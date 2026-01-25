ASKİ su kesintisi 25 Ocak listesi paylaşıldı. Ankara'da bazı ilçelerde yaşanan su kesintisi sebebi ile vatandaşlar kesinti planını da araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalarla beraber kesintiler sonrası ''Etimesgut ve Beypazarı'nda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusu gündeme getirildi. İşte ASKİ tarafından paylaşılan Ankara su kesintisi listesi...

ASKİ tarafından 25 Ocak 2026 Pazar günü Ankara genelinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Etimesgut ve Beypazarı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Sabah saatlerinde meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle bazı mahallelerede geçici süreyle su verilemiyor. Peki, Etimesgut ve Beypazarı'nda sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ETİMESGUT VE BEYPAZARI’NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Etimesgut ilçesinde Bahçekapı Mahallesi ile Aşağı Yurtçu Mahallesi ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan su kesintisinin 25 Ocak günü saat 15.00 itibarıyla sona ermesi planlanıyor. Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Belediye Evleri Sokak’ta yaşanan arıza nedeniyle uygulanan su kesintisinin ise saat 17.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.

ASKİ SU KESİNTİSİ 25 OCAK LİSTESİ

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 25.01.2026 09:05:00

Tamir Tarihi: 25.01.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Etimesgut İlçesi Bahçekapı Mahallesi 2473 Cadde içerisin de bulunan dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 09:00 ile 15:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Bahçekapı Mahallesi

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 25.01.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 25.01.2026 17:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Ayvaşık mahallesi Belediye Evleri Sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Ayvaşık mahallesi Belediye Evleri Sokak



ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 25.01.2026 09:35:00

Tamir Tarihi: 25.01.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Etimesgut İlçesi Aşağı Yurtçu Mahallesi Yurt Kent Villaları içerisin de bulunan dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 09:35 ile 15:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Aşağı Yurtçu Köyü, Dünya Birlik Sitesi, Yurt Kent Villaları ve Golf Kent Villaları

