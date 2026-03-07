İran'ın küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. Hint rafinerilerine Rus petrolü almak için 30 günlük muafiyet tanıyan ABD, şimdi de Rus petrolüne yönelik bazı yaptırımları kaldırmayı planlıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox Business'a yaptığı açıklamalarda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında küresel petrol arzını değerlendirdi. Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyeti hatırlatan Bessent, Hindistan'ın petrol konusunda iyi bir tutum sergilediği mesajını verdi.

RUS PETROLÜNE BAZI YAPTIRIMLAR KALKABİLİR

Bessent ayrıca, küresel petrol arzını sürdürmeye yönelik diğer çabaların altını çizerek, Rus petrolüne ilişkin bazı yaptırımların da kaldırılma ihtimaline işaret etti.

ABD'DEN HİNDİSTAN'A RUS PETROLÜ İÇİN GEÇİCİ İZİN

Hazine Bakanı Bessent, "Yeni Delhi'nin ABD petrolü alımlarını artırmasını bekliyoruz. Bu geçici önlem, İran'ın küresel enerjiyi rehin alma girişiminin yol açtığı baskıyı hafifletecektir." ifadelerini kullanmıştı.

PETROLDE SON 6 YILIN EN SERT HAFTALIK YÜKSELİŞİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında küresel ticaret için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına gelmiş, petrol fiyatları yükselmişti. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrol, bu hafta 93 dolara kadar yükseldi. Haftalık bazda değerlendirildiğinde petrol yüzde 28,37 oranında arttı. Bu durum Nisan 2020'den bu yana yani son 6 yılın en sert haftalık yükselişi oldu.

