Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bölgemizin istikrar ve güvenliği dış politikamızın temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede komşumuz İran'ın huzur ve refahı hem bizim hem bölgemiz için büyük önem taşımaktadır. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim.

"ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ"

İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. Sorunların çözümü için askeri seçeneklere başvurulmasına karşıyız, bunu işe yaracağına inanmıyoruz. Diplomasiyi savunuyoruz. İran'ın huzuru bizim için önemli. Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR"

Bu hususları sayın Erakçi'ya aktardım. Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu yineledim. İsrail'in çabaları bölgemizin kırılgan durumdaki istikrarına büyük zarar veriyor.

ABD yönetiminin sağ duyu ile buna fırsat vermeyeceğini umut ediyoruz.

Şam'da mutabakata varıldığını duyduk. Cezaevlerindeki tutukluların Irak'a taşınması büyük önem taşımakta."

