İzmir su kesintisi 29 Ocak listesi İZSU tarafından paylaşıldı. İZSU'dan yapılan açıklamalara göre Konak, Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde altyapı kaynaklı arızalar nedeniyle geçici su kesintileri uygulanacak.

İzmir su kesintisi belirlenen saat aralıklarında sona erecek. Konak, Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de yaşanacak kesintilerin bölgeleri ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İZSU su kesintisi 29 Ocak listesi...

İZMİR SU KESİNTİSİ 29 OCAK LİSTESİ

KONAK SU KESİNTİSİ: AKIN SİMAV, ALTINTAŞ, ÇANKAYA, ÇİMENTEPE, DUATEPE, GÖZTEPE, HASAN ÖZDEMİR, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, KOCATEPE, PİRİ REİS, SELÇUK, TURGUT REİS, VEZİRAĞA, ZAFERTEPE, 1.KADRİYE, 19 MAYIS, 2.KADRİYE 29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Ana hatta meydana gelen arızadan dolayı bölgeye su verilememektedir.

KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ: KARABAĞLAR 29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası (KARABAĞLAR BÖLGESİNİN TAMAMI ETKİLENMEKTEDİR.)Ana hatta meydana gelen arızadan ...

BUCA SU KESİNTİSİ: ADATEPE, AKINCILAR, ATATÜRK, AYDOĞDU, BARIŞ, BELENBAŞI, BUCA KOOP, ÇAĞDAŞ, ÇALDIRAN, ÇAMLIK, ÇAMLIKULE, ÇAMLIPINAR, DOĞANCILAR, DUMLUPINAR, FIRAT, GAZİLER, İNKILAP, KARACAAĞAÇ, KARANFİL, KAYNAKLAR MERKEZ, KIRKLAR, KOZAĞAÇ, LALELİ, MURATHAN, MUSTAFA KEMAL, SEYHAN, ŞİRİNKAPI, VALİ RAHMİ BEY, YAYLACIK, YEŞİLBAĞLAR, YILDIZLAR, ZAFER 29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Ana hatta meydana gelene arıza nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

GAZİEMİR SU KESİNTİSİ: ATATÜRK, ATIFBEY, BEYAZEVLER, BİNBAŞI REŞATBEY, DOKUZ EYLÜL, EMREZ, FATİH, GAZİ, GAZİKENT, HÜRRİYET, IRMAK, MENDERES, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB 29.01.2026 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası Ana hatta meydana gelen arızadan dolayı bölgeye su verilememektedir.

