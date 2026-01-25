Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir genelinde 25, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde çok sayıda planlı elektrik kesintisi uygulanacak. 25 Ocak’ta Bergama, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Kiraz ilçelerinde gün boyu süren ve devam eden kesintiler bulunuyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte Gediz Elektrik Kesintisi 25-26-27 Ocak Listesi...

Gediz elektrik kesintisi listesi resmi web sitesi üzerinden paylaşıldı. 25 Ocak’ta Bergama, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Kiraz ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Bergama’da İsmailli ve Koyuneli mahallelerinde kesintiler sürerken, Bornova Gökdere ve Buca’da birçok mahallede çalışmalar dervam ediyor. Gaziemir Emrez, Karabağlar Aydın ve Aşık Veysel ile Kiraz İstiklal ve Cumhuriyet mahallelerinde de kesintiler gün içinde sona erecek. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Gediz Elektrik Kesintisi 25-26-27 Ocak Listesi: İzmirde elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25-26-27 OCAK

Gediz elektrik kesintisi listesi duyuruldu. 26 Ocak’ta Aliağa, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Güzelbahçe ve Menderes ileçelerinde planlı kesintiler uygulanacak. Aliağa Bozköy’de kesinti 10.00-16.00 saatleri arasında olacak. Bayraklı Adalet Mahallesi’nde 10.00-12.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek. Bornova, Buca ve Güzelbahçe’de ise gün boyu farklı mahallelerde kesintiler planlanıyor.

27 Ocak’ta da Balçova, Bornova, Buca, Çeşme, Dikili, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Konak ve Menderes ilçelerinde elektrik kesintileri yapılacak. Balçova ve Konak’ta kısa süreli, gece saatlerinde kesintiler uygulanacak. Buca ve Güzelbahçe’de kesintiler gün boyunca farklı saat aralıklarında sürecek,. Karaburun Mordoğan’da ise 14.00-19.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

İzmir elektrik kesintisi sorgulama ve tüm kesinti detayları için tıklayınız.

İZMİR’DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gediz Elektrik, planlanan çalışmaların belirtilen saatlerde tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin yeniden verileceğini duyurdu. Gediz Elektrik tarafından paylaşılan listeye göre bazı ilçelerdeki kesinti saatleri;

İZMİR ALİAĞA ’de 1 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

26Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3605388

ALİAĞA / İZMİR

Bozköy ( Bozköy Tepe Sk. 13/20. Sk. 13/29. Sk. 13/27. Sk. Kara Sk. Ova Cd. Çakıcı Sk. Bozköy Okul Sk. 13/17. Sk. Bozköy Avcı Sk. )

İZMİR BALÇOVA ’de 1 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

03:00 - 03:15

Kesinti ID : 3606359

BALÇOVA / İZMİR

Bahçelerarası ( Hercai Sk. Kumsal Sk. Kumul Sk. Körfez Sk. Mithatpaşa Cd. Mustafa Kemal Sahil Blv. Sandal Sk. Seren Sk. Serçe Sk. Tan Sk. Tümay Sk. Yakamoz Sk. Yıldız Sk. Çakıl Sk. İkiztepe Çıkışı-K17 Sahil Sk. İskele Sk. Liman Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu Denizaltı Sk. Denizyıldızı Sk. )

Eğitim ( 65/16. Sk. Aşık Veysel Sk. Balçova Meydanı Baran Sk. Feyhaman Sk. Gümüş Pala Sk. H. Cahit Yalçın Sk. Kerime Nadir Sk. Mehmet Emin Sk. Mehmet Şeref Sk. Mevlana Sk. Ulubatlı Sk. Ziya Gökalp Sk. Şair Baki Sk. Şehit Kamil Özdemir Sk. Mehmet Akif Ersoy Sk. Cem Sultan Sk. )

İnciraltı

Onur ( Akasya Sk. Ateş Sk. Atlas Sk. Badem Sk. Begonya Sk. Kent Sk. Selluka Sk. )

Planlı (bildir​​​imli) kesintiler; şirketimiz​​​in enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçlarımız yoluyla da duyurulmaktadır.

İZMİR BAYRAKLI ’de 1 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

26Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3604154

BAYRAKLI / İZMİR

Adalet ( 1594/18. Sk. 1594/19. Sk. 1643/18. Sk. 2132/2. Sk. 1594/16. Sk. 1593/20. Sk. 1593/19. Sk. 1593/18. Sk. 1594/24. Sk. 1593/17. Sk. 1593/15. Sk. 1593/13. Sk. 1594/27. Sk. 1594/28. Sk. 1594/7. Sk. 1594/29. Sk. 1594/20. Sk. 1594/17. Sk. )

İZMİR BERGAMA ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

25Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Kesinti ID : 3604496

BERGAMA / İZMİR

İsmailli

Koyuneli ( Koyuneli Köyü İç Yolu Yuntdağ Yolu )

Çalışmalar Devam Ediyor…

İZMİR BERGAMA ’de 1 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

26Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3603477

BERGAMA / İZMİR

Koyuneli ( Yuntdağ Yolu Koyuneli Köyü İç Yolu )

İsmailli

İZMİR BORNOVA ’de şu an 1 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

25Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3605011

BORNOVA / İZMİR

Gökdere ( Akgül Sk. Ceylan Sk. Erdem Sk. Gökdere Cd. Güvercin Sk. Kale Sk. Nehir Sk. Çiğdem Sk. İnci Sk. )

Çalışmalar Devam Ediyor…

İZMİR BORNOVA ’de 7 adet elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Planlandı

26Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3605044

BORNOVA / İZMİR

Evka 3 ( 127/16. Sk. 126/18. Sk. Şehitler Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu 127/8. Sk. 127/7. Sk. 127/6. Sk. 127/5. Sk. 127/4. Sk. 127/3. Sk. 127/25. Sk. 127/24. Sk. 127/23. Sk. 127/21. Sk. 127/20. Sk. 127/2. Sk. 127/19. Sk. 127/18. Sk. 127/17. Sk. 127/15. Sk. 127/14. Sk. 127/13. Sk. 127/12. Sk. 127/11. Sk. 127/1. Sk. 127. Sk. 126/17. Sk. 126/13. Sk. 126/11. Sk. )

Planlandı

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3605785

BORNOVA / İZMİR

Merkez ( 4570/1. Sk. Fevzi Paşa Cd. 4560. Sk. 4558/1. Sk. 4558. Sk. 4557. Sk. )

Planlandı

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3606380

BORNOVA / İZMİR

Erzene ( 130/6. Sk. 130/5. Sk. 130. Sk. )

Planlandı

27Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18:00 - 19:30

Kesinti ID : 3606435

BORNOVA / İZMİR

Yunus Emre ( 7523/4. Sk. 7523/6. Sk. 7402/7. Sk. 7523/2. Sk. )

İZMİR BUCA ’de şu an 2 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Başladı

25Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3605011

BUCA / İZMİR

29 Ekim

Çalışmalar Devam Ediyor…

Başladı

25Ocak 2026

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3605033

