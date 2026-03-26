Samsung amiral gemisi modelleri kadar ilgi gören A serisinin yeni modeli Galaxy A57’yi resmi olarak tanıttı. İşte Türkiye’de yok satacak modellerden biri haline gelen A57’nin tüm özellikleri…

Geçtiğimiz yıl Avrupa’nın en çok satan modeli olan Samsung’un A56 modelinin halefi Galaxy A57 5G resmen tanıtıldı. Modelin görünümünde çok büyük değişim olmasa da teknik olarak iyileştirmeler var.

Exynos 1680 işlemci ile gelen modelde 6,7 inç Super AMOLED ekran, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı bulunuyor. 8 v 12 GB RAM seçenekleri ile 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği sunuluyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Galaxy A58 5G’de 50 megapiksel f/1.8 diyaframlı ana kamera ile birlikte 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 12 megapiksel ön kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 12 MP’lik f/2.2 diyafram açıklığına sahip selfie kamerası yer alıyor.

6 YIL GÜNCELLEME GARANTİSİ

Samsung, Galaxy A57 için 6 yıl boyunca Android ve güvenlik güncellemesi sunacağı sözünü verdi.

TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Samsung’un diğer A serisi modelleri gibi A57’nin de Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor. Modelle ilgili bir fiyat açıklaması henüz yapılmadı. Sızan bilgilere göre 430 dolar ile 490 arasında bir fiyat olacağı belirtiliyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Galaxy A56 25 bin 999 TL'den satılıyor. A57 5G Türkiye’de 30 ila 35 bin TL civarında bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Özellik Detay Model Samsung Galaxy A57 5G Ekran 6,7 inç Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı 120Hz İşlemci Exynos 1680 RAM 8 GB/12 GB Depolama 128 GB/256 GB Batarya 5.000 mAh, 45W hızlı şarj desteği Kamera 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro, 12 MP ön kamera Dayanıklılık IP68 İşletim Sistemi Android 16, One UI 8.5

