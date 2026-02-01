Yozgat’ta dedesinden miras kalan kaya tuzculuğı mesleğini yaklaşık 72 yıldır devam ettiren Mustafa Uslu, fabrikasyon üretiminin artması ile mesleğine olan önemin daha da azaldığını söyledi. Uslu “Meslek körelmek üzere, yani fabrikasyon döndü artık. Artık yani bu dükkan benden sonra kapanır. Açık tutulmaz” dedi.

'Tuzcular Aralığı' olarak bilinen, kaya tuzculuğu mesleği Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 70 yaşındaki Mustafa Uslu tarafından devam ettiriliyor.

Dede mirası 72 yıllık meslek körelmek üzere! Her geçen gün daha da kayboluyor

KAYA OCAĞINDAN TEMİN EDİYOR

Günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mesleğin son temsilcilerinden biri olan Uslu, mesleğin kendisine dedesinden miras kaldığını belirtti. Geçmişte Yerköy'de birçok esnafın kaya tuzu ticaretiyle uğraştığını belirten Mustafa Uslu, kaya tuzu ocağından temin ettiği tuzları öğüterek vatandaşın ihtiyacına göre satıyor.

HER GÜN DAHA DA KAYBOLUYOR

Öğüttüğü ürünleri 2 kiloluk poşetlerde istifleyen Uslu, kaya tuzunun inceliğini talebe göre düzenliyor. Uslu, geleneksel yöntemlerle sürdürülen kaya tuzculuğu mesleğinin, fabrikasyon üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte her geçen gün daha da kaybolduğunu anlattı.

72 YILLIK MESLEK

İş yerinin kendisinden sonra kapanacağını ifade eden Uslu, şöyle konuştu:

1954'te Yerköy'e gelmiş dedem. Bu tuz işiyle uğraşmış. O gün bugündür devam ettiriyorum. Dede mesleğidir. 72 yıldır yapıyorum. Meslek körelmek üzere, yani fabrikasyon döndü artık. Artık yani bu dükkan benden sonra kapanır. Açık tutulmaz. Talep son zamanlarda çoğaldı. Talebin sebebi ise televizyonda verilen bilgilerden dolayıdır. Sekili bölgesinden tuzu getirip burada değirmende öğütüp halka arz ediyoruz. Satışlarımız oluyor. Yağ tuzu, katık tuzu, turşu tuzu, yemek tuzu her türlü ihtiyaca uygun.

