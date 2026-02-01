Türkiye’nin uzay hedefleri somut projelerle ilerlerken, Milli Uzay Programı genç girişimciler için yeni bir ivme oluşturuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansı’nın öncülüğünde şekillenen program, TEKNOFEST’te doğan fikirlerin stratejik uzay projelerine dönüşmesinin önünü açtı. Ay ve derin uzay görevlerine odaklanan genç mühendisler, geliştirdikleri yerli test ve simülasyon sistemleriyle hem görev güvenliğini artırmayı hem de milyar dolarlık riskleri en baştan azaltmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve ilgili kurumların katkılarıyla hayata geçirilen Milli Uzay Programı, Türk girişimcilerin uzay alanındaki çalışmalarını hızlandırdı. Program kapsamında genç mühendisler ve teknoloji girişimleri, Ay ve derin uzay hedeflerine yönelik projelere odaklanıyor.

TEKNOFEST 2022’de ilk kez düzenlenen “Dikey İnişli Roket Yarışması”nda birincilik elde eden Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden oluşan “ATAUNI ROCKET TEAM V” takımı, bu başarıyı izleyen yıllarda da sürdürdü.

Ekip, kurdukları “TURKUZAYSAN” şirketiyle 2025 yılında “TUSAŞ Hangar Kampüs Girişim ve İnovasyon Programı”nda projeleriyle birincilik kazandı.

Çalışmalarını Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Teknopark Ankara’da sürdüren şirket, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen Ay Araştırma Programı’na teknik katkı sağlamayı hedefliyor.

TEKNOFEST’te birincilik elde eden genç girişimciler, Ankara’da geliştirdikleri Ay’a iniş test ve simülasyon aracıyla Milli Uzay Programı’nın kritik aşamalarına destek sağlamayı hedefliyor. Proje, Ay görevlerinde milyar dolarlık riskleri azaltmayı amaçlayan yerli bir test altyapısını merkeze alıyor.

TEKNOFEST’TEN ŞİRKETE UZANAN YOL

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu "ATAUNI ROCKET TEAM V", TEKNOFEST 2022’de ilk kez düzenlenen "Dikey İnişli Roket Yarışması"nda birincilik aldı. Ekip, başarıyı kalıcı hale getirerek “TURKUZAYSAN” şirketini kurdu. Girişim, 2025’te “TUSAŞ Hangar Kampüs Girişim ve İnovasyon Programı”nda da birincilik elde etti.

ANKARA MERKEZLİ ÜRETİM, YERLİ ENTEGRASYON

Çalışmalarını Teknopark Ankara’da sürdüren TURKUZAYSAN, üretimin önemli bölümünü OSTİM’de yaptırıyor. Entegrasyon ve test süreçleri ise tamamen ekip tarafından yürütülüyor. Bugüne kadar beş prototip geliştirildi. Ay araçları, ekip tarafından tasarlanan orjinal bir test platformunda deneniyor.

AY GÖREVLERİ İÇİN KRİTİK TEST ALTYAPISI

Şirketin kurucusu Emre Aklan’a göre dünyada sınırlı sayıda ülkede bulunan Ay iniş test platformları, görev başarısında belirleyici rol oynuyor. Türkiye’de bu alanda bir merkez bulunmaması, yerli bir çözümü zorunlu kılıyor. Geliştirilen platform, Ay’a iniş misyonlarında yaşanabilecek teknik hataların görev öncesinde tespit edilmesini hedefliyor.

MİLLİ UZAY PROGRAMI’NA DOĞRUDAN KATKI

Girişim, Milli Uzay Programı kapsamında planlanan Ay’a yumuşak iniş hedeflerine teknik destek sunmayı amaçlıyor. Test platformu, hem kamu hem de özel sektör projelerinde kullanılabilecek bir altyapı olarak konumlanıyor.

ULUSLARARASI VİTRİN: ANTALYA’DA DÜNYA SAHNESİ

TURKUZAYSAN ekibi, son üç yıldır Uluslararası Uzay Kongresi’ne katılıyor. Bakü, Milano ve Sidney’de sunulan çalışmalar kabul gördü. Bir sonraki durak Antalya. Proje, küresel uzay ekosisteminin üst düzey temsilcilerine sunulacak.

TÜRKİYE, AY'IN GÜNEY KUTBUNA AYNI ANDA İKİ KEŞİF ARACI GÖNDEREN İLK ÜLKE OLMAYI HEDEFLİYOR

Türkiye, aynı dönemde Ay’ın güney kutbuna iki keşif aracı gönderme hedefiyle de dikkat çekiyor. ODTÜ öncülüğünde geliştirilen “CHERI” projesi, yapay zeka destekli iki mikro gezici aracın Ay yüzeyinde eş zamanlı görev yapmasını planlıyor. Hedef, 2028 sonunda Ay’ın güney kutbunda üç boyutlu haritalama ve bilimsel veri üretimi.

