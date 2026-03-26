Yastıkaltındaki altın miktarı 8 bin tonu aşarak tarihî rekor kırarken, vatandaş banka kasaları yerine kendi evini ‘kaleye’ dönüştürmeye başladı. Çelik kasa satışları arttı, marangozlar gizli bölme mesaisine çıktı, güvenlik sistemlerinde talep patlaması yaşanıyor.

KAAN ZENGİNLİ - Türkiye’de ‘yastıkaltı’ altın miktarının 8 bin tona ulaşarak rekor kırması, devasa bir ‘güvenlik pazarı’ oluşturdu. Kuyumcularda altın kalmamasıyla başlayan süreç, şimdi evlerdeki saklama alanlarının tahkimatına evrildi. Veriler, altın yatırımcılarının yaklaşık yüzde 80’inin birikimini bankadaki dijital hesaplar yerine fiziksel olarak, yani ‘avucunun içinde’ tutmayı tercih ettiğini gösteriyor. Bu tercih, ev içindeki güvenlik kaygılarını da beraberinde getirdi. Vatandaşın ‘altınım gözümün önünde olsun’ refleksi; çelik kasa, akıllı alarm ve gizli bölme tasarımlarına olan ilgiyi hiç olmadığı kadar yukarı taşıdı.

Evlerde yastıkaltı için ‘gizli bölme’ furyası! Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor

KASA SİPARİŞLERİ ARTIYOR

Altın miktarındaki bu tarihî rekorun ilk yansıması çelik kasa sektöründe görüldü. Eskiden sadece ticari işletmelerin kapısını çaldığı kasacılar, şimdilerde bireysel müşterilerin taleplerine cevap vermekte zorlanıyor. Özellikle binaların yapısal boşluklarına gizlenebilen, duvar içine gömülen veya zemine monte edilen ‘ankastre kasa’ modelleri en çok aranan ürünler hâline geldi. Sektör temsilcileri, vatandaşın artık sadece anahtarlı bir kutu değil; parmak izi okuyuculu, yangına dayanıklı ve hırsızlık girişiminde cep telefonuna sinyal gönderen ‘akıllı zırhlı sistemler’ talep ettiğini belirtiyor. Güvenlik arayışı, mobilya sektörünü de yeniden şekillendirdi. Klasik gardırop veya mutfak dolabı siparişlerinin yerini, ‘stratejik tasarımlar’ aldı. Vatandaşlar, marangozlara özel projeler çizdirerek; bazaların içine gizli çekmeceler, kitaplıkların arkasına raylı bölmeler ve süpürgelik altlarına saklama alanları yaptırıyor. Marangoz atölyeleri, ‘güvenlikli mobilya’ birimleri kurarak talebe yetişmeye çalışıyor. Sosyal medyada ‘hırsızın aklına gelmeyecek 10 saklama yeri’ videoları izlenme rekorları kırarken, ustalar bu fikirleri hayata geçirerek yeni bir pazar oluşturdu.

Evlerde yastıkaltı için ‘gizli bölme’ furyası! Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor

SİGORTADA KASA ŞARTI

Kablosuz kamera sistemleri ve hareket sensörleri satışlarında son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artış yaşandı. Öte yandan, konut sigortasına olan talep hiç olmadığı kadar arttı. Sigorta şirketleri, yüksek miktardaki altın birikimleri için ‘standartlara uygun çelik kasa’ şartı koşmaya başladı.

Evlerde yastıkaltı için ‘gizli bölme’ furyası! Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor

FİYATLAR İKİYE KATLANDI

Yoğun talep, güvenlik ekipmanı fiyatlarını geçen yıla oranla iki katına çıkardı. Zırhlı çelik kasalar; 6 bin TL ile 25 bin TL arasında değişirken, estetiği güvenlikle birleştiren gizli bölmeli özel tasarım mobilyalar, standart işçiliğe göre yüzde 60 daha maliyetli etiketlerle alıcı buluyor. Akıllı alarm ve kamera setleri ortalama 15 bin TL, dijital kilit ve kapı güçlendirme sistemleri ise 10 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Evlerde yastıkaltı için ‘gizli bölme’ furyası! Kasa ve alarm pazarı 'altın' çağını yaşıyor

SEKTÖR NE DİYOR?

BETON GÖMME KASALARA İLGİ VAR

İstanbul Eminönü’nde çelik kasa ithalatı yapan Ramazan Aksoy, “Eskiden müşterilerimiz genellikle kuyumcular veya büyük şirketler olurdu. Ancak son iki yıldır talebin yüzde 80’i bireysel kullanıcılardan geliyor. Vatandaş artık banka kasası sırası beklemek ya da dijital hesapla uğraşmak istemiyor. En çok ‘beton gömme’ ve ‘parmak izli’ modellerimiz satılıyor. Üretim kapasitemizi iki katına çıkardık ama yine de siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

GİZLİ BÖLME TASARLAMAK İŞİMİZ OLDU

İstanbul Beylikdüzü’nde marangoz ustalığı yapan Metin Can, “Müşterilerimiz elimize özel çizimlerle geliyor. ‘Şu çekmecenin altına bir gizli taban yapalım’, ‘Gardırobun arkasında duvarla arasında 10 santimlik bir raylı bölme bırakalım’ gibi talepler standart hâle geldi. Bir nevi ‘modern define sandıkları’ inşa ediyoruz. Hatta bazı müşterilerimiz, gizli bölmenin yerini evdeki diğer aile fertlerinin bile bilmemesini istiyor” dedi.

ALTININI 7/24 İZLEMEK İSTEYEN BİLE OLUYOR

İstanbul Avcılar’da güvenlik sistemleri satıcısı Serdar Bozkuran, şu ifadeleri kullandı: Akıllı kilit ve kablosuz kamera sistemlerinde tam bir patlama yaşıyoruz. Vatandaş sadece kapıyı kilitleyip çıkmakla yetinmiyor; altınını sakladığı odayı veya kasanın içini cep telefonundan anlık olarak izlemek istiyor. Sensörlü sistemlerimiz sayesinde, kasa kapağı milimetrik olarak oynasa bile ev sahibinin telefonuna ‘müdahale var’ uyarısı gidiyor.



