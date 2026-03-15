ABD'de ilaç masraflarını karşılamak için 78 yaşında kuryelik yapan Richard Pulley'nin görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Yardımseverlerin başlattığı bağış kampanyasıyla 500 bin dolar (yaklaşık 22 milyon TL) toplanan yaşlı çift, artık hayatın yeniden yaşanılabilir olduğunu söyledi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 78 yaşındaki emekli Richard Pulley, ilaç masraflarını karşılayabilmek için eşiyle birlikte yemek kuryeliği yapmaya başladı. Pulley’nin geçtiğimiz günlerde Britanny Smith isimli bir müşterinin siparişini teslim ederken zorlandığı anlar, kapı zili kamerasına yansıdı.

Yaşlı adamın yavaş adımlarla yürüyüp basamakları çıkarken zorlandığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Smith, internet kullanıcılarından "emektar kuryeyi" bulmak için yardım istedi.

"KİMSE SİZİ İŞE ALMAK İÇİN SIRAYA GİRMİYOR"

Kısa sürede kimliği tespit edilen Pulley, ABD basınına verdiği demeçte eşi Brenda’nın işten çıkarılmasının ardından ekonomik sıkıntı çektiklerini anlattı. "Bu yaşlarda kimse sizi işe almak için sıraya girmiyor" diyen çift, ilaçlarını alabilmek için bu işi yapmaya mecbur kaldıklarını ifade etti.

Görüntüleri paylaşan Britanny Smith, çiftin hikayesini öğrendikten sonra bir bağış kampanyası başlattı. Kısa sürede çığ gibi büyüyen yardımlar, geçtiğimiz cuma günü 500 bin dolara (yaklaşık 22 milyon TL) ulaştı.

Bir restoranda yardımseverlerle bir araya gelen Pulley çifti, kendilerini hiç tanımayan insanların gösterdiği bu cömertlik karşısında gözyaşlarını tutamadı. Richard Pulley, minnettarlığını dile getirerek, "Bizi tanımayan insanların bile yardım etmesi inanılmaz. Bu destek üzerimizdeki büyük baskıyı kaldırdı ve hayatı bizim için yeniden yaşanabilir kıldı." ifadelerinde bulundu.

