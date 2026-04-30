DMD hastası Ahmet Sami umutla bekliyor!
Erzurum’da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Ahmet Sami Yıldırım, sağlığına kavuşmak için umutla Erzurum Valiliği onayıyla başlatılan yardım kampanyasının tamamlanmasını bekliyor.
Özetle DinleDMD hastası Ahmet Sami umutla bekliyor!
Yaşam 1 saat önce
Erzurum'da yaşayan 11 yaşındaki Ahmet Sami Yıldırım, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele ediyor ve bu hastalık için başlatılan yardım kampanyasının yarısı toplandı.
- Ahmet Sami Yıldırım, ilerleyici kas kaybına neden olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındadır.
- Sami yürümekte zorlanıyor ve günlük yaşamda desteğe ihtiyaç duyuyor.
- Buna rağmen Sami eğitimine devam ediyor.
- Erzurum Valiliği onayıyla 26 Eylül 2025 tarihinde bir yardım kampanyası başlatıldı.
- Kampanyada hedeflenen tutarın yüzde 48'i toplandı.
- Yetkililer, hastalığın ilerlemeden tedavi sürecine başlanabilmesi için kampanyanın kısa sürede tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor.
Erzurum’da yaşayan 11 yaşındaki Ahmet Sami Yıldırım, ilerleyici kas kaybına neden olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele ediyor.
Yürümekte zorlanan ve günlük yaşamda desteğe ihtiyaç duyan Sami, buna rağmen eğitimine devam ederek hayata tutunuyor.
Erzurum Valiliği onayıyla 26 Eylül 2025 tarihinde başlatılan yardım kampanyasında hedeflenen tutarın yüzde 48’i toplandı. Yetkililer, hastalığın ilerlemeden tedavi sürecine başlanabilmesi için kampanyanın kısa sürede tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor.
