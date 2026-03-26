Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart’ta 5G’ye geçişi resmen ilan edecek; Türkiye 1 Nisan itibarıyla yeni nesil mobil iletişimde hız, kapasite ve dijital dönüşümde kritik bir eşiğe adım atacak.

EMRAH ÖZCAN - Türkiye uzun süredir beklenen 5G teknolojisine 1 Nisan’da geçiş yapacak. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 31 Mart Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 5G’ye geçiş töreni düzenleyeceklerini söyledi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5G’ye geçişi resmen ilan edecek. 5G’ye geçişle birlikte uyumlu cihaz sayısı hakkında da bilgi veren Uraloğlu, 5G destekleyen telefon oranının yüzde 37’lere ulaştığını açıkladı.

Bu oranın geçişle birlikte hızla artacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, GSM operatörleri tarafından gündeme getirilen cep telefonu taksit sayılarının artırılması talebini ise gündeme aldıklarını, meseleyi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile istişare ettiklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının taksit sayısının artırılmasının ithalat verilerine negatif etki edeceği için konuya sıcak bakmadığı öğrenildi.

KÖKLÜ DEĞİŞİM

Türkiye’nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirten Uraloğlu şunları söyledi:

Türkiye, 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldi. 23 Şubat 1994’te başlayan bu serüven, bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındı. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz. Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası