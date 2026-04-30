Erzurum’da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Ahmet Sami Yıldırım, sağlığına kavuşmak için umutla Erzurum Valiliği onayıyla başlatılan yardım kampanyasının tamamlanmasını bekliyor.

Yürümekte zorlanan ve günlük yaşamda desteğe ihtiyaç duyan Sami, buna rağmen eğitimine devam ederek hayata tutunuyor.

DMD hastası Ahmet Sami umutla bekliyor!

Erzurum Valiliği onayıyla 26 Eylül 2025 tarihinde başlatılan yardım kampanyasında hedeflenen tutarın yüzde 48’i toplandı. Yetkililer, hastalığın ilerlemeden tedavi sürecine başlanabilmesi için kampanyanın kısa sürede tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor.

