İzmir’in birçok ilçesinde 28, 29 ve 30 Ocak 2026 tarihlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler Aliağa’dan Karabağlar’a, Bornova’dan Çeşme’ye kadar çok sayıda mahalleyi kapsıyor. Gediz Elektrik kesintisi 28-29-30 Ocak listesi paylaşılırken vatandaşlar ''İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?'' sorusu da gündemde.

GDZ Elektrik kesinti yapılacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Aliağa, Balçova, Bayındır, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun da bulunuyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte Gediz Elektrik kesintisi 28-29-30 Ocak listesi...

Gediz Elektrik kesintisi 28-29-30 Ocak listesi: İzmirde elektrikler ne zaman gelecek?

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'de 3 gün boyunca yaşanması beklenen elektrik kesintileri günün farklı saatlerinde gerçekleşecek. Sabah ve öğle saatlerinde başlayan bakım çalışmaları ve kesintiler akşam saatlerine kadar sürecek.

Gedi Elektrik kesinti yapılacak olan ilçeleri ve mahalleleri birer birer duyururken, kesinti saatleri ve sebepleri de detaylı bir şekilde paylaşıldı.

Gediz Elektrik kesinti sorgulama için tıklayınız.

GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 28-29-30 OCAK

İZMİR URLA ’de 12 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3606711

URLA / İZMİR

Kalabak ( 3292. Sk. 3017/1. Sk. Mustafa Kemal Blv. 3295. Sk. 3294. Sk. 3291. Sk. 3290. Sk. 3275. Sk. 3011. Sk. 3003. Sk. 3289. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 16:30

Kesinti ID : 3606714

URLA / İZMİR

Kalabak ( 3032. Sk. 3008. Sk. 3021. Sk. 3042. Sk. 3003. Sk. 3007. Sk. 3012. Sk. 3013. Sk. 3016/1. Sk. 3020. Sk. 3027. Sk. 3029. Sk. 3016. Sk. Mustafa Kemal Blv. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3606717

URLA / İZMİR

Denizli ( 102. Sk. 103. Sk. Yalı Cd. 50. Sk. 61. Sk. 54. Sk. 63. Sk. 145/1. Sk. 100. Sk. 98. Sk. 101. Sk. 54/1. Sk. 66. Sk. Sarı Evler Site Yolu 99. Sk. 97. Sk. 96. Sk. 95. Sk. 94. Sk. 93. Sk. 91. Sk. 89. Sk. 88. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 82. Sk. 81. Sk. 80. Sk. 79. Sk. 77. Sk. 74. Sk. 73. Sk. 72. Sk. 71. Sk. 68. Sk. 67. Sk. 62. Sk. 59. Sk. 56. Sk. 52. Sk. 48. Sk. 118. Sk. 115. Sk. 114. Sk. 113. Sk. 111. Sk. 110. Sk. 109. Sk. )

Güvendik ( 163. Sk. Güvendik Okul Cd. Mehmet Ali Aygüven Cd. 166. Sk. 164. Sk. 162. Sk. 157. Sk. 155. Sk. 148. Sk. 147. Sk. 146. Sk. 145. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 133. Sk. 154. Sk. 156. Sk. 116. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3608857

URLA / İZMİR

Kalabak ( 3027. Sk. Mustafa Kemal Blv. 3016. Sk. 3029. Sk. 3020. Sk. 3016/1. Sk. 3013. Sk. 3012. Sk. 3007. Sk. 3003. Sk. 3042. Sk. 3032. Sk. 3008. Sk. 3021. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 16:30

Kesinti ID : 3608864

URLA / İZMİR

Kalabak ( 3275. Sk. 3028. Sk. 3026. Sk. 3024. Sk. 3025. Sk. 3022. Sk. 3003. Sk. 3278. Sk. 3277. Sk. 3289. Sk. 3285. Sk. 3005. Sk. Mustafa Kemal Blv. Mareşal Fevzi Çakmak Blv. 3298. Sk. 3293. Sk. 3290. Sk. 3288. Sk. 3279. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3608867

URLA / İZMİR

Şirinkent ( 4232/1. Sk. 4263. Sk. 4261. Sk. 4248. Sk. 4252. Sk. 4246. Sk. 4265. Sk. 4257. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Kesinti ID : 3608872

URLA / İZMİR

Şirinkent

Çamlıçay ( 5298/1. Sk. 4215. Sk. 5214. Sk. 5212. Sk. 5215. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3609044

URLA / İZMİR

İskele ( 2121/7. Sk. 2132. Sk. 2132/1. Sk. Mithatpaşa Cd. 2121/5. Sk. 2121/3. Sk. 2121. Sk. 2120. Sk. 2110/4. Sk. 2110/2. Sk. 2110/1. Sk. 2110. Sk. 2018/8. Sk. 2121/4. Sk. 2018. Sk. )

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:30 - 15:30

Kesinti ID : 3610939

URLA / İZMİR

Denizli

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:30 - 15:30

Kesinti ID : 3610942

URLA / İZMİR

Denizli

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 14:00

Kesinti ID : 3610950

URLA / İZMİR

İskele

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Kesinti ID : 3610956

URLA / İZMİR

İskele ( 2110/4. Sk. 2110. Sk. 2018/2. Sk. 2018/1. Sk. 2018/11. Sk. )

Rüstem ( Güleç Sk. Pelit Sk. Çam Sk. İrem Sk. Sefa Sk. Mutlu Sk. Gümüş Sk. 2018/9. Sk. 2018. Sk. Balaban Sk. Sakin Sk. 2110/6. Sk. )

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3611086

URLA / İZMİR

Altıntaş ( Avuçalan Sk. Berk Sk. 2. Başak Sk. 3. Başak Sk. Altıntaş Sk. Asmalı Sk. Bozkurt Sk. Dündar Sk. Gülgün Sk. Kırlangıç Sk. Şen Sk. )

Yaka ( Gülnar Sk. Gündoğdu Sk. Hendek Sk. Karaalan Sk. Şirinnar Sk. )



İZMİR BORNOVA ’de 6 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3606390

BORNOVA / İZMİR

Ümit ( 7308. Sk. 7309. Sk. 7310. Sk. 7312. Sk. 7316. Sk. 7314. Sk. 7305. Sk. 7303. Sk. 7301. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3606395

BORNOVA / İZMİR

Ümit ( 7300. Sk. 7302. Sk. 7303. Sk. Pınar Cd. 7306. Sk. 7305. Sk. 7304. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3606430

BORNOVA / İZMİR

Çamiçi

Eğridere ( 8750. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:00

Kesinti ID : 3606398

BORNOVA / İZMİR

Kazımdirik ( 297/3. Sk. 297/1. Sk. 297/2. Sk. Stadyum Metro İstasyonu Sanayi Cd. 5003/1. Sk. 298. Sk. )

Çınar ( 297. Sk. Üniversite Cd. )

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3610688

BORNOVA / İZMİR

Naldöken ( 1261/12. Sk. 1261/13. Sk. 1261/14. Sk. 1261/15. Sk. 1261/16. Sk. 1261/17. Sk. 1261/18. Sk. 1261/19. Sk. 1261/20. Sk. 1261/21. Sk. 1261/8. Sk. 1261/9. Sk. 1264. Sk. 1264/1. Sk. 1266. Sk. 1266/1. Sk. 1267/1. Sk. 1267/2. Sk. 1268. Sk. 1268/4. Sk. 1268/5. Sk. 1270/2. Sk. 1271. Sk. 1271/1. Sk. 1271/2. Sk. 1271/3. Sk. Naldöken Mezarlığı 1269. Sk. 1268/6. Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Sk. 1254/8. Sk. 1256/4. Sk. 1259/2. Sk. 1254/7. Sk. 1254/6. Sk. 1254/5. Sk. 1254/3. Sk. 1254/2. Sk. 1254/12. Sk. 1254/11. Sk. 1254/10. Sk. 1254. Sk. 1243/2. Sk. 1243/1. Sk. 1243. Sk. 1254/9. Sk. 1256. Sk. 1254/4. Sk. 1258. Sk. 1258/1. Sk. 1259. Sk. 1259/1. Sk. 1259/3. Sk. 1259/4. Sk. 1259/5. Sk. 1259/6. Sk. 1259/7. Sk. 1259/8. Sk. 1261. Sk. 1261/1. Sk. 1261/10. Sk. 1261/11. Sk. )

