Düşük fiyata satılan baklavalar da var, insanlar ekonomik gücüne göre alışverişini yapacaktır. 500 liranın altında satılan baklavaların da olduğunu görüyoruz, buralardan alışveriş yapılıyor ise dikkatli olunmalıdır" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası