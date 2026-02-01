Galatasaray orta saha konusunda taarruzda... Gueye işini çok tuzlu gelmesi sebebiyle askıya alan sarı kırmızılıların hedefinde Vermeeren, Gomes, Ugarte ve Onyedika var.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna kalan G.Saray, UEFA’ya bildireceği revize kadro listesi nedeniyle transferde eş zamanlı görüşmelere başladı. Pape Gueye hamlesini Villarreal’in 40 milyon avro bonserviste diretmesi üzerine rafa kaldıran yönetim, uygun adaylar için hem İngiltere hem de Fransa pazarında! Belçika U21 Millî Takımı’nda forma giyen 20 yaşındaki Arthur Vermeeren için kiralık oynadığı Marsilya ve tapusunun olduğu Leipzig ile pazarlıklar sürüyor!

TAZMİNATLI ÖNERİ...

Oyuncu, G.Saray’ın teklifine sıcak bakarken sarı kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonunda ısrarlı Alman ekibini iknaya çalışıyor. Galatasaray, yine Marsilya’dan Angel Gomes için de girişimlerde bulunurken Manchester Unitedlı Manuel Ugarte defteri de kapanmış değil. C. Brugge’den Raphael Onyedika için ise 12 milyon avro talep ediliyor. Dursun Özbek yönetimi, Noa Lang transferini çözdüğü ‘tazminat maddesi’ ile kiralama formülüyle işi bitirmek amacında.

LANG SAHNEDE

Galatasaray, bugün sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Yeni transferlerden Hollandalı Noa Lang bugün on birde olacak.