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 01:30

Kesinti ID : 3610947

BORNOVA / İZMİR

Çamkule ( 2510. Sk. 2511. Sk. 2590. Sk. 4691. Sk. 4693. Sk. 4695. Sk. 4697. Sk. 4699. Sk. 4701. Sk. 4701/1. Sk. 4702. Sk. 4703. Sk. 4704. Sk. 4706. Sk. 4707. Sk. 4708. Sk. 4709. Sk. 4710. Sk. 4712. Sk. 4713. Sk. 4713/1. Sk. 4713/2. Sk. 4713/3. Sk. 4713/4. Sk. 4713/5. Sk. 4713/6. Sk. 4713/7. Sk. 4713/8. Sk. 4713/9. Sk. 4714. Sk. 4716. Sk. 4718. Sk. 4720. Sk. 4722. Sk. 4724. Sk. 4726. Sk. 4728. Sk. 4730. Sk. 4730/1. Sk. 4730/2. Sk. Adem Yavuz Cd. Dicle Cd. Fevzi Paşa Cd. )

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 16:30

Kesinti ID : 3610951

BORNOVA / İZMİR

Çamkule ( 4703. Sk. 4701/1. Sk. 4701. Sk. 4699. Sk. 4697. Sk. 4695. Sk. 4693. Sk. 4691. Sk. 2590. Sk. 2511. Sk. 4713/7. Sk. 4713/8. Sk. 4713/9. Sk. 4714. Sk. 4716. Sk. 4718. Sk. 4720. Sk. 4722. Sk. 4724. Sk. 4726. Sk. 4728. Sk. 4730. Sk. 4730/1. Sk. 4730/2. Sk. Adem Yavuz Cd. Fevzi Paşa Cd. Dicle Cd. 2510. Sk. 4713/6. Sk. 4713/5. Sk. 4713/4. Sk. 4713/3. Sk. 4713/2. Sk. 4713/1. Sk. 4713. Sk. 4712. Sk. 4710. Sk. 4709. Sk. 4708. Sk. 4707. Sk. 4706. Sk. 4704. Sk. 4702. Sk. )

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3610968

BORNOVA / İZMİR

Çamkule ( Fevzi Paşa Cd. Adem Yavuz Cd. 4728. Sk. 4722. Sk. 4716. Sk. 4714. Sk. 4703. Sk. 4702. Sk. 4701/1. Sk. 4701. Sk. 4699. Sk. 2590. Sk. 2511. Sk. 2510. Sk. )







İZMİR BUCA ’de 12 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3596487

BUCA / İZMİR

Fırat ( 289/10. Sk. 289/11. Sk. 289/12. Sk. 289/13. Sk. 289/14. Sk. 289/15. Sk. 294/2. Sk. 289/9. Sk. 289/7. Sk. 289/17. Sk. 289/6. Sk. 289/16. Sk. 272/5. Sk. 272/9. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3601124

BUCA / İZMİR

Hürriyet ( 501. Sk. 489/1. Sk. 489. Sk. 487/1. Sk. 487. Sk. 450. Sk. 452. Sk. 454. Sk. 467. Sk. 469. Sk. 479. Sk. 481. Sk. 482. Sk. 484. Sk. 499. Sk. 497. Sk. 503. Sk. 505. Sk. 507. Sk. Aydın Hatboyu Cd. Hasan Şarlayan Sk. Namık Kemal Cd. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3601125

BUCA / İZMİR

Hürriyet ( 458. Sk. 462. Sk. 464. Sk. 486. Sk. 489. Sk. 503. Sk. 505. Sk. 507. Sk. 456. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3601130

