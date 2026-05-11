Samsung, One UI 8.5 güncellemesinin 20 Galaxy modeline daha geleceğini açıkladı. İşte güncelleme alacak tüm modeller…

Samsung’un ilk olarak Güney Kore’deki belirli cihazlara sunduğu One UI 8.5 güncellemesi küresel olarak kullanıma sunuluyor. Şirket, güncelleme takvimine 20 farklı Galaxy cihazının eklendiğini resmen duyurdu.

Daha önce Galaxy S25 serisi, Galaxy S25 FE, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24 serisi, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Tab S11 serisi ve Galaxy Tab S10 serisinin güncelleme alacağı açıklanmıştı.

Yeni yapılan açıklamayla daha eski amiral gemisi modellerin, tabletlerin ve A serisi gibi farklı modellerin güncelleme alacağı açıklandı. Yeni cihazların arasında Galaxy S serisi tarafında Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z serisinde Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modelleri güncelleme alacak. Galaxy Tab serisinde ise Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra modelleri listede yer alıyor.

Galaxy A serisinde de Galaxy A15, Galaxy A16, Galaxy A17, Galaxy A25, Galaxy A26, Galaxy A34, Galaxy A35, Galaxy A36, Galaxy A54, Galaxy A55 ve Galaxy A56 modelleri One UI 8.5 güncellemesini alacak. Güncellemelerin ne zaman olacağı cihaza ve bölgeye değişirken, kademeli olarak gelmesi bekleniyor.

GALAXY S25 KULLANICILARI ŞİKAYET ETTİ

Samsung, Galaxy S26 serisini Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile piyasaya sürmüştü. Geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy S25 serisine de gelen güncelleme kullanıcı şikayetlerini de beraberinde getirdi. Kullanıcılar bazı özelliklerin güncellemede yer almadığını belirtti.

Birçok kullanıcı S26 serisinde yer alan kullanıcının yaptığı işlemlere göre öneriler sunan Now Nudge, Samsung Internet uygulamasında kullanılan Ask AI sohbet botu, 24 MP kamera modu ve Perplexity destekli yeni nesil Bixby’nin yer almadığı gerekçesiyle şikayet etti.

Samsung’un özellikle yapay zeka özelliklerini yeni çıkardığı modeli Galaxy S26 serisine özel kalmasını istediği belirtiliyor.

GÜNCELLEME NASIL KONTROL EDİLİR?

Kullanıcılar, cihazlarına güncelleme gelip gelmediğini manuel olarak kontrol etmek istediklerinde, “Ayarlar” menüsünden “Yazılım güncellemesi” bölümüne girip, “İndir ve yükle” seçeneğini seçmeleri gerek.

