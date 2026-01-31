Kaydet

Manisa’nın Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Adil E. idaresindeki 45 RY 288 plakalı otomobil U dönüşü yapmak istediği sırada, cadde üzerinde seyir halinde olan Yiğit G. yönetimindeki 45 ACG 202 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralanan her iki sürücüyü de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

