Yurt dışından getirilen ve Türkiye’de kullanılan cep telefonlarına yönelik denetimler sıkılaştırılırken, kayıt dışı cihaz sahiplerini yakından ilgilendiren süreçte sona gelindi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yürüttüğü incelemeler kapsamında, pasaport kaydı yapılmamış ya da usulsüz şekilde kullanılan telefonlar için verilen süre dolmak üzere. Yurt dışı telefon kullanan birçok vatandaş ise ''Yurt dışı telefonlar ne zaman kapanacak, IMEI son kayıt tarihi ne zaman?'' sorularına cevap aramaya başladı. İşte detaylar...

Yurt dışı telefonlar ne zaman kapanacak, IMEI son kayıt tarihi ne zaman merak edilirken konuya ilişkin son uyarılar yeniden gündeme geldi. Aynı pasaport üzerinden birden fazla cihaz kaydı yapılması gibi yöntemlerle gerçekleştirilen suistimallerin önüne geçmek amacıyla başlatılan uygulamada, çift SIM kartlı telefonlar da detaylı şekilde inceleniyor.

YURT DIŞI TELEFONLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yurt dışından getirilen ve Türkiye’de kayıt işlemi yapılmadan kullanılan cep telefonları için tanınan süre doluyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen denetimler kapsamında, 120 günlük kullanım süresi sona eren cihazlar 1 Mayıs itibarıyla iletişime kapatılabilecek. Bilhassa aynı pasaport üzerinden ikinci kez kaydedilen telefonlar için belirtilen tarih son derece mühim.

Verilen süre sona eriyor! Yurt dışı telefonlar ne zaman kapanacak, IMEI son kayıt tarihi ne zaman?

YURT DIŞI TELEFON IMEI SON KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Kayıt işlemleri için son tarih 1 Mayıs 2026 olacak. 2026 yılı başında BTK tarafından gönderilen SMS’in ulaştığı tarih baz alınarak 120 günlük süre hesaplanıyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar için son kayıt tarihi Mayıs ayının ilk günlerinden sonraya da sarkabilecek.



Verilen süre sona eriyor! Yurt dışı telefonlar ne zaman kapanacak, IMEI son kayıt tarihi ne zaman?

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla yurt dışından getirilen telefonların kayıt altına alınabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira olarak uygulanıyor. Tutarın yatırılması halinde cihazların Türkiye’de kullanımına devam edilebiliyor.



Verilen süre sona eriyor! Yurt dışı telefonlar ne zaman kapanacak, IMEI son kayıt tarihi ne zaman?

YURT DIŞI TELEFONLAR NEDEN KAPANIYOR?

Kayıt dışı kullanım ve sistemin kötüye kullanımının önüne geçmek için yurt dışı kayıtsız telefonlar kullanıma kapatılıyor. Özellikle çift SIM kartlı telefonlarda bulunan iki ayrı IMEI numarasının tek pasaport üzerinden kullanılması gibi yöntemlerle yapılan usulsüzlükler tespit ediliyor. Bu tür kullanımın engellenmesi amacıyla BTK denetimleri sıkılaştırırken, kayıt işlemi yapılmayan veya usulsüz kullanılan cihazlar aşamalı olarak iletişime kapatılıyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası