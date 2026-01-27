Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir genelinde 27, 28 ve 29 Ocak tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler başta Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Bornova, Konak ve Urla olmak üzere birçok ilçeyi kapsıyor. İşte Gediz Elektrik İzmir elektrik kesintisi listesi...

Gediz Elektrik İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Urla ilçesinde 3 gün boyunca farklı mahallelerde çok sayıda planlı elektrik kesintisi yapılacak. Buca’da da 27-29 Ocak tarihleri arasında geniş kapsamlı elektrik kesintileri planlandı. Karşıyaka’da Cumhuriyet, Yamanlar, Sancaklı, Alaybey, Tersane ve Bahçelievler mahallelerinde 27-29 Ocak tarihleri arasında planlı elektrik kesintileri olacağı duyuruldu.

GEDİZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27-29 OCAK

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3605277

URLA / İZMİR

Şirinkent ( 4261. Sk. 4248. Sk. 4252. Sk. 4246. Sk. 4265. Sk. 4257. Sk. 4232/1. Sk. 4263. Sk. )

Planlandı

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Kesinti ID : 3605281

URLA / İZMİR

Çamlıçay ( 5298/1. Sk. 5214. Sk. 5212. Sk. 5215. Sk. )

Şirinkent ( 4215. Sk. )

Planlandı

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3606391

URLA / İZMİR

Bademler

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3606711

URLA / İZMİR

Kalabak ( 3292. Sk. 3017/1. Sk. Mustafa Kemal Blv. 3295. Sk. 3294. Sk. 3291. Sk. 3290. Sk. 3275. Sk. 3011. Sk. 3003. Sk. 3289. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 16:30

Kesinti ID : 3606714

URLA / İZMİR

Kalabak ( Mustafa Kemal Blv. 3012. Sk. 3013. Sk. 3016/1. Sk. 3020. Sk. 3027. Sk. 3029. Sk. 3016. Sk. 3003. Sk. 3032. Sk. 3008. Sk. 3042. Sk. 3021. Sk. 3007. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3606717

URLA / İZMİR

Denizli ( 54/1. Sk. 66. Sk. Sarı Evler Site Yolu 99. Sk. 97. Sk. 96. Sk. 95. Sk. 94. Sk. 93. Sk. 91. Sk. 89. Sk. 88. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 82. Sk. 81. Sk. 80. Sk. 79. Sk. 77. Sk. 74. Sk. 73. Sk. 72. Sk. 71. Sk. 68. Sk. 67. Sk. 62. Sk. 59. Sk. 56. Sk. 52. Sk. 48. Sk. 118. Sk. 115. Sk. 114. Sk. 113. Sk. 111. Sk. 110. Sk. 109. Sk. 103. Sk. 102. Sk. 101. Sk. 98. Sk. 100. Sk. 145/1. Sk. 63. Sk. 54. Sk. 61. Sk. 50. Sk. )

Güvendik ( 163. Sk. Güvendik Okul Cd. Mehmet Ali Aygüven Cd. 166. Sk. 164. Sk. 162. Sk. 157. Sk. 155. Sk. 148. Sk. 147. Sk. 146. Sk. 145. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 133. Sk. 154. Sk. 156. Sk. 116. Sk. Yalı Cd. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3608857

URLA / İZMİR

Kalabak ( 3007. Sk. 3013. Sk. 3016/1. Sk. 3020. Sk. 3027. Sk. 3029. Sk. 3016. Sk. Mustafa Kemal Blv. 3008. Sk. 3032. Sk. 3042. Sk. 3003. Sk. 3021. Sk. 3012. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 16:30

Kesinti ID : 3608864

URLA / İZMİR

Kalabak ( 3298. Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Blv. 3279. Sk. 3275. Sk. 3288. Sk. 3005. Sk. 3277. Sk. 3285. Sk. 3278. Sk. Mustafa Kemal Blv. 3028. Sk. 3026. Sk. 3025. Sk. 3024. Sk. 3022. Sk. 3003. Sk. 3289. Sk. 3290. Sk. 3293. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3608867

URLA / İZMİR

Şirinkent ( 4265. Sk. 4246. Sk. 4252. Sk. 4248. Sk. 4261. Sk. 4263. Sk. 4232/1. Sk. 4257. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Kesinti ID : 3608872

