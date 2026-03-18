Garanti BBVA UEFA Şampiyonlar Ligi final çekiliş sonuçları açıklandı
Garanti BBVA Bonus Platinum Mastercard’ın UEFA Şampiyonlar Ligi finali için düzenlediği çekilişin sonuçları açıklandı.
Garanti BBVA kampanyasında kazananlar belli oldu. Çift kişilik UEFA Şampiyonlar Ligi final bileti için 3 asil ve 3 yedek olmak üzere toplam 6 talihli belirlendi. Asil kazananlar final karşılaşmasını yerinde izleme hakkı elde ederken, yedek talihliler ise asil kazananların haklarını kullanmaması durumunda devreye girecek.
Asil kazananlar:
Serat Torun (Antalya)
Hakan Coşgun (Ankara)
Kezban Ergin (İstanbul)
Yedek talihliler:
Zafer Tınas (Balıkesir)
Fatma Kılıç Avcıoğlu (Şanlıurfa)
Serdar Akgün (Ankara)
