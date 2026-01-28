Gediz Elektrik kesintisi 28-29-30 Ocak listesi: İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir’in birçok ilçesinde 28, 29 ve 30 Ocak 2026 tarihlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler Aliağa’dan Karabağlar’a, Bornova’dan Çeşme’ye kadar çok sayıda mahalleyi kapsıyor. Gediz Elektrik kesintisi 28-29-30 Ocak listesi paylaşılırken vatandaşlar ''İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?'' sorusu da gündemde.
GDZ Elektrik kesinti yapılacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Aliağa, Balçova, Bayındır, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun da bulunuyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte Gediz Elektrik kesintisi 28-29-30 Ocak listesi...
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İzmir'de 3 gün boyunca yaşanması beklenen elektrik kesintileri günün farklı saatlerinde gerçekleşecek. Sabah ve öğle saatlerinde başlayan bakım çalışmaları ve kesintiler akşam saatlerine kadar sürecek.
Gedi Elektrik kesinti yapılacak olan ilçeleri ve mahalleleri birer birer duyururken, kesinti saatleri ve sebepleri de detaylı bir şekilde paylaşıldı.
GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28-29-30 OCAK
İZMİR URLA ’de 12 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3606711
URLA / İZMİR
Kalabak ( 3292. Sk. 3017/1. Sk. Mustafa Kemal Blv. 3295. Sk. 3294. Sk. 3291. Sk. 3290. Sk. 3275. Sk. 3011. Sk. 3003. Sk. 3289. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:30
Kesinti ID : 3606714
URLA / İZMİR
Kalabak ( 3032. Sk. 3008. Sk. 3021. Sk. 3042. Sk. 3003. Sk. 3007. Sk. 3012. Sk. 3013. Sk. 3016/1. Sk. 3020. Sk. 3027. Sk. 3029. Sk. 3016. Sk. Mustafa Kemal Blv. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3606717
URLA / İZMİR
Denizli ( 102. Sk. 103. Sk. Yalı Cd. 50. Sk. 61. Sk. 54. Sk. 63. Sk. 145/1. Sk. 100. Sk. 98. Sk. 101. Sk. 54/1. Sk. 66. Sk. Sarı Evler Site Yolu 99. Sk. 97. Sk. 96. Sk. 95. Sk. 94. Sk. 93. Sk. 91. Sk. 89. Sk. 88. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 82. Sk. 81. Sk. 80. Sk. 79. Sk. 77. Sk. 74. Sk. 73. Sk. 72. Sk. 71. Sk. 68. Sk. 67. Sk. 62. Sk. 59. Sk. 56. Sk. 52. Sk. 48. Sk. 118. Sk. 115. Sk. 114. Sk. 113. Sk. 111. Sk. 110. Sk. 109. Sk. )
Güvendik ( 163. Sk. Güvendik Okul Cd. Mehmet Ali Aygüven Cd. 166. Sk. 164. Sk. 162. Sk. 157. Sk. 155. Sk. 148. Sk. 147. Sk. 146. Sk. 145. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 133. Sk. 154. Sk. 156. Sk. 116. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3608857
URLA / İZMİR
Kalabak ( 3027. Sk. Mustafa Kemal Blv. 3016. Sk. 3029. Sk. 3020. Sk. 3016/1. Sk. 3013. Sk. 3012. Sk. 3007. Sk. 3003. Sk. 3042. Sk. 3032. Sk. 3008. Sk. 3021. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:30
Kesinti ID : 3608864
URLA / İZMİR
Kalabak ( 3275. Sk. 3028. Sk. 3026. Sk. 3024. Sk. 3025. Sk. 3022. Sk. 3003. Sk. 3278. Sk. 3277. Sk. 3289. Sk. 3285. Sk. 3005. Sk. Mustafa Kemal Blv. Mareşal Fevzi Çakmak Blv. 3298. Sk. 3293. Sk. 3290. Sk. 3288. Sk. 3279. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3608867
URLA / İZMİR
Şirinkent ( 4232/1. Sk. 4263. Sk. 4261. Sk. 4248. Sk. 4252. Sk. 4246. Sk. 4265. Sk. 4257. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3608872
URLA / İZMİR
Şirinkent
Çamlıçay ( 5298/1. Sk. 4215. Sk. 5214. Sk. 5212. Sk. 5215. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3609044
URLA / İZMİR
İskele ( 2121/7. Sk. 2132. Sk. 2132/1. Sk. Mithatpaşa Cd. 2121/5. Sk. 2121/3. Sk. 2121. Sk. 2120. Sk. 2110/4. Sk. 2110/2. Sk. 2110/1. Sk. 2110. Sk. 2018/8. Sk. 2121/4. Sk. 2018. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:30 - 15:30
Kesinti ID : 3610939
URLA / İZMİR
Denizli
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:30 - 15:30
Kesinti ID : 3610942
URLA / İZMİR
Denizli
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 14:00
Kesinti ID : 3610950
URLA / İZMİR
İskele
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Kesinti ID : 3610956
URLA / İZMİR
İskele ( 2110/4. Sk. 2110. Sk. 2018/2. Sk. 2018/1. Sk. 2018/11. Sk. )
Rüstem ( Güleç Sk. Pelit Sk. Çam Sk. İrem Sk. Sefa Sk. Mutlu Sk. Gümüş Sk. 2018/9. Sk. 2018. Sk. Balaban Sk. Sakin Sk. 2110/6. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3611086
URLA / İZMİR
Altıntaş ( Avuçalan Sk. Berk Sk. 2. Başak Sk. 3. Başak Sk. Altıntaş Sk. Asmalı Sk. Bozkurt Sk. Dündar Sk. Gülgün Sk. Kırlangıç Sk. Şen Sk. )
Yaka ( Gülnar Sk. Gündoğdu Sk. Hendek Sk. Karaalan Sk. Şirinnar Sk. )
İZMİR BORNOVA ’de 6 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3606390
BORNOVA / İZMİR
Ümit ( 7308. Sk. 7309. Sk. 7310. Sk. 7312. Sk. 7316. Sk. 7314. Sk. 7305. Sk. 7303. Sk. 7301. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3606395
BORNOVA / İZMİR
Ümit ( 7300. Sk. 7302. Sk. 7303. Sk. Pınar Cd. 7306. Sk. 7305. Sk. 7304. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3606430
BORNOVA / İZMİR
Çamiçi
Eğridere ( 8750. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 11:00
Kesinti ID : 3606398
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( 297/3. Sk. 297/1. Sk. 297/2. Sk. Stadyum Metro İstasyonu Sanayi Cd. 5003/1. Sk. 298. Sk. )
Çınar ( 297. Sk. Üniversite Cd. )
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3610688
BORNOVA / İZMİR
