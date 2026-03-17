AK Parti tam kadro sahaya iniyor! Bakanlardan milletvekillerine herkes vatandaşı dinleyecek
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugün yoğun gündemle toplanıyor. Toplantının ana gündem maddelerini yaklaşan Ramazan Bayramı hazırlıkları ile vatandaşın öncelikli problemleri oluşturacak.
AK Parti, bayram süresince tam kadro sahada olacak ve vatandaşların şikayet, sıkıntı ve taleplerini toplayarak bayram sonrası stratejisini oluşturacak.
- Bakanlar, MKYK üyeleri, Genel Merkez Teşkilatı, milletvekilleri, il/ilçe ve mahalle teşkilatları gece/gündüz çalışacak.
- Yapılacak ziyaretler ve saha çalışmalarının rotası çizilecek.
- Vatandaşın şikayet, sıkıntı ve talepleri toplanarak bir rapor haline getirilecek.
- Raporlar, bayram sonrası dönemin stratejisini oluşturacak.
- Vatandaşın tepki gösterdiği trafik cezaları gibi problemler de MYK toplantısında gündeme gelecek.
- MYK üyeleri, yeni Trafik Kanunu'na yönelik tepkileri ve diğer sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktaracak.
EMRAH ÖZCAN / ANKARA - AK Parti bu bayram da her bayram olduğu gibi tam kadro sahada olacak. Bakanlar, MKYK üyeleri, Genel Merkez Teşkilatı, milletvekilleri, il/ilçe teşkilatları ile mahalle teşkilatları gece/gündüz mefhumu gözetmeden çalışacak.
Toplantıda, yapılacak ziyaretler ile saha çalışmalarının rotası çizilecek. Vatandaşın şikâyet, sıkıntı ve talepleri toplanacak ve bir rapor hâline getirilecek. Raporlar ile bayram sonrası dönemin stratejisi oluşturulacak. Parti üyeleri toplumun her kesimi ile buluşacak.
MYK toplantısında ayrıca vatandaşın tepki gösterdiği trafik cezaları gibi problemler de masaya yatırılacak. MYK üyeleri yeni Trafik Kanunu'na yönelik gelen tepkileri ve diğer sorunları bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktaracak.