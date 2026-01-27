Gediz İzmir elektrik kesintisi 27-29 Ocak (Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Bornova, Konak, Urla)
Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir genelinde 27, 28 ve 29 Ocak tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler başta Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Bornova, Konak ve Urla olmak üzere birçok ilçeyi kapsıyor. İşte Gediz Elektrik İzmir elektrik kesintisi listesi...
Gediz Elektrik İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Urla ilçesinde 3 gün boyunca farklı mahallelerde çok sayıda planlı elektrik kesintisi yapılacak. Buca’da da 27-29 Ocak tarihleri arasında geniş kapsamlı elektrik kesintileri planlandı. Karşıyaka’da Cumhuriyet, Yamanlar, Sancaklı, Alaybey, Tersane ve Bahçelievler mahallelerinde 27-29 Ocak tarihleri arasında planlı elektrik kesintileri olacağı duyuruldu.
GEDİZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 27-29 OCAK
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
27Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3605277
URLA / İZMİR
Şirinkent ( 4261. Sk. 4248. Sk. 4252. Sk. 4246. Sk. 4265. Sk. 4257. Sk. 4232/1. Sk. 4263. Sk. )
Planlandı
27Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3605281
URLA / İZMİR
Çamlıçay ( 5298/1. Sk. 5214. Sk. 5212. Sk. 5215. Sk. )
Şirinkent ( 4215. Sk. )
Planlandı
27Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3606391
URLA / İZMİR
Bademler
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3606711
URLA / İZMİR
Kalabak ( 3292. Sk. 3017/1. Sk. Mustafa Kemal Blv. 3295. Sk. 3294. Sk. 3291. Sk. 3290. Sk. 3275. Sk. 3011. Sk. 3003. Sk. 3289. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:30
Kesinti ID : 3606714
URLA / İZMİR
Kalabak ( Mustafa Kemal Blv. 3012. Sk. 3013. Sk. 3016/1. Sk. 3020. Sk. 3027. Sk. 3029. Sk. 3016. Sk. 3003. Sk. 3032. Sk. 3008. Sk. 3042. Sk. 3021. Sk. 3007. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3606717
URLA / İZMİR
Denizli ( 54/1. Sk. 66. Sk. Sarı Evler Site Yolu 99. Sk. 97. Sk. 96. Sk. 95. Sk. 94. Sk. 93. Sk. 91. Sk. 89. Sk. 88. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 82. Sk. 81. Sk. 80. Sk. 79. Sk. 77. Sk. 74. Sk. 73. Sk. 72. Sk. 71. Sk. 68. Sk. 67. Sk. 62. Sk. 59. Sk. 56. Sk. 52. Sk. 48. Sk. 118. Sk. 115. Sk. 114. Sk. 113. Sk. 111. Sk. 110. Sk. 109. Sk. 103. Sk. 102. Sk. 101. Sk. 98. Sk. 100. Sk. 145/1. Sk. 63. Sk. 54. Sk. 61. Sk. 50. Sk. )
Güvendik ( 163. Sk. Güvendik Okul Cd. Mehmet Ali Aygüven Cd. 166. Sk. 164. Sk. 162. Sk. 157. Sk. 155. Sk. 148. Sk. 147. Sk. 146. Sk. 145. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 133. Sk. 154. Sk. 156. Sk. 116. Sk. Yalı Cd. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3608857
URLA / İZMİR
Kalabak ( 3007. Sk. 3013. Sk. 3016/1. Sk. 3020. Sk. 3027. Sk. 3029. Sk. 3016. Sk. Mustafa Kemal Blv. 3008. Sk. 3032. Sk. 3042. Sk. 3003. Sk. 3021. Sk. 3012. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 16:30
Kesinti ID : 3608864
URLA / İZMİR
Kalabak ( 3298. Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Blv. 3279. Sk. 3275. Sk. 3288. Sk. 3005. Sk. 3277. Sk. 3285. Sk. 3278. Sk. Mustafa Kemal Blv. 3028. Sk. 3026. Sk. 3025. Sk. 3024. Sk. 3022. Sk. 3003. Sk. 3289. Sk. 3290. Sk. 3293. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3608867
URLA / İZMİR
Şirinkent ( 4265. Sk. 4246. Sk. 4252. Sk. 4248. Sk. 4261. Sk. 4263. Sk. 4232/1. Sk. 4257. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3608872
URLA / İZMİR
Şirinkent ( 4215. Sk. )
Çamlıçay ( 5215. Sk. 5212. Sk. 5214. Sk. 5298/1. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3609044
URLA / İZMİR
İskele ( 2018. Sk. 2121/5. Sk. Mithatpaşa Cd. 2132/1. Sk. 2132. Sk. 2121/3. Sk. 2121. Sk. 2120. Sk. 2110/4. Sk. 2110/2. Sk. 2110/1. Sk. 2110. Sk. 2018/8. Sk. 2121/4. Sk. 2121/7. Sk. )
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
27Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3601118
BUCA / İZMİR
Seyhan ( 659/15. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 660/2. Sk. 660. Sk. 659/9. Sk. 659/8. Sk. 659/6. Sk. 659/5. Sk. 659/3. Sk. 659/1. Sk. 659. Sk. 657. Sk. 659/13. Sk. )
Planlandı
27Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3601119
BUCA / İZMİR
Seyhan ( 659. Sk. 630/1. Sk. 659/10. Sk. 659/11. Sk. 659/12. Sk. 659/14. Sk. 659/4. Sk. 659/7. Sk. 661. Sk. 661/1. Sk. 661/5. Sk. 661/6. Sk. 662. Sk. 662/2. Sk. 662/3. Sk. 662/4. Sk. )
Planlandı
27Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3601121
BUCA / İZMİR
Seyhan ( 667. Sk. 664. Sk. 663. Sk. 661/4. Sk. 661/1. Sk. 660/2. Sk. 660. Sk. 659/6. Sk. 657. Sk. )
Planlandı
27Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3601122
BUCA / İZMİR
Seyhan ( 700. Sk. 709. Sk. 711. Sk. 711/4. Sk. 722. Sk. 722/1. Sk. 722/2. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 722/7. Sk. 722/3. Sk. 722/4. Sk. 722/5. Sk. 722/6. Sk. )
Planlandı
27Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3606369
BUCA / İZMİR
İnkılap ( 568. Sk. 570. Sk. Akdoğan Cd. 541. Sk. 566/1. Sk. )
Akıncılar ( 564. Sk. 565. Sk. 566. Sk. 567. Sk. 570/1. Sk. )
Planlandı
27Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3606455
BUCA / İZMİR
Mustafa Kemal ( 694/43. Sk. 694/28. Sk. 694. Sk. 686/9. Sk. 686/21. Sk. 686/18. Sk. 686/14. Sk. 686/11. Sk. 254. Sk. 697/14. Sk. 694/50. Sk. 694/49. Sk. 694/48. Sk. 694/47. Sk. )
Zafer ( 284/3. Sk. 284/5. Sk. 284/8. Sk. 284/7. Sk. 284/6. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3596487
BUCA / İZMİR
Fırat ( 289/10. Sk. 289/11. Sk. 289/12. Sk. 294/2. Sk. 289/9. Sk. 289/7. Sk. 289/6. Sk. 289/17. Sk. 289/16. Sk. 289/15. Sk. 289/14. Sk. 289/13. Sk. 272/5. Sk. 272/9. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3601124
BUCA / İZMİR
Hürriyet ( 503. Sk. Aydın Hatboyu Cd. 507. Sk. 505. Sk. 501. Sk. 499. Sk. 497. Sk. 489/1. Sk. 489. Sk. 487/1. Sk. 487. Sk. 484. Sk. 482. Sk. 481. Sk. 479. Sk. 469. Sk. 467. Sk. 454. Sk. 452. Sk. 450. Sk. Namık Kemal Cd. Hasan Şarlayan Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3601125
BUCA / İZMİR
Hürriyet ( 456. Sk. 458. Sk. 462. Sk. 464. Sk. 486. Sk. 489. Sk. 503. Sk. 505. Sk. 507. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3601130
BUCA / İZMİR
Hürriyet ( 501/1. Sk. 501. Sk. 460. Sk. 462. Sk. 464. Sk. 499. Sk. 497. Sk. 464/1. Sk. 480. Sk. 486. Sk. 458. Sk. 495. Sk. 456. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3601133
BUCA / İZMİR
Hürriyet ( 492/1. Sk. Namık Kemal Cd. Mehmet Akif Cd. 495. Sk. 493/1. Sk. 493. Sk. 490. Sk. 488. Sk. 480. Sk. 478. Sk. 476. Sk. 474/1. Sk. 474. Sk. 472. Sk. 470. Sk. 468. Sk. 466. Sk. 464. Sk. 460. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
01:00 - 01:15
Kesinti ID : 3606407
BUCA / İZMİR
Çaldıran
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 16:15
Kesinti ID : 3606408
BUCA / İZMİR
Çaldıran
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3608925
BUCA / İZMİR
29 Ekim ( 2163. Sk. 2134. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2149. Sk. 2160. Sk. 2161. Sk. 2164. Sk. 2166. Sk. 2169. Sk. 2170. Sk. 2172. Sk. 2173. Sk. 2252. Sk. Atatürk Cd. Bahçebağ Sk. Gazi Feyzullah Uslu Sk. Hasan Saka Sk. Mehmet Çavuş Sk. Şehit Nurettin Gök Sk. Orta Tepe Sk. Balcıbağ Sk. 2159. Sk. 2145. Sk. 2171. Sk. 2148. Sk. )
Kaynaklar Merkez ( 2049. Sk. 2050. Sk. Camialtı Sk. Gazi Hasan Şen Sk. Şehit Er Arif Serçe Sk. 2053. Sk. 2058. Sk. 2045. Sk. 2048. Sk. 2047. Sk. )
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
27Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3605785
BORNOVA / İZMİR
Merkez ( 4557. Sk. 4558. Sk. 4558/1. Sk. 4560. Sk. 4570/1. Sk. Fevzi Paşa Cd. )
Planlandı
27Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3606380
BORNOVA / İZMİR
Erzene ( 130. Sk. 130/5. Sk. 130/6. Sk. )
Planlandı
27Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18:00 - 19:30
Kesinti ID : 3606435
BORNOVA / İZMİR
Yunus Emre ( 7523/2. Sk. 7523/4. Sk. 7523/6. Sk. 7402/7. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3606390
BORNOVA / İZMİR
Ümit ( 7308. Sk. 7303. Sk. 7314. Sk. 7301. Sk. 7312. Sk. 7316. Sk. 7310. Sk. 7309. Sk. 7305. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3606395
BORNOVA / İZMİR
Ümit ( 7303. Sk. 7304. Sk. 7302. Sk. 7300. Sk. Pınar Cd. 7306. Sk. 7305. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3606430
BORNOVA / İZMİR
Eğridere ( 8750. Sk. )
Çamiçi
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 11:00
Kesinti ID : 3606398
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( 297/1. Sk. 297/3. Sk. 298. Sk. 5003/1. Sk. Sanayi Cd. Stadyum Metro İstasyonu 297/2. Sk. )
Çınar ( 297. Sk. Üniversite Cd. )
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
27Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3603449
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6615. Sk. 6654. Sk. 6652. Sk. 6651. Sk. 6650. Sk. 6648. Sk. 6643. Sk. 6644. Sk. 6645. Sk. 6645/1. Sk. 6645/2. Sk. 6646. Sk. 6647. Sk. 6647/1. Sk. 6604. Sk. 6618. Sk. 6617. Sk. 6616. Sk. 6654/1. Sk. 6607. Sk. 6642. Sk. 6617/1. Sk. 6636. Sk. 6722/2. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. 6639. Sk. 6638. Sk. 6633/1. Sk. 6621. Sk. 6620. Sk. 6722. Sk. 6657. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3606430