Naldöken ( 1261/12. Sk. 1261/13. Sk. 1261/14. Sk. 1261/15. Sk. 1261/16. Sk. 1261/17. Sk. 1261/18. Sk. 1261/19. Sk. 1261/20. Sk. 1261/21. Sk. 1261/8. Sk. 1261/9. Sk. 1264. Sk. 1264/1. Sk. 1266. Sk. 1266/1. Sk. 1267/1. Sk. 1267/2. Sk. 1268. Sk. 1268/4. Sk. 1268/5. Sk. 1270/2. Sk. 1271. Sk. 1271/1. Sk. 1271/2. Sk. 1271/3. Sk. Naldöken Mezarlığı 1269. Sk. 1268/6. Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Sk. 1254/8. Sk. 1256/4. Sk. 1259/2. Sk. 1254/7. Sk. 1254/6. Sk. 1254/5. Sk. 1254/3. Sk. 1254/2. Sk. 1254/12. Sk. 1254/11. Sk. 1254/10. Sk. 1254. Sk. 1243/2. Sk. 1243/1. Sk. 1243. Sk. 1254/9. Sk. 1256. Sk. 1254/4. Sk. 1258. Sk. 1258/1. Sk. 1259. Sk. 1259/1. Sk. 1259/3. Sk. 1259/4. Sk. 1259/5. Sk. 1259/6. Sk. 1259/7. Sk. 1259/8. Sk. 1261. Sk. 1261/1. Sk. 1261/10. Sk. 1261/11. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
01:00 - 01:30
Kesinti ID : 3610947
BORNOVA / İZMİR
Çamkule ( 2510. Sk. 2511. Sk. 2590. Sk. 4691. Sk. 4693. Sk. 4695. Sk. 4697. Sk. 4699. Sk. 4701. Sk. 4701/1. Sk. 4702. Sk. 4703. Sk. 4704. Sk. 4706. Sk. 4707. Sk. 4708. Sk. 4709. Sk. 4710. Sk. 4712. Sk. 4713. Sk. 4713/1. Sk. 4713/2. Sk. 4713/3. Sk. 4713/4. Sk. 4713/5. Sk. 4713/6. Sk. 4713/7. Sk. 4713/8. Sk. 4713/9. Sk. 4714. Sk. 4716. Sk. 4718. Sk. 4720. Sk. 4722. Sk. 4724. Sk. 4726. Sk. 4728. Sk. 4730. Sk. 4730/1. Sk. 4730/2. Sk. Adem Yavuz Cd. Dicle Cd. Fevzi Paşa Cd. )
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 16:30
Kesinti ID : 3610951
BORNOVA / İZMİR
Çamkule ( 4703. Sk. 4701/1. Sk. 4701. Sk. 4699. Sk. 4697. Sk. 4695. Sk. 4693. Sk. 4691. Sk. 2590. Sk. 2511. Sk. 4713/7. Sk. 4713/8. Sk. 4713/9. Sk. 4714. Sk. 4716. Sk. 4718. Sk. 4720. Sk. 4722. Sk. 4724. Sk. 4726. Sk. 4728. Sk. 4730. Sk. 4730/1. Sk. 4730/2. Sk. Adem Yavuz Cd. Fevzi Paşa Cd. Dicle Cd. 2510. Sk. 4713/6. Sk. 4713/5. Sk. 4713/4. Sk. 4713/3. Sk. 4713/2. Sk. 4713/1. Sk. 4713. Sk. 4712. Sk. 4710. Sk. 4709. Sk. 4708. Sk. 4707. Sk. 4706. Sk. 4704. Sk. 4702. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3610968
BORNOVA / İZMİR
Çamkule ( Fevzi Paşa Cd. Adem Yavuz Cd. 4728. Sk. 4722. Sk. 4716. Sk. 4714. Sk. 4703. Sk. 4702. Sk. 4701/1. Sk. 4701. Sk. 4699. Sk. 2590. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. )
İZMİR BUCA ’de 12 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3596487
BUCA / İZMİR
Fırat ( 289/10. Sk. 289/11. Sk. 289/12. Sk. 289/13. Sk. 289/14. Sk. 289/15. Sk. 294/2. Sk. 289/9. Sk. 289/7. Sk. 289/17. Sk. 289/6. Sk. 289/16. Sk. 272/5. Sk. 272/9. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3601124
BUCA / İZMİR
Hürriyet ( 501. Sk. 489/1. Sk. 489. Sk. 487/1. Sk. 487. Sk. 450. Sk. 452. Sk. 454. Sk. 467. Sk. 469. Sk. 479. Sk. 481. Sk. 482. Sk. 484. Sk. 499. Sk. 497. Sk. 503. Sk. 505. Sk. 507. Sk. Aydın Hatboyu Cd. Hasan Şarlayan Sk. Namık Kemal Cd. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3601125
BUCA / İZMİR
Hürriyet ( 458. Sk. 462. Sk. 464. Sk. 486. Sk. 489. Sk. 503. Sk. 505. Sk. 507. Sk. 456. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3601130
BUCA / İZMİR
Hürriyet ( 462. Sk. 456. Sk. 501/1. Sk. 501. Sk. 499. Sk. 497. Sk. 495. Sk. 486. Sk. 480. Sk. 464/1. Sk. 464. Sk. 460. Sk. 458. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3601133
