Altın ve gümüş fiyatları 2026 yılına hızlı başladı. Gram altın 7 bin 811 lira ile, ons altın ise 5 bin 595 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın 1 aylık süreçte 2 bin liraya yakın, ons altın ise 1.300 dolara yakın yükseliş gösterdi.



GÜMÜŞTE REKOR 118 DOLAR Yeni yıla 72 dolar seviyesinde başlayan gümüşün ons fiyatı ise 118 dolarla rekor kırdı. Gümüş 1 aylık süreçte 46 dolar birden yükseldi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ Ancak bugün altın ve gümüşte sert bir düşüş yaşandı. Gram altın 500 liradan fazla, ons altın ise 450 dolarlık düşüş yaşadı. Gümüşün ons fiyatın ise 10 dolardan fazla geriledi.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR? Altın ve gümüşteki ani düşüş sonrası yatırımcılar tedirgin oldu. Herkes "Altın ve gümüş neden düşüyor?" ve "Düşüş devam eder mi?" sorusuna cevap ararken, uzmanlardan konuyla ilgili açıklamalar geldi.



ALTINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ? Piyasa analistleri, teknik göstergelerin ons altındaki 5.595 dolardan başlayan düzeltme hareketinin 4.963 dolar seviyesine kadar sürebileceğine dikkat çekiyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 5.265 doların önemli bir direnç noktası olduğu, bu seviyenin aşılması durumunda 5.336-5.451 dolar bandının hedeflenebileceği ifade ediliyor.

ALTINDAKİ DÜZELTME NORMAL Altındaki düşüşle ilgili konuşan Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni, “5.000 dolara doğru bir düzeltme ve bu seviyede bir miktar konsolidasyon, boğa piyasasında normal bir görünüm olur. Asıl sürpriz, 3.000 dolardan 5.500 dolara neredeyse hiç düzeltme olmadan gelmesiydi” değerlendirmesinde bulundu.

KCM Baş Ticaret Analisti Tim Waterer ise düşüşte, daha az güvercin bir Fed başkanı olasılığı, doların toparlanması ve aşırı alım seviyelerinin etkili olduğunu söyledi.

"DÜŞÜŞLER DÜZELTME HAREKETİ" Ekonomist Filiz Eryılmaz ise altın ve gümüşteki düşüşü şöyle değerlendirdi: "Altın ve gümüşte dün gözlenen ve ons bazında sırasıyla 5.110 dolar ile 105,6 dolara kadar uzanan sert geri çekilmeler teknik anlamda aşırı alım bölgesindeki varlıklarda biriken kâr realizasyonu ihtiyacının tetiklediği bir düzeltme hareketi olarak nitelendirilebilir"

Eryılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Bu ani satış dalgasında, Microsoft bilançosu sonrası teknoloji hisselerinde yaşanan sarsıntının likidite ihtiyacı doğurarak yatırımcıları emtia pozisyonlarını kapatmaya zorlaması önemli bir rol oynamış gibi görünüyor. Ayrıca dün Trump ve Warsh görüşmesini önden bilenlerin de şahin FED başkanı geliyor fiyatlaması da tetikleyiciler arasında olabilir. Bununla birlikte, dün sonrasında basına sızan Kevin Warsh ve Donald Trump görüşmesi, piyasada "daha şahin" bir Fed başkanı figürünün fiyatlanması baskıyı bugün de artırmış görünüyor."

Haberle İlgili Daha Fazlası