KARŞIYAKA / İZMİR
Yamanlar
Sancaklı
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:00 - 12:00
Kesinti ID : 3606537
KARŞIYAKA / İZMİR
Alaybey ( 1683. Sk. 1675. Sk. 1677. Sk. 1678. Sk. 1679. Sk. Yalı Blv. Muammer Aksoy Park İçi Yolu Şehit Asım Aksoy Cd. )
Tersane ( 1662. Sk. 1663. Sk. 1665. Sk. 1668. Sk. 1660. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3603456
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6652. Sk. 6654. Sk. 6654/1. Sk. 6657. Sk. 6722. Sk. 6722/2. Sk. 6636. Sk. 6617/1. Sk. 6604. Sk. 6607. Sk. 6615. Sk. 6616. Sk. 6641. Sk. 6640. Sk. 6639. Sk. 6651. Sk. 6633/1. Sk. 6621. Sk. 6620. Sk. 6618. Sk. 6617. Sk. 6638. Sk. 6650. Sk. 6648. Sk. 6647/1. Sk. 6647. Sk. 6646. Sk. 6645/2. Sk. 6645/1. Sk. 6645. Sk. 6644. Sk. 6643. Sk. 6642. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:00 - 16:00
Kesinti ID : 3608882
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler ( 1851/9. Sk. 1851/10. Sk. 1851. Sk. Cevdet Bilsay Cd. )
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 14:00
Kesinti ID : 3606423
KARABAĞLAR / İZMİR
Uğur Mumcu ( 4171. Sk. 4183. Sk. 4192. Sk. Çamlı Parkı İçi Yolu 5757/22. Sk. 5757/23. Sk. 5757/27. Sk. 4193. Sk. 5714/34. Sk. 5714/35. Sk. )
Bozyaka ( 3088. Sk. 3089. Sk. 3099. Sk. 3100. Sk. 3101. Sk. 3102. Sk. 3103. Sk. 3104. Sk. 5714/1. Sk. )
Sarıyer ( 5714/3. Sk. 5714/37. Sk. 5714/4. Sk. 5714/5. Sk. 5719. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
03:00 - 03:15
Kesinti ID : 3608813
KARABAĞLAR / İZMİR
Fahrettin Altay ( 65/20. Sk. 65/19. Sk. 65/18. Sk. 65/17. Sk. 65/16. Sk. 65/15. Sk. 65/14. Sk. 65/13. Sk. 65/12. Sk. 65/11. Sk. 53. Sk. Mithatpaşa Cd. Mehmetçik Blv. 65/5. Sk. 65/22. Sk. 65/21. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 14:00
Kesinti ID : 3608848
KARABAĞLAR / İZMİR
Kibar ( 3782. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3608878
KARABAĞLAR / İZMİR
Sevgi ( 4592. Sk. 4623. Sk. 4634. Sk. Eski İzmir Cd. Sevgi Blv. )
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
01:00 - 01:15
Kesinti ID : 3606407
KONAK / İZMİR
Yenidoğan ( 1139. Sk. 2216. Sk. 2217. Sk. 2218. Sk. 2219. Sk. 2220. Sk. 2221. Sk. 2223. Sk. 2223/1. Sk. 2223/2. Sk. 2225. Sk. 2226. Sk. 2227. Sk. 2229. Sk. 2228. Sk. )
Yeşildere ( 1038. Sk. )
Zeytinlik ( 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1136/1. Sk. 1136/2. Sk. 1136/3. Sk. Gürçeşme Cd. )
Küçükada ( 1433. Sk. 2243. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:00 - 16:15
Kesinti ID : 3606408
KONAK / İZMİR
Zeytinlik ( 1136/1. Sk. 1136/2. Sk. 1136/3. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. )
Yenidoğan ( 2223/2. Sk. 2225. Sk. 2217. Sk. 2226. Sk. 1139. Sk. 2216. Sk. 2218. Sk. 2219. Sk. 2220. Sk. 2221. Sk. 2223. Sk. 2223/1. Sk. 2227. Sk. 2228. Sk. 2229. Sk. )
Küçükada ( 1433. Sk. 2243. Sk. Gürçeşme Cd. )
Yeşildere ( 1038. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3606412
KONAK / İZMİR
Yenidoğan ( 2227. Sk. 1139. Sk. 2225. Sk. 2226. Sk. 2228. Sk. 2229. Sk. )
Küçükada ( 1433. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
