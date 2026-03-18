Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin Türkiye'ye etkisiyle ilgili konuştu. Bakan Bayraktar, "Türkiye'de petrol ve doğal gaz arz güvenliği konusunda bir risk var mı?" ve "Doğal gaz ve elektrik faturalarına zam gelecek mi?" sorularını cevapladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, canlı yayında bölgesel gelişmeleri ve enerji gündemini değerlendirdi. Savaş nedeniyle İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, krizin Türkiye'ye etkisiyle ilgili konuştu.

DOĞAL GAZ VE PETROLDE RİSK VAR MI?

Hürmüz Boğazı'nın dünyanın en önemli petrol geçiş güzergahı olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "20 milyon civarında petrolün üretildiği bir bölge. Bize etkisi olur mu? Bizim için Hürmüz ve o bölgeye baktığımızda özellikle Irak ve S. Arabistan’dan ham petrol alıyoruz. Geçtiğimiz yıl toplam tedarikimizin içinde %10’lardaydı. Bizim için, arz güvenliği açısından, petrol açısından bu bölge herhangi bir risk arz etmiyor. Doğal gaz ve petrolde arz güvenliği açısından herhangi bir risk yok. Biz BOTAŞ olarak 12 ülkeden LNG tedarik ediyoruz. Katar’dan önemli bir enerji alışımız yok. Dolayısıyla doğal gazda ve petrolde herhangi bir arz güvenliği ile alakalı sıkıntı yaşatmadık. İnşallah yaşatmayacağız. Gönül rahatlığıyla vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Ülkemizde enerji ile alakalı bir sıkıntı yok." dedi.

"SÜREÇ 1-2 AY DAHA SÜREBİLİR"

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili de konuşan Bayraktar, "Özellikle mazotu ve benzini konuşmak lazım. Benzinde risk biraz daha az gözüküyor. Dizel tarafında marjların çok arttığını görüyoruz. Girdiğimiz mevsim itibarıyla, nisan mayıs bu talebin arttığı bir süreye giriyoruz. Şimdi bu iş bitse tekrar piyasa normalleşir mi? Ertesi gün normale döneceğini söylemek mümkün değil. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Süreç bir iki ay daha sürebilir." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE ZAM VAR MI?

"Elektrik ve doğal gaz faturalarına zam gelecek mi?" sorusuna cevap veren Bayraktar, "Vatandaşlarımızın yüküne destek olmak için kışı böyle geçirdik. Şimdi yeni dönemi göz önünde bulundurmamız lazım. 1 Nisan’da bir değerlendirme yapacağız." dedi.

KADEMELİ FATURA

Kademeli faturalarla ilgili de konuşan Bakan Bayraktar, "Modelimiz şöyle çalışıyor. Elektrikte 5.000 kilowatt saat ile başladık 4.000 kilowatt saate düştü. Bu da toplam abone içinde yaklaşık %7-8'i etkileyen bir şey oldu. Şimdi doğal gazda ortalama tüketime bakıyoruz. B una baktığımızda örneğin ocak ayında Ankara’da tüketim 200 metreküp ise bunu eğer siz %50’lik bir limit koyarsak 300 metreküpün üzerinde tükettiğinizde artık destekten çıkıp, o 300 metreküp ile alakalı bedel ne ise onu ödediğiniz bir model uygulamayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

IRAK PETROLÜ

Son olarak Irak petrolünün Türkiye'ye akışı hakkında konuşan Bakan Bayraktar, "2025 yılında bu hattan yaklaşık 2.4 milyon ton petrol Türkiye’deki rafinerilere aktı. Bu hattı tamamen kullanmıyoruz demek doğru olmaz. Son 10-12 yılda bu hatla ilgili farklı gelişmeler vardı. Tahkim davasıyla karşı karşıyayız. Bu işin tarafı Kuzey Irak ile Bağdat, onların oturup anlaşmaları gerekiyor. Bugün Bağdat’tan yapılan açıklama ‘biz anlaştık petrol akışına başlıyoruz.’ Biz de tahkim davasında bunu söyledik. Şu an itibarıyla akış başladı. 170 bin ile 240 bin varil akış olacak. Bu hattın kapasitesi 1.5 milyon var. Biz yıllardır şunu söylüyoruz. Yarın Hürmüz kapanırsa siz Irak olarak ihracatınızı nereden yapacaksınız sorusunu onlara sorduk. Gelin petrol hattını Basra’ya kadar uzatalım." dedi.

