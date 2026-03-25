WhatsApp halihazırda kullanımda olan mesaj çeviri özelliğini genişletmeye hazırlığı yapıyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre platforma Türkçe dahil 13 yeni dil paketi eklenecek.

WhatsApp bir süredir mesaj çeviri özelliği üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Ancak bu özellik sınırlı dil desteği nedeniyle geniş kitlelere hitap etmiyordu. Yeni gelişme ile bu durum değişeceğe benziyor.

TÜRKÇE ÇEVİRİ GELİYOR Ortaya çıkan beta sürümüne göre WhatsApp, çeviri özelliğini genişletecek. WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı güncellemeyle birlikte platforma tam 13 yeni dil paketi eklenecek. Bu paketler arasında Türkçe de bulunuyor. Böylece Türk kullanıcılar da çeviri özelliğinden daha aktif şekilde yararlanabilecek.

İSTEĞE BAĞLI İNDİRİLEBİLECEK Dil paketlerinin isteğe bağlı olarak indirilecek olması da dikkat çekiyor. Bu sayede kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları dilleri indirerek depolama alanını verimli kullanabilecek.

Kullanıcılar, mesajlara uzun basarak çeviri seçeneğine ulaşabilecek ve içerikleri anında farklı dillere çevirebilecek. Öne çıkan bir diğer detay ise çeviri işlemlerinin cihaz içinde yapılması. Bu da hem daha hızlı sonuçlar alınmasını sağlıyor hem de kullanıcı gizliliğini koruma açısından önemli bir avantaj sunuyor.

