AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün yoğun gündemle toplanıyor. Toplantının ana gündem maddelerini yaklaşan Ramazan Bayramı hazırlıkları ile vatandaşın öncelikli problemleri oluşturacak.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - AK Parti bu bayram da her bayram olduğu gibi tam kadro sahada olacak. Bakanlar, MKYK üyeleri, Genel Merkez Teşkilatı, milletvekilleri, il/ilçe teşkilatları ile mahalle teşkilatları gece/gündüz mefhumu gözetmeden çalışacak.

Toplantıda, yapılacak ziyaretler ile saha çalışmalarının rotası çizilecek. Vatandaşın şikâyet, sıkıntı ve talepleri toplanacak ve bir rapor hâline getirilecek. Raporlar ile bayram sonrası dönemin stratejisi oluşturulacak. Parti üyeleri toplumun her kesimi ile buluşacak.

MYK toplantısında ayrıca vatandaşın tepki gösterdiği trafik cezaları gibi problemler de masaya yatırılacak. MYK üyeleri yeni Trafik Kanunu'na yönelik gelen tepkileri ve diğer sorunları bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktaracak.

