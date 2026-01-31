Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Parma maçı öncesi yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Galatasaray eşleşmesine değindi.

İtalya Serie A devi Juventus'un Teknik Direktörü Luciano Spalletti, basın toplantısında Devler Ligi'nde Galatasaray eşleşmesine dair açıklamalarda bulundu.

"KAÇINAMAYIZ VE BUNUNLA BAŞA ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye'de tutkulu bir futbol atmosferi olduğuna dikkat çeken Spalletti, "Orada futbolu çok seviyorlar. İstanbul'a maç oynamak için gittiğinizde sanki bir girdabın içine dalmış gibi oluyorsunuz. Bundan kaçınamayız ve bununla başa çıkmak zorundayız. Her şeyi biraz abartan bir ortam; maçın heyecanı, mücadeleler o kadar büyük ki top ikinci plana düşüyor ve başka şeylere kapılıyorsunuz. Ama biz, çok zorlu bir rakibe, bireysel yetenekleri olan, benim çok iyi tanıdığım oyunculara sahip bir rakibe karşı eşit şartlarda mücadele etme potansiyelimiz olduğuna inanarak bu maça çıkacağız." diye konuştu.

OSIMHEN VE ICARDI'YE ÖVGÜ

Eski öğrencileri Victor Osimhen ve Mauro Icardi hakkında da konuşan Luciano Spalletti, "Onlar 9 numara kanına sahipler. Osimhen yıkıcı, Icardi ise çalıştığım en iyi golcülerden biri." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası