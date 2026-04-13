Yurt dışı telefonlar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen denetimler sıkılaşırken, kayıt dışı cihazların kullanımına yönelik kritik bir sürece girildi. Özellikle çift IMEI üzerinden gerçekleştirilen usulsüz kayıt işlemlerine karşı alınan yeni önlemler, binlerce cihaz sahibini yakından ilgilendiriyor.

Yurt dışı telefonlar ve kayıt süreçlerine ilişkin yapılan düzenlemeler kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen denetimler sürüyor. Özellikle çift IMEI kullanımı üzerinden gerçekleştirilen usulsüz kayıt işlemleri nedeniyle çok sayıda cihaz incelemeye alındı.

YURT DIŞI TELEFONLAR KAPANACAK MI?

BTK tarafından yapılan açıklamalara göre, yurt dışından getirilen ve usulsüz şekilde kayıt altına alınan telefonlar iletişime kapatılacak. Özellikle aynı pasaport üzerinden birden fazla cihazın kayıtlı gibi gösterildiği durumlar inceleme altına alındı.

Yapılan denetimlerde, çift SIM kartlı telefonların ikinci IMEI numaralarının farklı cihazlar için kullanıldığı tespit edildi. Bu yöntemle kayıt dışı kullanım sağlandığı belirlenirken, BTK bu tür işlemleri usulsüz olarak değerlendirdi. Bu kapsamda yüz binlerce cihazın etkilendiği ifade ediliyor.

Yurt dışı telefonlar kapanacak mı? Çift IMEI kullanan telefonlar için son tarih

ÇİFT IMEI KULLANAN TELEFONLAR İÇİN SON TARİH

BTK’nın başlattığı inceleme süreci 1 Ocak 2026 itibarıyla başladı. Usulsüz kullanım tespit edilen cihazlar için 120 günlük süre tanındı. Bu sürenin dolmasının ardından gerekli işlemleri yapmayan cihazlar kapatılacak.

Belirlenen son tarih 1 Mayıs 2026 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar 54 bin 258 TL’lik kayıt ücretini yatırmayan ve cihaz kaydını tamamlamayan kullanıcıların telefonları Türkiye’deki şebekelere kapatılacak. Daha önce kullanılan çift hat ile kullanım süresini uzatma yöntemi de bu düzenleme ile sona ermiş olacak.

Yurt dışı telefonlar kapanacak mı? Çift IMEI kullanan telefonlar için son tarih

IMEI SORGULAMA E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

Yurt dışı telefon kullanıcılarının cihaz durumlarını kontrol edebilmesi için IMEI sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kullanıcılar telefonlarından *#06# tuşlayarak 15 haneli IMEI numarasını öğrenebiliyor.

Elde edilen IMEI numarası, e-Devlet sistemi üzerinden BTK’nın ilgili hizmet ekranına girilerek sorgulanabiliyor. Bu sorgulama sonucunda cihazın kayıtlı, kayıt dışı veya usulsüz kullanımda olup olmadığı görülebiliyor. Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması için kullanıcıların bu kontrolü yapmasını öneriyor.

Yurt dışı telefonlar kapanacak mı? Çift IMEI kullanan telefonlar için son tarih

ÇİFT IMEI NEDİR, NEDEN KAPATILIYOR?

Çift IMEI, çift SIM kartlı telefonlarda bulunan iki farklı kimlik numarasıdır. Bazı kullanıcıların bu sistemi kötüye kullanarak birden fazla cihazı tek kayıtla kullandığı tespit edildi. Bu nedenle BTK tarafından bu yöntem engelleniyor.

