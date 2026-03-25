Apple, yeni güncellemeyle İngiltere'deki kullanıcılarına 'yaş doğrulama zorunluluğu' getirdi. Doğrulama yapmayanlar için içerik kısıtlamaları otomatik devreye girecek.

Apple, İngiltere hükümetinin teknoloji devlerine çocukları çevrim içi ortamda daha iyi koruma yönündeki baskıyı artırmasıyla birlikte, bugün devreye aldığı yazılım güncellemesi kapsamında ülkedeki kullanıcılara yaş doğrulama zorunluluğu getirdi.

İngiltere'deki iPhone ve iPad kullanıcıları artık resmi kimlik, kredi kartı ya da mevcut Apple hesapları üzerinden yaşlarını doğrulamak zorunda kalacak. Aksi takdirde bazı içeriklere ve özelliklere erişimleri kısıtlanacak.

FİLTRELER OTOMATİK AKTİF HALE GELECEK

Yeni uygulama, iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte devreye girecek. Yaş doğrulamasını tamamlamayan veya reşit olmayan kullanıcıların cihazlarında web içerik filtreleri otomatik olarak aktif hale getirilecek. Böylece özellikle çocukların zararlı içeriklere erişiminin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İngiltere medya denetleme kurumu Ofcom yetkilileri, söz konusu adımı “çocuklar ve aileler için büyük bir kazanım” olarak değerlendirirken, bu uygulamayla ülkenin cihaz düzeyinde kısıtlama getiren ilk örneklerden biri olacağını vurguladı.

Düzenlemenin temelinde, 2025 yılında yürürlüğe giren Çevrim İçi Güvenlik Yasası bulunuyor. Bu yasa kapsamında teknoloji şirketlerine çocukları korumaya yönelik daha sıkı önlemler alma zorunluluğu getirilmişti.

16 YAŞ ALTINA YENİ KISITLAMALAR GELEBİLİR

Öte yandan Başbakan Keir Starmer liderliğindeki hükümetin, 16 yaş altı kullanıcılar için sosyal medya kullanımına yönelik yeni kısıtlamaları da değerlendirdiği belirtiliyor. Bu kapsamda gençler üzerinde çeşitli denemeler yapılması planlanıyor.

Küresel ölçekte de benzer adımlar dikkat çekiyor. Avustralya, 16 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk ülke olurken, Fransa başta olmak üzere birçok ülke benzer düzenlemeleri gündemine aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası