Yurtdışından getirilen ve pasaporta işlenmeyen çift SIM'li telefonları tek tek tespit eden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kayıt için verdiği sürede geri sayım başladı. 1 Mayıs'a kadar 54 bin 258 liralık kayıt ücretini yatırmayanların telefonlarını erişime kapatılacak. İşte detaylar…

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt süreçlerinde yaşanan usulsüzlüklere karşı önlem alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aynı pasaportla kaydedilen ikinci cep telefonlarının 120 günlük süre sonunda Türkiye şebekelerine kapatılacağını açıklamıştı.

ÇİFT SİM OYUNU BOZULMUŞTU

Yapılan denetimler sonucunda çift SIM kartlı telefonların kayıt hakkı kullanılarak, farklı cihazlara ait IMEI numaralarının tek bir cihazmış gibi sisteme işlendiği tespit edilmişti. BTK, bu tür yanıltıcı ve yasalara aykırı işlemlerle kaydedilen IMEI numaralarının kayıt dışına alındığını bildirmişti.

1 Ocak 2026 itibarıyla çift IMEI suistimaline karşı harekete geçen BTK, yurt dışından gelen kayıt dışı telefonları aşamalı olarak kapatma hazırlanığına başlamıştı. Usulsüzlük tespit edilen IMEI'lere yıl başında mesaj ile bildirim yapılmıştı.

SON TARİH 1 MAYIS

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre 1 Mayıs’a kadar kayıt ücreti olan 54 bin 258 lirayı yatırmayanların telefonları erişime kapatılacak.

UZATMA YÖNTEMİNE DE SON

Aynı zamanda daha önce çift SIM ve e-SIM'li telefonlarda kullanılan "iki hatla kullanım süresini uzatma" yöntemi de sona erecek.

BTK TEK TEK TESPİT ETMİŞTİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), gerçekleştirdiği denetimler sonucunda bazı tespitleri duyurmuştu. Yurtdışından telefon getiren bazı kullanıcıların, çift SIM'li telefonlardaki ikinci IMEI numarasını farklı cihazlar için kullanarak sistemi kandırdığı tespit edilmişti.

VERGİ VE GELİR KAYBI

3 yılda bir geçerli tek pasaporta tek telefon hakkı olmasına ve kişilerin yalnızca bir adet telefonu yurtiçinde kullanma hakkı bulunmasına rağmen, bu yöntemle aynı anda birden fazla telefonun kayıtlı gibi gösterildiği belirlenmişti. Bu yöntemle ikinci telefon için kayıt ücreti ödenmemiş, devlet vergi ve gelir kaybına uğratılmıştı. BTK, bu IMEI'leri usulsüz kayıt kapsamında değerlendirmiş, bu durumda olan 100 binlerce telefon olduğu öğrenilmişti.

120 GÜN İÇİNDE KAYIT ŞARTI

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden en geç 120 gün içinde kayıt yapılması gerekiyor. 2026 yılı itibarıyla yurt dışı telefon kayıt ücreti 54 bin 258 TL’ye yükselmişti.