URLA / İZMİR

Şirinkent ( 4215. Sk. )

Çamlıçay ( 5215. Sk. 5212. Sk. 5214. Sk. 5298/1. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3609044

URLA / İZMİR

İskele ( 2018. Sk. 2121/5. Sk. Mithatpaşa Cd. 2132/1. Sk. 2132. Sk. 2121/3. Sk. 2121. Sk. 2120. Sk. 2110/4. Sk. 2110/2. Sk. 2110/1. Sk. 2110. Sk. 2018/8. Sk. 2121/4. Sk. 2121/7. Sk. )

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3601118

BUCA / İZMİR

Seyhan ( 659/15. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 660/2. Sk. 660. Sk. 659/9. Sk. 659/8. Sk. 659/6. Sk. 659/5. Sk. 659/3. Sk. 659/1. Sk. 659. Sk. 657. Sk. 659/13. Sk. )

Planlandı

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3601119

BUCA / İZMİR

Seyhan ( 659. Sk. 630/1. Sk. 659/10. Sk. 659/11. Sk. 659/12. Sk. 659/14. Sk. 659/4. Sk. 659/7. Sk. 661. Sk. 661/1. Sk. 661/5. Sk. 661/6. Sk. 662. Sk. 662/2. Sk. 662/3. Sk. 662/4. Sk. )

Planlandı

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3601121

BUCA / İZMİR

Seyhan ( 667. Sk. 664. Sk. 663. Sk. 661/4. Sk. 661/1. Sk. 660/2. Sk. 660. Sk. 659/6. Sk. 657. Sk. )

Planlandı

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3601122

BUCA / İZMİR

Seyhan ( 700. Sk. 709. Sk. 711. Sk. 711/4. Sk. 722. Sk. 722/1. Sk. 722/2. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 722/7. Sk. 722/3. Sk. 722/4. Sk. 722/5. Sk. 722/6. Sk. )

Planlandı

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3606369

BUCA / İZMİR

İnkılap ( 568. Sk. 570. Sk. Akdoğan Cd. 541. Sk. 566/1. Sk. )

Akıncılar ( 564. Sk. 565. Sk. 566. Sk. 567. Sk. 570/1. Sk. )

Planlandı

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3606455

BUCA / İZMİR

Mustafa Kemal ( 694/43. Sk. 694/28. Sk. 694. Sk. 686/9. Sk. 686/21. Sk. 686/18. Sk. 686/14. Sk. 686/11. Sk. 254. Sk. 697/14. Sk. 694/50. Sk. 694/49. Sk. 694/48. Sk. 694/47. Sk. )

Zafer ( 284/3. Sk. 284/5. Sk. 284/8. Sk. 284/7. Sk. 284/6. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3596487

BUCA / İZMİR

Fırat ( 289/10. Sk. 289/11. Sk. 289/12. Sk. 294/2. Sk. 289/9. Sk. 289/7. Sk. 289/6. Sk. 289/17. Sk. 289/16. Sk. 289/15. Sk. 289/14. Sk. 289/13. Sk. 272/5. Sk. 272/9. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3601124

BUCA / İZMİR

Hürriyet ( 503. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 507. Sk. 505. Sk. 501. Sk. 499. Sk. 497. Sk. 489/1. Sk. 489. Sk. 487/1. Sk. 487. Sk. 484. Sk. 482. Sk. 481. Sk. 479. Sk. 469. Sk. 467. Sk. 454. Sk. 452. Sk. 450. Sk. Namık Kemal Cd. Hasan Şarlayan Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3601125

BUCA / İZMİR

Hürriyet ( 456. Sk. 458. Sk. 462. Sk. 464. Sk. 486. Sk. 489. Sk. 503. Sk. 505. Sk. 507. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3601130

BUCA / İZMİR

Hürriyet ( 501/1. Sk. 501. Sk. 460. Sk. 462. Sk. 464. Sk. 499. Sk. 497. Sk. 464/1. Sk. 480. Sk. 486. Sk. 458. Sk. 495. Sk. 456. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3601133

