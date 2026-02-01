İhlas Haber Ajansı • Akçakale
Şanlıurfa'da kazmalı kürekli arazi kavgası: 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da aynı mahallede yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve kürekli kavgada 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Akçakale ilçesine bağlı Mil Dalca Mahallesi'nde yolda karşılaşan iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.
7 KİŞİ YARALANDI
Kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve küreklerle saldırdı. Kavgada 7 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri, cep telefonuyla görüntülenen kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