BUCA / İZMİR
Hürriyet ( 493/1. Sk. 492/1. Sk. 490. Sk. 488. Sk. Namık Kemal Cd. Mehmet Akif Cd. 495. Sk. 474. Sk. 472. Sk. 470. Sk. 468. Sk. 466. Sk. 464. Sk. 460. Sk. 480. Sk. 478. Sk. 476. Sk. 474/1. Sk. 493. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 16:15
Kesinti ID : 3606408
BUCA / İZMİR
Çaldıran
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3608925
BUCA / İZMİR
29 Ekim ( Gazi Feyzullah Uslu Sk. 2148. Sk. 2171. Sk. 2145. Sk. 2159. Sk. Balcıbağ Sk. Orta Tepe Sk. Şehit Nurettin Gök Sk. Mehmet Çavuş Sk. Hasan Saka Sk. Atatürk Cd. 2252. Sk. 2173. Sk. 2172. Sk. 2170. Sk. 2169. Sk. 2166. Sk. 2164. Sk. 2163. Sk. 2161. Sk. 2160. Sk. 2149. Sk. 2143. Sk. 2142. Sk. 2141. Sk. 2140. Sk. 2137. Sk. 2136. Sk. 2135. Sk. 2134. Sk. )
Kaynaklar Merkez ( Bahçebağ Sk. 2047. Sk. 2048. Sk. 2045. Sk. 2058. Sk. 2053. Sk. Şehit Er Arif Serçe Sk. Gazi Hasan Şen Sk. Camialtı Sk. 2050. Sk. 2049. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3596492
BUCA / İZMİR
İnönü ( 682/7. Sk. 682/5. Sk. 682/4. Sk. 682/3. Sk. 682/14. Sk. 682/13. Sk. 682. Sk. 676/7. Sk. 676/2. Sk. 670/1. Sk. 669/3. Sk. 669/1. Sk. 669. Sk. )
Göksu ( 668. Sk. 682/1. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3608950
BUCA / İZMİR
Kaynaklar Merkez ( 2071/2. Sk. 2072. Sk. 2071/1. Sk. 2073. Sk. Hasan Saka Sk. 2071. Sk. 2036. Sk. 2070. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3609122
BUCA / İZMİR
Adatepe ( 3/13. Sk. 3. Sk. 2/3. Sk. 22. Sk. 2/1. Sk. 2/16. Sk. 2. Sk. 1. Sk. 6. Sk. 4/3. Sk. 4. Sk. 3/5. Sk. 3/3. Sk. 32. Sk. 3/8. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 16:00
Kesinti ID : 3609126
BUCA / İZMİR
Çamlık ( 367. Sk. 856. Sk. Onat Cd. 415/1. Sk. 411/2. Sk. 854. Sk. )
Yiğitler ( 363. Sk. 365. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
01:00 - 01:30
Kesinti ID : 3610947
BUCA / İZMİR
Aydoğdu ( 4709. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 16:30
Kesinti ID : 3610951
BUCA / İZMİR
Aydoğdu ( 4709. Sk. )
İZMİR ÇEŞME ’de 6 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3606598
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü ( 2144. Sk. 2123. Sk. 2126. Sk. 2127. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2138. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2143. Sk. 2147. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2167. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3606605
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü ( 2157. Sk. 2147. Sk. 2142. Sk. 2140. Sk. 2138. Sk. 2126. Sk. 2148. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3606607
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü ( 2164. Sk. 2163. Sk. 2162. Sk. 2161. Sk. 2126. Sk. 2095. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:30
Kesinti ID : 3608935