03:00 - 03:15
Kesinti ID : 3608813
KONAK / İZMİR
Güzelyalı ( 39. Sk. 19/1. Sk. 42. Sk. 40. Sk. 38. Sk. 37. Sk. 36. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 33. Sk. 32. Sk. 30. Sk. 27. Sk. 23. Sk. 218. Sk. 21. Sk. 19. Sk. )
Mithatpaşa ( Mithatpaşa Cd. Şehit Ceysu Ceylan Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. 212. Sk. 211. Sk. 210. Sk. 208. Sk. 180. Sk. 179. Sk. 178. Sk. 176. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 133. Sk. 117. Sk. )
Mehmet Ali Akman ( Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Cd. Şehit B. Ali Resmi Tufan Cd. Şehit A. F. Erol Sit Sk. İnönü Cd. Gürsel Aksel Blv. Fahrettin Altay Meydanı 4/5. Sk. 4/4. Sk. 4/3. Sk. 4/2. Sk. 4/1. Sk. 20/2. Sk. 20/1. Sk. 17. Sk. 16/1. Sk. 16. Sk. 15. Sk. )
Çankaya ( Bahattin Tatış Sk. Ayşe Mayda Sk. 154. Sk. 142. Sk. 139. Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 135. Sk. 134. Sk. 132. Sk. 131. Sk. 130. Sk. 129. Sk. 128. Sk. 127. Sk. )
Akın Simav ( 268. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 15:00
Kesinti ID : 3609003
KONAK / İZMİR
Fevzi Paşa ( 847/1. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
01:00 - 01:30
Kesinti ID : 3609290
KONAK / İZMİR
2. Kadriye ( 683. Sk. 684. Sk. 685. Sk. 690. Sk. 690/1. Sk. 691. Sk. 691/1. Sk. 691/2. Sk. 691/3. Sk. 691/4. Sk. 691/5. Sk. 740. Sk. Konak Tüneli 577. Sk. 544. Sk. 555. Sk. 628/1. Sk. 600/3. Sk. 600/2. Sk. 600/1. Sk. 600. Sk. 580/1. Sk. 580. Sk. 540. Sk. 541. Sk. 628/2. Sk. 628/3. Sk. 633. Sk. 635. Sk. 635/1. Sk. 678. Sk. 678/1. Sk. 679. Sk. 680. Sk. 680/1. Sk. 681. Sk. 681/1. Sk. 681/3. Sk. )
Zafertepe ( 615. Sk. 614/1. Sk. 614. Sk. 613. Sk. 612. Sk. 611. Sk. 607. Sk. 579. Sk. 555/2. Sk. 555/1. Sk. 554. Sk. 545/4. Sk. 545. Sk. 542. Sk. 543. Sk. )
Duatepe
Hasan Özdemir ( 628. Sk. 628/7. Sk. 731/4. Sk. 731/5. Sk. )
19 Mayıs ( 731/13. Sk. 731/6. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:30
Kesinti ID : 3609293
KONAK / İZMİR
2. Kadriye ( 635/1. Sk. 678. Sk. 678/1. Sk. 679. Sk. 680. Sk. 680/1. Sk. 681. Sk. 681/1. Sk. 681/3. Sk. 683. Sk. 684. Sk. 685. Sk. 690. Sk. 577. Sk. 740. Sk. 691/5. Sk. 691/4. Sk. 691/3. Sk. 691/1. Sk. 691. Sk. 690/1. Sk. 540. Sk. 541. Sk. 580. Sk. 580/1. Sk. 600. Sk. 600/1. Sk. 600/3. Sk. 600/2. Sk. 628/1. Sk. 628/2. Sk. 628/3. Sk. 633. Sk. 635. Sk. )
Duatepe ( Konak Tüneli )
Hasan Özdemir ( 628. Sk. 628/7. Sk. 691/2. Sk. 731/4. Sk. 731/5. Sk. )
Zafertepe ( 542. Sk. 543. Sk. 544. Sk. 545. Sk. 545/4. Sk. 554. Sk. 555. Sk. 555/1. Sk. 555/2. Sk. 579. Sk. 607. Sk. 611. Sk. 612. Sk. 613. Sk. 614. Sk. 614/1. Sk. 615. Sk. )
19 Mayıs ( 731/13. Sk. 731/6. Sk. )
Planlandı
29Ocak 2026
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3609310
KONAK / İZMİR
Duatepe ( Konak Tüneli )
2. Kadriye ( 577. Sk. 740. Sk. 691. Sk. 690. Sk. 684. Sk. 683. Sk. 681/3. Sk. 681/1. Sk. 681. Sk. 680/1. Sk. 680. Sk. 679. Sk. 635/1. Sk. 635. Sk. 633. Sk. 600/3. Sk. 600/1. Sk. 600. Sk. )
GEDİZ ELEKTRİK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ TAM LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.