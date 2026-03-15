Anadolu Ajansı • Küçükçekmece
İstanbul'da operasyon! 4 tırdan yarım ton uyuşturucu çıktı
İstanbul'da 4 tırda 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, aralarında yaşı küçük 2 şüphelinin de yer aldığı toplam 7 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma kapsamında, dün 4 tıra operasyon yapıldı.
7 KİŞİ GÖZALTINDA
Küçükçekmece ilçesindeki operasyonda, aralarında yaşı küçük 2 şüphelinin de yer aldığı toplam 7 zanlı gözaltına alındı.
YARIM TON UYUŞTURUCU YAKALANDI
Ekipler, tırlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda vakumlanmış şekilde 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra ülke içinde dağıtımını yapmayı planladıkları belirlendi.