ÇEŞME / İZMİR
Celal Bayar ( 5206. Sk. 5207. Sk. 5152. Sk. 16183. Sk. 16181. Sk. 16173. Sk. 16185. Sk. 16184. Sk. 16182. Sk. 16179. Sk. 5176. Sk. 5188. Sk. 5189. Sk. 5191. Sk. 16175. Sk. 16177. Sk. 16174. Sk. 16170. Sk. 16178. Sk. 5192. Sk. 5193. Sk. 5194. Sk. 5194/1. Sk. 5199. Sk. 5200. Sk. 16176. Sk. 5202. Sk. 5203. Sk. 5189/1. Sk. 5189/2. Sk. 5209. Sk. 5190. Sk. 5207/9. Sk. 16180. Sk. 5256. Sk. 5255. Sk. 5254. Sk. 5204. Sk. 5205. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:31 - 16:00
Kesinti ID : 3608944
ÇEŞME / İZMİR
Celal Bayar ( 16174. Sk. 16181. Sk. 16185. Sk. 16184. Sk. 16182. Sk. 16179. Sk. 16175. Sk. 16177. Sk. 16183. Sk. 16178. Sk. 16176. Sk. 16180. Sk. 5193. Sk. 5191. Sk. 5176. Sk. )
Planlandı
30Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 11:30
Kesinti ID : 3610905
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü ( 2150. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2167. Sk. 2037. Sk. 2028. Sk. 2025. Sk. 2024. Sk. 2023. Sk. 2022. Sk. 2021. Sk. 2020. Sk. 2019. Sk. 2018. Sk. 2011. Sk. 2008. Sk. 2007. Sk. 2006. Sk. 2005/3. Sk. 2005/2. Sk. 2005/1. Sk. 2155. Sk. 2066. Sk. 2082. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2126. Sk. 2127. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2138. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2147. Sk. 2148. Sk. 2149. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2053. Sk. 2055. Sk. 2055/1. Sk. 2056. Sk. 2057. Sk. 2058. Sk. 2059. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2062. Sk. 2064. Sk. 2069. Sk. 2039. Sk. 2040. Sk. 2042. Sk. 2043. Sk. 2044. Sk. 2046. Sk. 2048. Sk. )
Musalla ( 1002. Sk. 1003. Sk. 1003/1. Sk. 1004. Sk. 1005. Sk. 1006. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1021. Sk. 1023. Sk. 1026. Sk. 1028. Sk. 1035. Sk. 1035/1. Sk. 1043. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 2015/1. Sk. 2032. Sk. 2009. Sk. )
İZMİR ÇİĞLİ ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3603454
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe ( 8171. Sk. 8171/1. Sk. 8172. Sk. 8172/1. Sk. 8173. Sk. 8174. Sk. 8176. Sk. 8177. Sk. 8180. Sk. 8179. Sk. 8178. Sk. 8162/1. Sk. 8162. Sk. 8163. Sk. )
Yakakent ( Dere Cd. 8175/5. Sk. 8175/1. Sk. 8175. Sk. 8170/1. Sk. 8170. Sk. 8168. Sk. 8087/8. Sk. 8087/7. Sk. 8087/6. Sk. 8087/5. Sk. 8087/4. Sk. 8087/3. Sk. 8087/2. Sk. 8087. Sk. 8087/1. Sk. 8087/12. Sk. )
Şirintepe ( 8164. Sk. 8133. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. )
Köyiçi ( 8086. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:00 - 12:00
Kesinti ID : 3608824
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu ( 8790/15. Sk. 8965. Sk. 8968. Sk. 8969. Sk. 8970. Sk. 8973. Sk. 8790/14. Sk. 8790/12. Sk. 8790/13. Sk. 8790/5. Sk. 8790/6. Sk. 8790/7. Sk. 8790/8. Sk. 8966. Sk. 8967. Sk. )
Balatçık ( 8790/1. Sk. )