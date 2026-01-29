İslam Memiş, piyasalarda sert düzeltmelerin kapıda olduğunu belirterek yatırımcıyı uyardı. Şubat ayında mutlaka sert düşüşler yaşanacağını vurgulayan Memiş, bu geri çekilmelerin “ilave ya da alım fırsatı” olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Altındaki ralliyi değerlendiren Memiş'in 2027 yılı uyarısı ise dikkat çekti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede yaşanan sürecin sadece fiyat hareketlerinden ibaret olmadığını belirterek küresel ölçekte yeni bir döneme girildiğini söyledi.

“ Bir emtia savaşı başladı. Bir değişim sürecindeyiz. Amerika altın, Çin gümüş, bakır tarafında bu savaşı başlattı. Fiyatlar bilerek ve isteyerek manipüle ediliyor. 2026 yılının bir manipülasyon yılı olacağına dair daha önce uyarılarım vardı. Daha ilk aylarda bu süreç başlatıldı ve devam ettiriliyor”

“Düşüşleri bir ilave olarak değerlendireceksin. Mesela şubat ayında mutlaka sert düşüşler olacaktır. Teknik düzeltmeler olacaktır. Belki bir hafta sonra, belki iki hafta sonra, belki bir ay sonra mutlaka sert düşüşler olacaktır.

Altın fiyatlarında yaşanabilecek olası geri çekilmelerin yatırımcı açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğine de değinen Memiş, sert düzeltmelere özellikle dikkat çekti. Gram altınla ilgili dikkat çeken seviyeleri hatırlatan Memiş, şu uyarılarda bulundu:

"10 BİNLİ RAKAMLAR SÜRPRİZ DEĞİL"

Bunu ya ilave olarak değerlendirmen lazım ya da bir alım fırsatı olarak görmen lazım. Ama sonuç itibariyle yıllık bazda bir planlama yapman lazım. Haziran ayında 8.000'li rakamları beklerken yıl bitmeden 8.000 TL seviyesi bugün gram altın TL fiyatında görüldü. Eğer önemli bir gelişme olursa, bir savaş riski yaşanırsa bu sefer gram altın TL fiyatında 2026 yılında 5 haneli rakamlar ilk kez görülebilir uyarım vardı. Artık bugün diyebiliyorum ki 2026 yılında 10.000’li rakamlar artık sürpriz olmayacak.”

Memiş, yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli planlama yapması gerektiğini vurgularken, önümüzdeki dönemde emtia piyasalarında dalgalanmaların daha da artabileceğine işaret etti.