BUCA / İZMİR

Hürriyet ( 462. Sk. 456. Sk. 501/1. Sk. 501. Sk. 499. Sk. 497. Sk. 495. Sk. 486. Sk. 480. Sk. 464/1. Sk. 464. Sk. 460. Sk. 458. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3601133

BUCA / İZMİR

Hürriyet ( 493/1. Sk. 492/1. Sk. 490. Sk. 488. Sk. Namık Kemal Cd. Mehmet Akif Cd. 495. Sk. 474. Sk. 472. Sk. 470. Sk. 468. Sk. 466. Sk. 464. Sk. 460. Sk. 480. Sk. 478. Sk. 476. Sk. 474/1. Sk. 493. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 16:15

Kesinti ID : 3606408

BUCA / İZMİR

Çaldıran

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3608925

BUCA / İZMİR

29 Ekim ( Gazi Feyzullah Uslu Sk. 2148. Sk. 2171. Sk. 2145. Sk. 2159. Sk. Balcıbağ Sk. Orta Tepe Sk. Şehit Nurettin Gök Sk. Mehmet Çavuş Sk. Hasan Saka Sk. Atatürk Cd. 2252. Sk. 2173. Sk. 2172. Sk. 2170. Sk. 2169. Sk. 2166. Sk. 2164. Sk. 2163. Sk. 2161. Sk. 2160. Sk. 2149. Sk. 2143. Sk. 2142. Sk. 2141. Sk. 2140. Sk. 2137. Sk. 2136. Sk. 2135. Sk. 2134. Sk. )

Kaynaklar Merkez ( Bahçebağ Sk. 2047. Sk. 2048. Sk. 2045. Sk. 2058. Sk. 2053. Sk. Şehit Er Arif Serçe Sk. Gazi Hasan Şen Sk. Camialtı Sk. 2050. Sk. 2049. Sk. )

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3596492

BUCA / İZMİR

İnönü ( 682/7. Sk. 682/5. Sk. 682/4. Sk. 682/3. Sk. 682/14. Sk. 682/13. Sk. 682. Sk. 676/7. Sk. 676/2. Sk. 670/1. Sk. 669/3. Sk. 669/1. Sk. 669. Sk. )

Göksu ( 668. Sk. 682/1. Sk. )

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3608950

BUCA / İZMİR

Kaynaklar Merkez ( 2071/2. Sk. 2072. Sk. 2071/1. Sk. 2073. Sk. Hasan Saka Sk. 2071. Sk. 2036. Sk. 2070. Sk. )

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Kesinti ID : 3609122

BUCA / İZMİR

Adatepe ( 3/13. Sk. 3. Sk. 2/3. Sk. 22. Sk. 2/1. Sk. 2/16. Sk. 2. Sk. 1. Sk. 6. Sk. 4/3. Sk. 4. Sk. 3/5. Sk. 3/3. Sk. 32. Sk. 3/8. Sk. )

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 16:00

Kesinti ID : 3609126

BUCA / İZMİR

Çamlık ( 367. Sk. 856. Sk. Onat Cd. 415/1. Sk. 411/2. Sk. 854. Sk. )

Yiğitler ( 363. Sk. 365. Sk. )

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 01:30

Kesinti ID : 3610947

BUCA / İZMİR

Aydoğdu ( 4709. Sk. )

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 16:30

Kesinti ID : 3610951

BUCA / İZMİR

Aydoğdu ( 4709. Sk. )

İZMİR ÇEŞME ’de 6 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3606598

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü ( 2144. Sk. 2123. Sk. 2126. Sk. 2127. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2138. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2143. Sk. 2147. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2167. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Kesinti ID : 3606605

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü ( 2157. Sk. 2147. Sk. 2142. Sk. 2140. Sk. 2138. Sk. 2126. Sk. 2148. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Kesinti ID : 3606607

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü ( 2164. Sk. 2163. Sk. 2162. Sk. 2161. Sk. 2126. Sk. 2095. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:30

