26 Ocak 2026 tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan su kesintileri, vatandaşların gündemine oturdu. Şebeke hattında meydana gelen arızalar nedeniyle bazı mahallelerde su verilemezken, kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler merak ediliyor. Peki, Gebze su kesintisi ne zaman bitecek?

Gebze genelinde zaman zaman yaşanan altyapı kaynaklı su kesintileri, günlük yaşamı doğrudan etkiliyor. 26 Ocak Pazartesi günü Gebze’de farklı mahalleleri kapsayan kesintiler sonrası gözler yetkili kurumlar tarafından paylaşılan güncel bilgilere çevrildi.

GEBZE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

26 Ocak 2026 tarihinde Gebze’nin İnönü Mahallesi’nde şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 13.44 itibarıyla anlık su kesintisi yaşanmaya başladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, arızanın giderilmesiyle birlikte suların saat 15.43 civarında yeniden verilmesi planlanıyor.

Aynı gün Gölcük ilçesine bağlı Örcün Mahallesi’nde de benzer bir şebeke hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşandığı bildirildi. Bu bölgede kesintinin 13.30’da başladığı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından 15.30 itibarıyla suyun yeniden verilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

GEBZE SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Gebze’de yaşanan su kesintilerine ilişkin en güncel bilgilere, İSU'nun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. İlçe, mahalle ve tarih bazlı sorgulama yapılabilen sistem sayesinde planlı ve anlık kesintiler takip edilebiliyor.