BUCA / İZMİR

Hürriyet ( 492/1. Sk. Namık Kemal Cd. Mehmet Akif Cd. 495. Sk. 493/1. Sk. 493. Sk. 490. Sk. 488. Sk. 480. Sk. 478. Sk. 476. Sk. 474/1. Sk. 474. Sk. 472. Sk. 470. Sk. 468. Sk. 466. Sk. 464. Sk. 460. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 01:15

Kesinti ID : 3606407

BUCA / İZMİR

Çaldıran

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 16:15

Kesinti ID : 3606408

BUCA / İZMİR

Çaldıran

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3608925

BUCA / İZMİR

29 Ekim ( 2163. Sk. 2134. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2149. Sk. 2160. Sk. 2161. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2169. Sk. 2170. Sk. 2172. Sk. 2173. Sk. 2252. Sk. Atatürk Cd. Bahçebağ Sk. Gazi Feyzullah Uslu Sk. Hasan Saka Sk. Mehmet Çavuş Sk. Şehit Nurettin Gök Sk. Orta Tepe Sk. Balcıbağ Sk. 2159. Sk. 2145. Sk. 2171. Sk. 2148. Sk. )

Kaynaklar Merkez ( 2049. Sk. 2050. Sk. Camialtı Sk. Gazi Hasan Şen Sk. Şehit Er Arif Serçe Sk. 2053. Sk. 2058. Sk. 2045. Sk. 2048. Sk. 2047. Sk. )

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3605785

BORNOVA / İZMİR

Merkez ( 4557. Sk. 4558. Sk. 4558/1. Sk. 4560. Sk. 4570/1. Sk. Fevzi Paşa Cd. )

Planlandı

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3606380

BORNOVA / İZMİR

Erzene ( 130. Sk. 130/5. Sk. 130/6. Sk. )

Planlandı

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18:00 - 19:30

Kesinti ID : 3606435

BORNOVA / İZMİR

Yunus Emre ( 7523/2. Sk. 7523/4. Sk. 7523/6. Sk. 7402/7. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3606390

BORNOVA / İZMİR

Ümit ( 7308. Sk. 7303. Sk. 7314. Sk. 7301. Sk. 7312. Sk. 7316. Sk. 7310. Sk. 7309. Sk. 7305. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3606395

BORNOVA / İZMİR

Ümit ( 7303. Sk. 7304. Sk. 7302. Sk. 7300. Sk. Pınar Cd. 7306. Sk. 7305. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3606430

BORNOVA / İZMİR

Eğridere ( 8750. Sk. )

Çamiçi

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:00

Kesinti ID : 3606398

BORNOVA / İZMİR

Kazımdirik ( 297/1. Sk. 297/3. Sk. 298. Sk. 5003/1. Sk. Sanayi Cd. Stadyum Metro İstasyonu 297/2. Sk. )

Çınar ( 297. Sk. Üniversite Cd. )

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3603449

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet ( 6615. Sk. 6654. Sk. 6652. Sk. 6651. Sk. 6650. Sk. 6648. Sk. 6643. Sk. 6644. Sk. 6645. Sk. 6645/1. Sk. 6645/2. Sk. 6646. Sk. 6647. Sk. 6647/1. Sk. 6604. Sk. 6618. Sk. 6617. Sk. 6616. Sk. 6654/1. Sk. 6607. Sk. 6642. Sk. 6617/1. Sk. 6636. Sk. 6722/2. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. 6639. Sk. 6638. Sk. 6633/1. Sk. 6621. Sk. 6620. Sk. 6722. Sk. 6657. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3606430

KARŞIYAKA / İZMİR

Yamanlar

Sancaklı

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:00 - 12:00

Kesinti ID : 3606537

KARŞIYAKA / İZMİR

Alaybey ( 1683. Sk. 1675. Sk. 1677. Sk. 1678. Sk. 1679. Sk. Yalı Blv. Muammer Aksoy Park İçi Yolu Şehit Asım Aksoy Cd. )

Tersane ( 1662. Sk. 1663. Sk. 1665. Sk. 1668. Sk. 1660. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3603456

KARŞIYAKA / İZMİR

Cumhuriyet ( 6652. Sk. 6654. Sk. 6654/1. Sk. 6657. Sk. 6722. Sk. 6722/2. Sk. 6636. Sk. 6617/1. Sk. 6604. Sk. 6607. Sk. 6615. Sk. 6616. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. 6639. Sk. 6651. Sk. 6633/1. Sk. 6621. Sk. 6620. Sk. 6618. Sk. 6617. Sk. 6638. Sk. 6650. Sk. 6648. Sk. 6647/1. Sk. 6647. Sk. 6646. Sk. 6645/2. Sk. 6645/1. Sk. 6645. Sk. 6644. Sk. 6643. Sk. 6642. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

08:00 - 16:00

Kesinti ID : 3608882

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler ( 1851/9. Sk. 1851/10. Sk. 1851. Sk. Cevdet Bilsay Cd. )

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 14:00

Kesinti ID : 3606423

KARABAĞLAR / İZMİR

Uğur Mumcu ( 4171. Sk. 4183. Sk. 4192. Sk. Çamlı Parkı İçi Yolu 5757/22. Sk. 5757/23. Sk. 5757/27. Sk. 4193. Sk. 5714/34. Sk. 5714/35. Sk. )

Bozyaka ( 3088. Sk. 3089. Sk. 3099. Sk. 3100. Sk. 3101. Sk. 3102. Sk. 3103. Sk. 3104. Sk. 5714/1. Sk. )

Sarıyer ( 5714/3. Sk. 5714/37. Sk. 5714/4. Sk. 5714/5. Sk. 5719. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

03:00 - 03:15

Kesinti ID : 3608813

KARABAĞLAR / İZMİR

Fahrettin Altay ( 65/20. Sk. 65/19. Sk. 65/18. Sk. 65/17. Sk. 65/16. Sk. 65/15. Sk. 65/14. Sk. 65/13. Sk. 65/12. Sk. 65/11. Sk. 53. Sk. Mithatpaşa Cd. Mehmetçik Blv. 65/5. Sk. 65/22. Sk. 65/21. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 14:00

Kesinti ID : 3608848

KARABAĞLAR / İZMİR

Kibar ( 3782. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3608878

KARABAĞLAR / İZMİR

Sevgi ( 4592. Sk. 4623. Sk. 4634. Sk. Eski İzmir Cd. Sevgi Blv. )

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 01:15

Kesinti ID : 3606407

KONAK / İZMİR

Yenidoğan ( 1139. Sk. 2216. Sk. 2217. Sk. 2218. Sk. 2219. Sk. 2220. Sk. 2221. Sk. 2223. Sk. 2223/1. Sk. 2223/2. Sk. 2225. Sk. 2226. Sk. 2227. Sk. 2229. Sk. 2228. Sk. )

Yeşildere ( 1038. Sk. )

Zeytinlik ( 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1136/1. Sk. 1136/2. Sk. 1136/3. Sk. Gürçeşme Cd. )

Küçükada ( 1433. Sk. 2243. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 16:15

Kesinti ID : 3606408

KONAK / İZMİR

Zeytinlik ( 1136/1. Sk. 1136/2. Sk. 1136/3. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. )

Yenidoğan ( 2223/2. Sk. 2225. Sk. 2217. Sk. 2226. Sk. 1139. Sk. 2216. Sk. 2218. Sk. 2219. Sk. 2220. Sk. 2221. Sk. 2223. Sk. 2223/1. Sk. 2227. Sk. 2228. Sk. 2229. Sk. )

Küçükada ( 1433. Sk. 2243. Sk. Gürçeşme Cd. )

Yeşildere ( 1038. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3606412

KONAK / İZMİR

Yenidoğan ( 2227. Sk. 1139. Sk. 2225. Sk. 2226. Sk. 2228. Sk. 2229. Sk. )

Küçükada ( 1433. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

03:00 - 03:15

Kesinti ID : 3608813

KONAK / İZMİR

Güzelyalı ( 39. Sk. 19/1. Sk. 42. Sk. 40. Sk. 38. Sk. 37. Sk. 36. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 33. Sk. 32. Sk. 30. Sk. 27. Sk. 23. Sk. 218. Sk. 21. Sk. 19. Sk. )

Mithatpaşa ( Mithatpaşa Cd. Şehit Ceysu Ceylan Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. 212. Sk. 211. Sk. 210. Sk. 208. Sk. 180. Sk. 179. Sk. 178. Sk. 176. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 133. Sk. 117. Sk. )

