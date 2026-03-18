TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da yaşanan çatışmalarla birlikte Hürmüz Boğazı’nın da kapanması, petrol fiyatlarını bu yılın ilk çeyreğinde küresel ekonominin ilk gündem maddesi haline getirdi.

2026 yılına 61 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, 18 Mart işlemlerinde 100 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Brent petrol, yıl başından bu yana %65 gibi ciddi oranda yükseliş kaydetti.

YÜZDE 19 YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarındaki bu artış, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Son olarak dün gelen güncellemenin ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 62,02 TL seviyesine yükseldi. Yıl başında litre fiyatı 53,05 TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece benzin fiyatı %16,90 arttı.

Benzin fiyatı %19 arttı! Depolar bayramda kaç TL’ye dolacak?

EŞEL MOBİL FAKTÖRÜ

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ardından “eşel mobil” sisteminin devreye alınması ve ÖTV’den feragat edilmesi, bu dönemde akaryakıt fiyatlarında daha hızlı artışlarını da önüne geçti.

Öte yandan yıl başında 54,38 TL olan motorinini litresi ise 65,94 TL’ye kadar yükseldi. Mazot fiyatlarındaki artış ise %21 oldu ve benzinin üzerinde gerçekleşti. 1 Ocak’ta 2.447 TL’ye dolan 45 litrelik motorin deposu, bugün 2.967 TL oldu.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Bu arada Orta Doğu’da yüksek tansiyon devam ediyor. Bölgeden gelen son haberlere bakıldığında; İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ABD-İsrail saldırılarında öldürüldüğü belirtildi.

NATO müttefikleri de ABD’nin Hürmüz çağrısına karşılık vermezken, belirsizlikler sebebiyle petrol fiyatları da yüksek seyrini koruyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası