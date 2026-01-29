Başkent Ankara’da 29, 30 ve 31 Ocak 2026 tarihlerinde hem planlı bakım çalışmaları hem de anlık şebeke arızaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ''Ankara'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusuna cevap ararken Ankara elektrik kesintisi 29-30-31 Ocak listesi de Başkent Elektrik tarafından paylaşıldı.

Ankara genelinde çok sayıda ilçede eş zamanlı olarak şebeke arızalarına bağlı kesintiler yaşanıyor. Çankaya ve Etimesgut ilçe genelinde kesintiler sürerken Mamak, Altındağ, Akyurt, Keçiören, Yenimahalle, Sincan ve Elmadağ gibi ilçelerde de farklı noktalarda anlık elektrik kesintileri sürüyor. Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29-30-31 OCAK LİSTESİ

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 737, 721, 715, 731/8, 723/1, 716, 715/1, 717, ŞEHİT HALİL ULAŞ YILDIRIM, RÜSTEM KELEŞ, 724

Bakım Çalışması

30.01.2026 09:30 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 732/3, 732/2, 732/1, 727, 728/2, PLEVNE, ARİF YALDIZ, GÜLTEPE, 732

Bakım Çalışması

31.01.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 895/1, 998, ŞEHİTLER, 932, ŞEHİT HAKAN YORULMAZ, 931, 886, 1801, 904, 892/1, 892, 893, 892/3, 905, 926, 919, 894, 890, 846, 923, NEŞET ERTAŞ, 889, 891

ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ERENAY, CEMRE, YAZIBEYLİ, ÇAYIR, ACEMA, AYBİKE, AYYILDIZ, DERYA, ASENA

Bakım Çalışması

30.01.2026 10:15 - 14:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEBERİK

Bakım Çalışması

30.01.2026 09:15 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEYHLER, KOZLUDERE, KÖY İÇİ, TEBERİK

Bakım Çalışması

31.01.2026 09:15 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYMAKAM A.GALİP KAYA, BÜĞDÜZ

ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

30.01.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİLMİ ÇAYIROĞLU, 557, ARİF NİHAT ASYA, EŞREF ÖZANT, YILMAZ ÇOLPAN, SAĞLIK 1, ŞEHİT ADEM KOCADAĞ, SOĞUKPINAR, ŞEMSETTİN BAYRAMOĞLU, ZEKAİ APAYDIN, HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, RAFET CANITEZ

Bakım Çalışması

30.01.2026 09:30 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 732/3, 732/2, 732/1, 727, 728/2, PLEVNE, ARİF YALDIZ, GÜLTEPE, 732

Bakım Çalışması

30.01.2026 14:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak UZUNYOL, KILIÇLI, ADA, BENT, EKMEKÇİ, İNCE YOL, SÜMBÜL, POYRAZ, ÇİÇEK, YAVRU, ÇANKIRI, BEŞTEPELER, ÇANKIRI KAPI, DİLBER, HACI BAYRAM, BARBAROS

ANKARA, AYAŞ, İlçesi'nde planlanan 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME, GİRMEÇ

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ILICA ŞABANÖZÜ, KIRANHARMANI, BURHAN DEMİRBAŞ, AŞAĞI YERLEŞİM, AŞAĞI 2 ŞABANÖZÜ, KARAKOYUNLU, BEYLİK ŞABANÖZÜ, KUZULUK ŞABANÖZÜ, TEKKE KÜME, YUKARI YERLEŞİM, AŞAĞI GENÇALİ, ÇİFTLİKLER, AVŞAR KÜME, OĞUZLAR MEVSİMLİK İŞÇİLER, ORTA ŞABANÖZÜ, YENİ ŞABANÖZÜ, AHLATLI, GENÇALİ, HIDIRŞEYH, YOLUN ALTI MÜSLÜM, YOLUN ÜSTÜ MÜSLÜM, OĞUZLAR, GÜREŞ, KARŞIYAKA, KUŞLAR ŞABANÖZÜ, AŞAĞI SARIOBA, AŞAĞI 1 ŞABANÖZÜ, YUKARI SARIOBA

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇE.., ULUYOL, SELBASAN-3, BERKAY TÜRKEL, ERTEKİN, AVŞAR

ANKARA, BEYPAZARI, İlçesi'nde planlanan 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

30.01.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞADIRVAN, ÇİLİNGİR, İHSAN YAVAŞ, SULUHAN, BOSTANCILAR ÇARŞISI

Bakım Çalışması

30.01.2026 10:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEVELİK, YOKUŞ

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2856, 2921/1 ANADOLU 54 DUBLEKS EVLER SİTESİ, 2914, ŞEHİT REMZİ KAPLAN, 2914 YEŞİL GÜVENLER SİTESİ, BANGABANDHU, ÖNDER SOKAK, 2924

Bakım Çalışması

29.01.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAŞKENT, ŞEHİT MEHMET ARAS, AŞKABAT

Bakım Çalışması

30.01.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİLMİ ÇAYIROĞLU, 557, ARİF NİHAT ASYA, EŞREF ÖZANT, YILMAZ ÇOLPAN, SAĞLIK 1, ŞEHİT ADEM KOCADAĞ, SOĞUKPINAR, ŞEMSETTİN BAYRAMOĞLU, ZEKAİ APAYDIN, HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, RAFET CANITEZ

Bakım Çalışması

30.01.2026 09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1161, 1015, KABİL, LİZBON, DİKMEN, 1070, 1110, 1108, 1068, 1071

Bakım Çalışması

30.01.2026 11:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1055, 1048, 1053, 1074, 1075, 1076, 1073, 1069, 1077, 1072, ŞEHİT METE İMRAK, KABİL

Bakım Çalışması

30.01.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1683, 1696, 1692, 1695, 1666, 1689, 1694

Bakım Çalışması

31.01.2026 10:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1055, LİZBON, 1079, 1081, 1080, 1057, 1073, KABİL, 1078, 1077

Bakım Çalışması

31.01.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3428, 3426, 3418, 3430, 3427, 3429, 3408, 3420, 3417, 3424/1, 3421, 3425, 3419, 3422, 3424, 5098, 3415

ANKARA, ELMADAĞ, İlçesi'nde planlanan 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

30.01.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ASARKAYA, KARGALI

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 12 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1581, 1576, 1564, 1575, 1579, 1562

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2366, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, HUZUR KENT YAPI KOOPARATİFİ-, YAPRACIK, HUZUR K.Y.KOOP

Bakım Çalışması

30.01.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİLMİ ÇAYIROĞLU, 557, ARİF NİHAT ASYA, EŞREF ÖZANT, YILMAZ ÇOLPAN, SAĞLIK 1, ŞEHİT ADEM KOCADAĞ, SOĞUKPINAR, ŞEMSETTİN BAYRAMOĞLU, ZEKAİ APAYDIN, HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER, RAFET CANITEZ

Bakım Çalışması

30.01.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MEVLANA.., AKINCILAR, 811, NECİP FAZIL, 807, 806, HATİPOĞLU, 809, 805, 832, 808, ÇAĞDAŞ.., 838, AKSOY, POYRAZ, 831, 812, 802, POYRAZ.., 840, GÜR, 836, DERGAH., ATAK, 1477, AYAŞ ANKARA YOLU, DERGİ, 810, CENGİZ TOPEL, 834

Bakım Çalışması

30.01.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA KÖYÜ, 1227, 1226, MERT, HİLAL, 1228, 1237, SADIK, ETİMESGUT, SATILMIŞ, 1233

Bakım Çalışması

30.01.2026 11:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA KÖYÜ, ÇAKMAKLITAŞ, 1269, AHMET YILMAZ, 1227, KARTALLAR, 1066, ÜNİVERSİTE, BAĞLICA, 1222, 1267, 1269 SOKAK GÖKÇEKENT, GÜMÜŞHAN YAPI KOOP., 1272, 1273, CEMAL, 1226, ÜNAL, 1271, NECİBE HANIM, MERT, KIVIRCIK, MERKEZ, SÜMER, 1228, 1254, 1064, 1212, 1219, 1237, 1221, 1198, SADIK, ETİMESGUT, MERMEROĞLU, GÜRBÜZ, ÖMERMUHTAR, MERMER, 1236, 1261, NURHAYAT, 1220, SATILMIŞ, 1233, 1223, ESKİBAĞLAR, HİLAL, 1238, GÜMÜŞHAN

Bakım Çalışması

30.01.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1339, BAĞLICA

Bakım Çalışması

30.01.2026 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AĞRIDAĞI, BOZHÖYÜK, 1.TBMM

Bakım Çalışması

31.01.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI YURTÇU, 4202, 4163, TURKUAZ, 4647, AŞAĞI YURTÇU, 4212, 4205, 4209, BALLIKUYUMCU MAHALLESİ, 4208, 4204, AKYATAK

Bakım Çalışması

31.01.2026 09:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EMEK, ŞEHİT MUHARREM TAŞTEPE, 1459, 1450, 1461, 1452, 1450/1, 1449, 1454, FABRİKA, 1463, 1448, 1444, 1457, 1456, 1460, İSTASYON, 1462, 1455, 1453

Bakım Çalışması

31.01.2026 13:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1414

Bakım Çalışması

31.01.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1002, KÖY YOLU, 2301, AHİBOZ, 2842, HALAÇLI, HİSARLIKAYA, FEVZİYE, BAĞLAR

ANKARA, EVREN, İlçesi'nde planlanan 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞAK, BÜYÜKDAMLACIK

ANKARA, GÜDÜL, İlçesi'nde planlanan 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

31.01.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1.ÇUKURÖREN

ANKARA, HAYMANA, İlçesi'nde planlanan 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

31.01.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EMİRLER, TEPEKÖY, ATATÜRK, SİNCİK, SİNANLI, SIRÇASARAY, HIDIRLAR, YEŞİLÖZ, KÜÇÜKKONAK, TOYÇAYIRI, ALAHACILI, BAHÇECİK, ÇATAK, BOĞAZKAYA, DEVECİPINARI, BÜYÜKKONAK, SAATLİ, KERPİÇ, KUŞKONDU/1, KİRAZOĞLU

ANKARA, KAHRAMANKAZAN, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ERENAY, CEMRE, YAZIBEYLİ, ÇAYIR, ACEMA, AYBİKE, AYYILDIZ, DERYA, ASENA

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, ÇAYIR, KUTAN, KARDELEN, ÖZTÜRK, OSMANLI, ORHAN, ASENA, AYDENİZ, YAZIBEYLİ, BARIŞ MANÇO, NEVRA, OKTÜRK, KEVSER, ONUR, 3182, ÖZBİLGE, ERENAY, FERAY, MELİKŞAH, OKSAN, ELVEREN, AYBİKE, GÖKTÜRK, İSTİKLAL, MADIMAK, HACI AHMET ÖZTÜRK, OBUZ, LERZAN, SENA, FEVZİ ÇAKMAK, MİHRACE, RAVZA

Bakım Çalışması

30.01.2026 11:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 688

Bakım Çalışması

31.01.2026 11:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SERDAROĞLU, 3117, AHUR KÖYİÇİ, ZİYAPAŞA, BALÇIK, ŞEFİK TÜRK, 3121, ADNAN MENDERES, 3118, 3123, FATİH SULTAN MEHMET, 3114, TURGUT ÖZAL, TAMEK, 3114., 3119, CİĞİR, KARATAY, 3120

ANKARA, NALLIHAN, İlçesi'nde planlanan 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACIHASANLAR, ALPAĞUT

Bakım Çalışması

30.01.2026 09:45 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAKARYA_1, GAZİ_1, MENEKŞE, ZAFER_1, EVCİK, FATİH.., BARAJ 1, GONCA, CUMHURİYET ALANI, BAĞLAR 1, ÇIKMAZ_2, BAHAR, ANKARA

Bakım Çalışması

30.01.2026 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EMREMSULTAN

ANKARA, POLATLI, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME, GİRMEÇ

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ILICA ŞABANÖZÜ, KIRANHARMANI, BURHAN DEMİRBAŞ, AŞAĞI YERLEŞİM, AŞAĞI 2 ŞABANÖZÜ, KARAKOYUNLU, BEYLİK ŞABANÖZÜ, KUZULUK ŞABANÖZÜ, TEKKE KÜME, YUKARI YERLEŞİM, AŞAĞI GENÇALİ, ÇİFTLİKLER, AVŞAR KÜME, OĞUZLAR MEVSİMLİK İŞÇİLER, ORTA ŞABANÖZÜ, YENİ ŞABANÖZÜ, AHLATLI, GENÇALİ, HIDIRŞEYH, YOLUN ALTI MÜSLÜM, YOLUN ÜSTÜ MÜSLÜM, OĞUZLAR, GÜREŞ, KARŞIYAKA, KUŞLAR ŞABANÖZÜ, AŞAĞI SARIOBA, AŞAĞI 1 ŞABANÖZÜ, YUKARI SARIOBA

Bakım Çalışması

31.01.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CAĞLAYIK ÇİFLİĞİ, YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ, AŞAĞI 1 ŞABANÖZÜ, ERDOĞAN, KARA MUSTAFA, ORTA, 619, 601, BEY, AŞAĞI (GÜLLÜPINAR TARAFI), KOZA, 600, KUZEY TOPRAKLIK, YUKARI., HANCI, AKAN, NİHAL, BASRI, GÜR

Bakım Çalışması

31.01.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EMİRLER, TEPEKÖY, ATATÜRK, SİNCİK, SİNANLI, SIRÇASARAY, HIDIRLAR, YEŞİLÖZ, KÜÇÜKKONAK, TOYÇAYIRI, ALAHACILI, BAHÇECİK, ÇATAK, BOĞAZKAYA, DEVECİPINARI, BÜYÜKKONAK, SAATLİ, KERPİÇ, KUŞKONDU/1, KİRAZOĞLU

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME, GİRMEÇ

Bakım Çalışması

30.01.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MEVLANA.., AKINCILAR, 811, NECİP FAZIL, 807, 806, HATİPOĞLU, 809, 805, 832, 808, ÇAĞDAŞ.., 838, AKSOY, POYRAZ, 831, 812, 802, POYRAZ.., 840, GÜR, 836, DERGAH., ATAK, 1477, AYAŞ ANKARA YOLU, DERGİ, 810, CENGİZ TOPEL, 834

Bakım Çalışması

31.01.2026 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALİM-, ÖZLEM, DERBENT, OĞUZ, ADALET-, NUR.., ŞEHİT GÜRBÜZ İPEK, KISMET., ÇAYELİ, IŞIK, ŞEHİT ABDULLAH ŞENER, EŞREF BİTLİS, ŞEHİT MEHMET AKKAYA, ARUN, KAYI, ŞEHİT HİLMİ TUNAHAN, VURAL BAYLAN, 186, ŞEHİT MEHMET GÜVEN, IŞIK.., ANT

Bakım Çalışması

31.01.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1002, KÖY YOLU, 2301, AHİBOZ, 2842, HALAÇLI, HİSARLIKAYA, FEVZİYE, BAĞLAR

Bakım Çalışması

31.01.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 166_1, YENİYOL, 170, CEYHUN, YELİZ, YUNUS, AHİ MESUD, YÜKSEL, HAYAT_1, YAREN, AYRANCI, ADIGÜZEL., ANAFOR, BULANIK, YEREL, YAŞAMA SEVİNCİ, SİYAH LALE, ABONE

ANKARA, ŞEREFLİKOÇHİSAR, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

29.01.2026 10:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak E 90 KARAYOLU, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR

Bakım Çalışması

29.01.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞAK, BÜYÜKDAMLACIK

Bakım Çalışması

30.01.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKDAMLACIK

Bakım Çalışması

31.01.2026 10:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, TOK, TOK 2

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Bakım Çalışması

30.01.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NARİN, PAZAR, COŞKUN, AKIN, ANIL, CENGİZ