Mehmet Ali Akman ( Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Cd. Şehit B. Ali Resmi Tufan Cd. Şehit A. F. Erol Sit Sk. İnönü Cd. Gürsel Aksel Blv. Fahrettin Altay Meydanı 4/5. Sk. 4/4. Sk. 4/3. Sk. 4/2. Sk. 4/1. Sk. 20/2. Sk. 20/1. Sk. 17. Sk. 16/1. Sk. 16. Sk. 15. Sk. )

Çankaya ( Bahattin Tatış Sk. Ayşe Mayda Sk. 154. Sk. 142. Sk. 139. Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 135. Sk. 134. Sk. 132. Sk. 131. Sk. 130. Sk. 129. Sk. 128. Sk. 127. Sk. )

Akın Simav ( 268. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 15:00

Kesinti ID : 3609003

KONAK / İZMİR

Fevzi Paşa ( 847/1. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 01:30

Kesinti ID : 3609290

KONAK / İZMİR

2.⁠ ⁠Kadriye ( 683. Sk. 684. Sk. 685. Sk. 690. Sk. 690/1. Sk. 691. Sk. 691/1. Sk. 691/2. Sk. 691/3. Sk. 691/4. Sk. 691/5. Sk. 740. Sk. Konak Tüneli 577. Sk. 544. Sk. 555. Sk. 628/1. Sk. 600/3. Sk. 600/2. Sk. 600/1. Sk. 600. Sk. 580/1. Sk. 580. Sk. 540. Sk. 541. Sk. 628/2. Sk. 628/3. Sk. 633. Sk. 635. Sk. 635/1. Sk. 678. Sk. 678/1. Sk. 679. Sk. 680. Sk. 680/1. Sk. 681. Sk. 681/1. Sk. 681/3. Sk. )

Zafertepe ( 615. Sk. 614/1. Sk. 614. Sk. 613. Sk. 612. Sk. 611. Sk. 607. Sk. 579. Sk. 555/2. Sk. 555/1. Sk. 554. Sk. 545/4. Sk. 545. Sk. 542. Sk. 543. Sk. )

Duatepe

Hasan Özdemir ( 628. Sk. 628/7. Sk. 731/4. Sk. 731/5. Sk. )

19 Mayıs ( 731/13. Sk. 731/6. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17:00 - 17:30

Kesinti ID : 3609293

KONAK / İZMİR

2.⁠ ⁠Kadriye ( 635/1. Sk. 678. Sk. 678/1. Sk. 679. Sk. 680. Sk. 680/1. Sk. 681. Sk. 681/1. Sk. 681/3. Sk. 683. Sk. 684. Sk. 685. Sk. 690. Sk. 577. Sk. 740. Sk. 691/5. Sk. 691/4. Sk. 691/3. Sk. 691/1. Sk. 691. Sk. 690/1. Sk. 540. Sk. 541. Sk. 580. Sk. 580/1. Sk. 600. Sk. 600/1. Sk. 600/3. Sk. 600/2. Sk. 628/1. Sk. 628/2. Sk. 628/3. Sk. 633. Sk. 635. Sk. )

Duatepe ( Konak Tüneli )

Hasan Özdemir ( 628. Sk. 628/7. Sk. 691/2. Sk. 731/4. Sk. 731/5. Sk. )

Zafertepe ( 542. Sk. 543. Sk. 544. Sk. 545. Sk. 545/4. Sk. 554. Sk. 555. Sk. 555/1. Sk. 555/2. Sk. 579. Sk. 607. Sk. 611. Sk. 612. Sk. 613. Sk. 614. Sk. 614/1. Sk. 615. Sk. )

19 Mayıs ( 731/13. Sk. 731/6. Sk. )

Planlandı

29Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3609310

KONAK / İZMİR

Duatepe ( Konak Tüneli )

2.⁠ ⁠Kadriye ( 577. Sk. 740. Sk. 691. Sk. 690. Sk. 684. Sk. 683. Sk. 681/3. Sk. 681/1. Sk. 681. Sk. 680/1. Sk. 680. Sk. 679. Sk. 635/1. Sk. 635. Sk. 633. Sk. 600/3. Sk. 600/1. Sk. 600. Sk. )

