Çin’in Makao kentinde sokakta yürüyen 70 yaşındaki bir kadın, arkasından gelen insansı robotu görünce büyük panik yaşadı. O anlar çevredekilerin kamerasına yansırken, robot polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

İnsansı robotların hızla gelişmesi ve günlük hayatta etrafta dolaşacak seviyeye gelmesiyle ilginç olaylar da yaşanmaya başladı. Özellikle Çin bu konularda oldukça ileri seviyede. Çin’e bağlı Makao’da yaşanan bir olayda, yaşlı kadını rahatsız eden insansı bir robot polis tarafından gözaltına alındı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre yaşlı kadın, yürürken cep telefonuyla ilgilendiği sırada arkasında bir hareketlilik fark etti. Arkasına döndüğünde yaklaşık 1,5 metre boyundaki insansı robotla karşılaşan kadın panikle bağırmaya başladı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde kadının öfkeyle bağırdığı ve robotun iki kolunu kaldırdığı anlar yer aldı.

ROBOTU POLİS EKİPLERİ GÖTÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye gelen iki polis memuru, robotu sokaktan alarak olay yerinden götürdü. Görüntülerde bir polisin robotun koluna girerek yürümesi, sosyal medyada "robotun tutuklandığı" şeklinde espri konusu oldu. Yerel basında yer alan bilgilere göre kadın ile robot arasında herhangi bir fiziksel temas yaşanmadı.

TANITIM VE TEST AMACIYLA SOKAKTAYDI

Robotun sahibi olan eğitim merkezinin temsilcisi Towin Mak, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu savundu. İddiaya göre robot bölgeden ayrılırken, kadın yolun ortasında telefonuna bakmak için durmuştu. Robot ise kadının etrafından dolanamadığı için sabırla arkasında beklemeye başlamıştı. Kadın kafasını kaldırdığında karanlıkta ışıkları yanan insansı robotu dibinde görünce korkuya kapıldı.

Olay sonrası fenalaşan yaşlı kadın, tansiyon ve çarpıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı ancak yapılan muayenelerin ardından taburcu edildi. Kadın şikayetçi olmazken, polis robotun sahibini kamuya açık alanlarda daha dikkatli olması konusunda uyardı. Robotlar konusunda henüz bir yasal çerçeve bulunmadığı için robot sahibine teslim edildi.

Bu olay, Çin ve çevresinde son dönemde yaygınlaşan insansı robotların kamusal alanlardaki güvenlik ve etik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Özellikle sosyal medya videoları için sokaklarda dolaştırılan bu robotların, teknolojiye aşina olmayan kişiler üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ediyor.