Kesinti ID : 3608935

ÇEŞME / İZMİR

Celal Bayar ( 5206. Sk. 5207. Sk. 5152. Sk. 16183. Sk. 16181. Sk. 16173. Sk. 16185. Sk. 16184. Sk. 16182. Sk. 16179. Sk. 5176. Sk. 5188. Sk. 5189. Sk. 5191. Sk. 16175. Sk. 16177. Sk. 16174. Sk. 16170. Sk. 16178. Sk. 5192. Sk. 5193. Sk. 5194. Sk. 5194/1. Sk. 5199. Sk. 5200. Sk. 16176. Sk. 5202. Sk. 5203. Sk. 5189/1. Sk. 5189/2. Sk. 5209. Sk. 5190. Sk. 5207/9. Sk. 16180. Sk. 5256. Sk. 5255. Sk. 5254. Sk. 5204. Sk. 5205. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:31 - 16:00

Kesinti ID : 3608944

ÇEŞME / İZMİR

Celal Bayar ( 16174. Sk. 16181. Sk. 16185. Sk. 16184. Sk. 16182. Sk. 16179. Sk. 16175. Sk. 16177. Sk. 16183. Sk. 16178. Sk. 16176. Sk. 16180. Sk. 5193. Sk. 5191. Sk. 5176. Sk. )

Planlandı

30Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:30

Kesinti ID : 3610905

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü ( 2150. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2167. Sk. 2037. Sk. 2028. Sk. 2025. Sk. 2024. Sk. 2023. Sk. 2022. Sk. 2021. Sk. 2020. Sk. 2019. Sk. 2018. Sk. 2011. Sk. 2008. Sk. 2007. Sk. 2006. Sk. 2005/3. Sk. 2005/2. Sk. 2005/1. Sk. 2155. Sk. 2066. Sk. 2082. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2126. Sk. 2127. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2138. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2147. Sk. 2148. Sk. 2149. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2053. Sk. 2055. Sk. 2055/1. Sk. 2056. Sk. 2057. Sk. 2058. Sk. 2059. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2062. Sk. 2064. Sk. 2069. Sk. 2039. Sk. 2040. Sk. 2042. Sk. 2043. Sk. 2044. Sk. 2046. Sk. 2048. Sk. )

Musalla ( 1002. Sk. 1003. Sk. 1003/1. Sk. 1004. Sk. 1005. Sk. 1006. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1021. Sk. 1023. Sk. 1026. Sk. 1028. Sk. 1035. Sk. 1035/1. Sk. 1043. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 2015/1. Sk. 2032. Sk. 2009. Sk. )





İZMİR ÇİĞLİ ’de 2 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3603454

ÇİĞLİ / İZMİR

Güzeltepe ( 8171. Sk. 8171/1. Sk. 8172. Sk. 8172/1. Sk. 8173. Sk. 8174. Sk. 8176. Sk. 8177. Sk. 8180. Sk. 8179. Sk. 8178. Sk. 8162/1. Sk. 8162. Sk. 8163. Sk. )

Yakakent ( Dere Cd. 8175/5. Sk. 8175/1. Sk. 8175. Sk. 8170/1. Sk. 8170. Sk. 8168. Sk. 8087/8. Sk. 8087/7. Sk. 8087/6. Sk. 8087/5. Sk. 8087/4. Sk. 8087/3. Sk. 8087/2. Sk. 8087. Sk. 8087/1. Sk. 8087/12. Sk. )

Şirintepe ( 8164. Sk. 8133. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. )

Köyiçi ( 8086. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:00 - 12:00

Kesinti ID : 3608824

ÇİĞLİ / İZMİR

Uğur Mumcu ( 8790/15. Sk. 8965. Sk. 8968. Sk. 8969. Sk. 8970. Sk. 8973. Sk. 8790/14. Sk. 8790/12. Sk. 8790/13. Sk. 8790/5. Sk. 8790/6. Sk. 8790/7. Sk. 8790/8. Sk. 8966. Sk. 8967. Sk. )

Balatçık ( 8790/1. Sk. )

