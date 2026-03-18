İstanbul’da bir sokak lezzeti işletmesinin patsoyu 270 liradan satışa sunması, sosyal medyada tepki topladı. İşletmenin, bu fiyatı “kampanya” olarak duyurması ise tepkiyi daha da artırdı.

Özellikle öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için uygun fiyatlı bir öğün alternatifi olarak bilinen patsonun 270 liradan satılması, sokak lezzetlerindeki maliyet artışını da gündeme taşıdı.

“KAMPANYA” OLARAK SUNDULAR

Sosyal medya kullanıcıları, düşük maliyetli ve karbonhidrat ağırlıklı ekmek arası patates kızartmasının bu fiyatla “kampanya” olarak sunulmasını eleştirdi. Bazı kişiler geleneksel sokak lezzeti kültürünün sonunun geldiğine dair yorumlar yaptı.

Ekonomistler, fiyat artışının artan maliyetlerden kaynaklandığını belirtse de birçok vatandaş, halkın erişebileceği sokak lezzetlerinin artık lüks ürün haline gelmesinden endişe duyuyor. Bu durum, İstanbul’daki sokak lezzetleri ve tüketici alışkanlıkları üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.

YORUMLAR GECİKMEDİ

İşletmenin “kampanya” olarak duyurduğu fiyat, sosyal medyada kısa yankı uyandırdı. Kullanıcılar “Bunun maliyeti taş çatlasa 30 TL. Bu nasıl bir haksızlık” , “Kampanya olmasa bin liraya satacaklar” , “Almayın, almayın” şeklinde yorumlarda bulundu. Bazı kişiler ise ekmeğin içinin çok dolu olduğuna vurgu yaptı, fiyatı ise normal buldu.

