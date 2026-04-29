Yurt dışı cep telefonu kullananlar dikkat! Kritik tarih geldi
Türkiye'ye yurt dışından kaçak olarak getirilen ve kullanıma sunulan cep telefonu sahipleri kara kara düşünüyor. Söz konusu cihazların kapatılmasına 2 gün kaldı.
- Yurt dışı telefonlara kayıt için verilen 120 günlük sürenin sonu yaklaşıyor ve kayıt yaptırılmayan cihazlar iletişime kapatılacak.
- Kaçak telefon sahiplerine BTK tarafından gönderilen SMS'in tarihi, kayıt için baz alınacak süreye başlangıç olacak.
- IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira olarak belirlendi.
- IMEI sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinden yapılabilmekte olup, kullanıcılar telefonlarından *#06# tuşlayarak IMEI numaralarını öğrenebilirler.
- Çift SIM kartlı telefonlardaki çift IMEI sistemi, birden fazla cihazın tek kayıtla kullanılmasını engellemek amacıyla BTK tarafından denetleniyor.
Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından yurt dışı telefonlara ilişkin tarama sürüyor. Yurda giriş yapan ve SIM Kart vasıtasıyla sinyal aldığı tespit edilen Türkiye'ye kayıtlı olmayan IMEI'ye sahip cihazlar için verilen 120 günlük sürenin sonuna gelindi. 2 gün sonra kaçak diye tabir edilen telefonlar iletişime kapatılacak.
SMS'İN GELDİĞİ TARİH BAZ ALINMALI
Ocak 2026 tarihi itibarıyla kaçak telefon sahiplerine BTK tarafından gelen SMS tarihinin baz alınması gerekiyor. Örneğin 5 Ocak 2026 tarihinde gelen SMS ile kaçak telefonun kaydettirilmesi uyarısı yapıldıysa 5 Mayıs 2026 tarihine kadar telefon iletişime açık kalabiliyor.
IMEI KAYIT ÜCRETİ 54 BİN 250 LİRA
Telefonunu kaydettirmek isteyenlerin ödeyeceği IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira oldu. Kaçak telefonlarını kaydettirmek isteyenler 54 bin 258 lira ödeyerek telefonun iletişime kapanmasını engelleyebilir.
IMEI SORGULAMA E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?
Yurt dışı telefon kullanıcılarının cihaz durumlarını kontrol edebilmesi için IMEI sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Kullanıcılar telefonlarından *#06# tuşlayarak 15 haneli IMEI numarasını öğrenebiliyor.
Elde edilen IMEI numarası, e-Devlet sistemi üzerinden BTK’nın ilgili hizmet ekranına girilerek sorgulanabiliyor. Bu sorgulama sonucunda cihazın kayıtlı, kayıt dışı veya usulsüz kullanımda olup olmadığı görülebiliyor. Yetkililer, mağduriyet yaşanmaması için kullanıcıların bu kontrolü yapmasını öneriyor.
ÇİFT IMEI NEDİR, NEDEN KAPATILIYOR?
Çift IMEI, çift SIM kartlı telefonlarda bulunan iki farklı kimlik numarasıdır. Bazı kullanıcıların bu sistemi kötüye kullanarak birden fazla cihazı tek kayıtla kullandığı tespit edildi. Bu nedenle BTK tarafından bu yöntem engelleniyor.