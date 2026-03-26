Samsung uygun fiyatlı A serisi modeli Galaxy A37’yi tanıttı. 120Hz ekran yenileme hızı ve 8 GB RAM’e sahip olan modelin tüm özellikleri ortaya çıktı…

Teknoloji devi Samsung, merakla beklenen orta segment yeni akıllı telefonu Galaxy A37'yi resmi olarak tanıttı. Fiyat-performans odaklı kullanıcıları hedefleyen cihaz, özellikle amiral gemisi modellerini aratmayan ekran özellikleri ve uzun ömürlü yazılım desteğiyle dikkat çekiyor.

Galaxy A37, Samsung’un son dönemde benimsediği sade ve modern tasarım dilini sürdürüyor. Cihazın arka panelinde, gövdeyle bütünleşik görünen dikey üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Samsung’dan uygun fiyatlı yeni model: 8 GB RAM’li Galaxy A37

ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLER

Galaxy A37, hem donanım hem de ekran tarafında sınıfının sınırlarını zorluyor.

6.6 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızı sunan Full HD+ Super AMOLED panel. Ekran altı parmak izi okuyucu ve yüksek parlaklık moduna sahip.

Performans tarafında ise gücünü 4nm fabrikasyon süreciyle üretilen, verimlilik odaklı yeni nesil bir yonga setinden alıyor.

50 MP ana kamera (OIS destekli), 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro lens. Ön tarafta ise 12 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

5.000 mAh kapasiteli batarya, 25W hızlı şarj desteği ile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

Samsung’dan uygun fiyatlı yeni model: 8 GB RAM’li Galaxy A37

6 YIL GÜNCELLEME GARANTİSİ

Samsung’un bu modeldeki en büyük sürprizi yazılım tarafında oldu. Şirket, Galaxy A37 için 6 yıl boyunca Android ve güvenlik güncellemesi sunacağını taahhüt etti. Bu hamle, orta segment bir telefonun 2032 yılına kadar güncel kalacağı anlamına geliyor ki bu, rakipleri arasında nadir görülen bir durum.

Samsung’dan uygun fiyatlı yeni model: 8 GB RAM’li Galaxy A37



Türkiye’de de satılması beklenen modelin 10 Nisan’da resmi olarak satışa çıkması bekleniyor. Fiyatı hakkında da henüz bir bilgi bulunmuyor.

Özellik Detay Ekran Boyutu 6,7 inç Ekran Teknolojisi Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2340 piksel Yenileme Hızı 120Hz Maksimum Parlaklık 1900 nit Arka Kameralar 50 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açı), 5 MP (makro) Ön Kamera 12 MP Batarya Kapasitesi 5.000 mAh Hızlı Şarj Desteği 45W İşlemci Exynos 1480 (4 nm) RAM 6 GB / 8 GB Dahili Depolama 128 GB / 256 GB Dayanıklılık Sertifikası IP68 İşletim Sistemi Android 16 Kullanıcı Arayüzü One UI 8.5

