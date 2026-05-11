Samsung, Android 16 tabanlı yeni One UI 8.5 güncellemesini daha fazla Galaxy cihazına sunmaya hazırlanıyor. Güney Kore’de resmi dağıtım sürecini başlatan teknoloji devi, yeni sürümle birlikte yapay zeka destekli birçok özelliği Galaxy ekosistemine taşıyor. Samsung kullanıcıları ise ''Samsung One UI 8.5 güncellemesi geldi mi, hangi modeller alacak?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Samsung One UI 8.5 güncellemesi performans geliştirmesi ve Galaxy AI odaklı yenilikleriyle dikkat çekiyor. Samsung’un yeni nesil kullanıcı arayüzü kişiselleştirme seçeneklerinden gelişmiş güvenlik sistemlerine, kamera özelliklerinden akıllı önerilere kadar birçok yeni deneyim sunuyor. Peki, Samsung One UI 8.5 güncellemesi geldi mi, hangi modeller alacak?

SAMSUNG ONE UI 8.5 GÜNCELLEMESİ GELDİ Mİ?

Samsung’un Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8.5 için resmi dağıtım süreci başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre güncelleme ilk olarak 6 Mayıs itibarıyla Güney Kore’de kullanıcılara sunuldu. Samsung ilertleyen süreçte diğer bölgelerdeki Galaxy kullanıcılarının da kademeli şekilde güncellemeye erişeceğini duyurdu.

Samsung’un yeni sürümü; yapay zeka destekli araçlar, gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri, güvenlik iyileştirmeleri ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Güncellemenin dağıtım tarihleri ise cihaz modeline ve bölgeye göre değişiklik gösterecek.

SAMSUNG ONE UI 8.5 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER HANGİLERİ?

Samsung’un açıkladığı listeye göre One UI 8.5 güncellemesini çok sayıda Galaxy modeli alacak. İlk etapta Galaxy S25 serisi, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 serisi ve Galaxy S24 FE modelleri güncelleme kapsamına dahil edildi. Katlanabilir telefon tarafında ise Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 modellerine destek verileceği açıklandı.

Şirket daha sonra destek listesini genişlettiğini duyurdu. Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modelleri de One UI 8.5 güncellkemesini alacak cihazlar arasında yer aldı. Katlanabilir telefonlarda Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5 modelleri de yeni sürüme geçiş yapacak.

Tablet kullanıcıları için Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S10 ve Galaxy Tab S9 serilerinin de güncelleme alacağı belirtildi.

Ayrıca Galaxy A serisindeki birçok model de listeye eklendi. Galaxy A15, Galaxy A16, Galaxy A17, Galaxy A25, Galaxy A26, Galaxy A34, Galaxy A35, Galaxy A36, Galaxy A54, Galaxy A55 ve Galaxy A56 modelleri için de One UI 8.5 desteği sunulacak.

SAMSUNG ONE UI 8.5 GÜNCELLEMESİ YENİ ÖZELLİKLER NELER?

Samsung’un yeni kullanıcı arayüzü özellikle yapay zeka entegrasyonuyla dikkatleri üstüne çekti. One UI 8.5 ile birlikte gelen “Photo Assist” özelliği sayesinde kullanıcılar fotoğraflarda gelişmiş düzenleme işlemleri yapabilecek. Yapay zeka destekli sistem; arka plan değiştirme, nesne silme ve görsel atmosferini dönüştürme gibi işlemleri daha gelişmiş hale getiriyor.

Yeni sürümde dikkat çeken özelliklerden biri de “Now Nudge” oldu. Now Nudge kullanıcının ekrandaki içeriklerini analiz ederek gerçek zamanlı öneriler sunabiliyor. Mesajlaşma sırasında planlama önerileri, fotoğraf paylaşım tavsiyeleri ve içerik odaklı yönlendirmeler yapay zeka tarafından otomatik olarak sağlanıyor.

Samsung ayrıca “Now Brief” sistemiyle kullanıcıya gün boyunca kişisel bildirimler ve öneriler sunmayı hedefliyor. Günlük planlar, yaklaşan etkinlikler ve kişiye özel hatırlatmalar yeni sürümde daha gelişmiş şekilde çalışıyor.

Samsung’un geliştirdiği yeni nesil sesli asistan sistemi Bixby ise doğal dil desteğiyle daha gelişmiş komutları anlayabiliyor. Kullanıcılar cihaz ayarlarını sesli komutlarla daha detaylı yönetebiliyor.

Arayüz tarafında ise daha akıcı animasyonlar, özelleştirilebilir hızlı panel, gelişmiş kilit ekranı seçenekleri ve optimize edilmiş duvar kağıdı sistemi dikkat çekiyor. Güvenlik alanında sunulan “Privacy Display” özelliği ise hassas bilgilerin başkaları tarafından görülmesini engellemeyi amaçlıyor.

Samsung ayrıca kötü amaçlı internet sitelerine karşı yeni güvenlik sistemi geliştirdiğini açıkladı. Samsung Internet üzerinden açılan riskli bağlantılar için kullanıcıya anlık güvenlik uyarıları gösterilecek.

