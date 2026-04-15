IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı telefon IMEI kaydı sürecine ilişkin yeni gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. 2026 yılı için belirlenen kayıt harcı ve kayıt dışı telefonlara yönelik denetimler, yurt dışından telefon getirmeyi planlayan kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için zorunlu olan IMEI kaydı ve buna bağlı ücretler yeniden gündemde. 2026 yılı itibarıyla güncellenen IMEI kayıt ücreti ve BTK’nın sıkılaştırdığı denetimlerle kayıt dışı telefon kullanımına karşı adımlar atıldı. Peki, IMEI kayıt ücreti ne kadar, nasıl ödenir?

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için belirlenen IMEI kayıt ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre 54 bin 258 TL olarak açıklandı. Bu ücret, yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de yasal olarak kullanılabilmesi için ödenmesi gereken zorunlu harç olarak uygulanıyor.

Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kayıt dışı telefon kullanımına yönelik denetimlerini artırdı. Özellikle “çift IMEI” yöntemiyle usulsüz kullanım tespit edilen cihazlar için 120 günlük süre tanındı ve bu sürenin 1 Mayıs 2026 itibarıyla sona ereceği duyuruldu. Bu tarihe kadar kayıt işlemi yapılmayan cihazlar şebekeye kapatılacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Yurt dışı telefon IMEI kaydı işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcıların öncelikle sisteme giriş yaparak “IMEI Kaydet” hizmeti üzerinden kayıt hakkı sorgulaması gerekiyor. Ardından cihazın IMEI numarası ve yurda giriş bilgileri sisteme girilerek başvuru tamamlanıyor.

Başvuru sürecinin ardından IMEI kayıt ücreti, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Vergi Dairesi üzerinden ödenebiliyor. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra kayıt süreci sistem üzerinden onaylanıyor ve cihaz yasal olarak kullanılabilir hale geliyor.

Kayıt dışı telefon kullanımı durumunda ise cihazlar belirli bir süre sonra operatörler tarafından iletişime kapatılıyor. Bu nedenle yurt dışından getirilen telefonların 120 gün içerisinde kayıt altına alınması büyük önem taşıyor. Kullanıcılar ayrıca *#06# tuşlayarak IMEI numaralarını öğrenip e-Devlet üzerinden cihaz durumlarını kontrol edebiliyor.

