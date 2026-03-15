İran’ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu’na düzenlenen saldırıda hayatını kaydeden İranlı öğrenci Mikail Mirdoraghi'nin şarkı söylediği eski bir video ortaya çıktı. Masum çocuktan geriye kalan o görüntüler sosyal medyada çok kez tıklandı.

ABD-İsrail-İran savaşı 16. gününe girerken Orta Doğu’da gerilim kritik seviyeye ulaştı.

28 Şubat’ta başlayan saldırıların ilk gününde ABD ve İsrail’in İran’ın Minab kentine düzenlediği saldırıda bir ilkokul hedef alınmış, 168’i öğrenci olmak üzere toplam 185 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden öğrenciler 3 Mart’ta toprağa verilirken, masum çocuklardan geriye ise yürek burkan görüntüler kaldı.

ABDnin okul saldırısında hayatını kaybetmişti! İranlı öğrenciden geriye o görüntüler kaldı

Okul saldırısında hayatını kaybeden 168 çocuktan biri olan Mikail Mirdoraghi’ye ait eski bir video sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Görüntülerde Mikail’in okulunda “Peder Yani” (Baba Demektir) adlı şarkıyı söylediği görülüyor.

'BABA' ŞARKISI YÜREK BURKTU

Kısa sürede yayılan videodaki şarkının sözleri ise şöyle:

"Baba demek, Allah’ın tek sarsılmaz dağı demektir.

Baba demek, yaslanılacak mertçe bir omuz demektir,

Baba demek, gizlice dökülen gözyaşı demektir.

Baba demek, yağmur gibi merhametli bir kalp demektir."

ABD İRAN'DAKİ İLKOKULA SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Saldırıda çoğu çocuk 185 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, saldırıyı "affedilmez bir savaş suçu" olarak nitelerken, ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran'a yüklemeye yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, devam eden askeri soruşturmanın ön bulguları, saldırının ABD ordusu tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası