İran'a saldırılara ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump Tahran'a gelecek hafta sert darbe vuracaklarını açıkladı. İran'ın uranyumunu ele geçirme operasyonu planlamadıklarını belirten Trump, Rusya'nın İran'a yardım ettiğini ileri sürdü. Trump, ayrıca İran'ın füze stoklarının azaldığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırılarıların süreceğine dair mesaj vererek, ABD'nin Tahran'ın elindeki uranyumu ele geçirmek için bir operasyon planlamadığını söyledi.

Rusya'nın İran'a yardım ettiğini iddia eden Donald Trump, İran'a ilişkin açıklamasında "Önümüzdeki hafta onlara çok sert bir darbe indireceğiz" sözlerine yer verdi.

Tahran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i hedef alan Trump "Sanırım hayatta; hasar görmüş olsa da, bir şekilde hayatta olduğunu düşünüyorum. Bu, babanın bile istemediği birisi. Onun hayatta olup olmadığını soruyordunuz. Birçok insan bunu anlamaya çalışıyor" dedi.

İRAN'IN FÜZE STOKU

Misilleme saldırılarında kullanılan İran füzelerinin bitmek üzere olduğunu iddia eden Trump "Eskiye kıyasla füze saldırıları artık çok azaldı. Şimdi benim bu açıklamamı duydukları için harekete geçecekler. Sorun yok, çünkü onlar dışarı çıkacaklar ve biz de durumu kontrol altına aldık" ifadelerini kullandı.

URANYUMU ELE GEÇİRME OPERASYONU

Trump İran'a yönelik saldırılara dair, "ABD, İran'ın uranyumunu ele geçirmeye yönelik bir operasyona odaklanmış halde değil, ancak bir noktada bunu yapabiliriz" dedi.

