“NATO’nun bir olayda devreye girmesi için, 5. madde uyarınca, saldırılan ülkenin NATO üyesi olması lazım. Ancak burada saldıran Amerika, dolayısıyla 5. madde çalışmaz. Trump’ın tehdidinin içi boş, Hürmüz olayı NATO’yu ilgilendirmez.”

YEŞİM ERASLAN - ABD-İsrail ve İran savaşında Orta Doğu’daki gerilim Hürmüz Boğazı’nda çıkmaza girerken, müttefiklerinden yardım isteyen ABD Başkanı Donald Trump’tan, NATO üyelerine tehdit geldi. Trump’ın tehdidini gazetemize değerlendiren milletlerarası hukuk uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, bu açıklamaların hukuki açıdan hiçbir temelinin olmadığını söyledi.

NATO üyesi devletlerin NATO antlaşması dahilinde ittifak yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için antlaşmanın 5. maddesi uyarınca bir NATO üyesi devletin silahlı saldırıya uğraması gerektiğini hatırlatan Erkiner, Trump’ın NATO argümanının geçerli olmadığını belirtti.

Bölgede bir NATO devletinin saldırıya uğramadığına dikkati çeken Erkiner, şu tespitlerde bulundu: ABD ve Avrupa’nın Rusya’ya karşı Ukrayna’ya yardım etmesi farklı bir olaydı; Ukrayna’nın kendini savunacak hâli yoktu. Hürmüz’de ise durum farklı.

TRUMP NE DEMEK İSTEDİ?

“Aslında Trump, ‘Benim buradaki üslerim saldırıya uğruyor. Dolayısıyla İran bana saldırıyor. NATO’nun 5. maddesini İran’a karşı kullanmak istiyorum’ demekten çekiniyor. ABD’nin bu talebi bugün Türkiye dahi, Avrupa ülkelerinde karşılık bulmaz. Bilerek, içi boş argümanla konuşuyor. Bu talebin karşılık bulmadığı durumda NATO’nun içi ciddi manada gerçekten de boşalır. Trump’ın bu durumu NATO ile özdeşleştirmesi yanlış. Hürmüz Boğazı için NATO çerçevesine destek istemesi hukuken doğru değil. Hürmüz meselesinde NATO’yu ilgilendiren bir durum yok.”

TÜRKİYE’NİN AĞIRLIĞI ARTAR

ABD Başkan'nın ‘destek’ talebinin Avrupa cephesinde karşılık bulmamasının siyasi ve ekonomik karşılığının olacağına da dikkati çeken Erkiner, şunları söyledi: Bu tehdit, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye yöneliktir. Türkiye’nin pozisyonu burada değişmeyecektir. Bu tehditte ABD’nin muhatabı Türkiye değil. Türkiye’nin askerî kapasitesinin Hürmüz’e müdahale edecek kadar ilerlemesini siyonist ittifak, Amerikan-İsrail ittifakı istemez. İran’dan boşalacak bölgedeki güç bir vakum etkisi oluşturacak. Biliyorlar ki, bölgede Türkiye’nin önemi artacak. Bu da kaçınılmaz bir şey. Bu Suriye’de de oldu.



