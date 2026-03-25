Erken ölüm sebebi! 50 yaş üzeri 10 kişiden 9’unda var
Hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların Türkiye’de dikkate alınmadığını belirten uzmanlar, bu hastalıkların erken ölüm riski taşıdığını belirtti. 50 yaş sonrası 10 kişiden 9'unda bu hastalıklardan en az birinin görüldüğünü vurgulayan uzmanlar, Türkiye'de tedavi uyum oranının yüzde 36 seviyesinde olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş'ta 27 Mart 'Dünya Tedaviye Uyum Günü' kapsamında düzenlenen bir etkinlikte açıklamalar yapan uzmanlar, kronik hastalıklara dikkat çekti.
Kronik hastalıklarda tedaviye uyumun kritik öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Araz, “En sık görülen hastalıklar arasında hipertansiyon ve diyabet yer alıyor. Bu hastalıklar, kalp, damar, böbrek ve sinir sistemi gibi birçok organda hasara neden olarak uzun vadeli komplikasyonlara ve ölüm riskinde artışa yol açıyor" dedi.
"TÜRKİYE'DE ORANLARI YÜKSEK"
Prof. Dr. Mustafa Araz, Türkiye'de hipertansiyonun erişkin nüfusun yaklaşık yüzde 31'inde, diyabetin ise yüzde 16'sında görüldüğünü belirtti. Araz, "Hastaların tedaviye uyum oranı dünya genelinde yüzde 30 ila 50 arasında. Türkiye'de ise bu oran yaklaşık yüzde 36 seviyesinde. Tedaviye uyum sayesinde ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 21 azalma, organ hasarı ve komplikasyonlarda ise yüzde 30 ila 50 oranında düşüş sağlamak mümkün" diye konuştu.
Prof. Dr. Oktay Ergene ise diyabet, obezite ve hipertansiyonun birbiriyle bağlantılı olduğunu belirterek, bu hastalıkların kontrol altına alınmaması halinde erken ölüm riskinin ciddi şekilde arttığına dikkat çekti.
“ERKEN ÖLÜM NEDENİ”
Metabolik hastalıkların erken ölümlerin başlıca nedeni olduğunu belirten Ergene “Diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları birbiriyle ilişkili. Bu hastalıklar orta ve uzun vadede ciddi organ hasarlarına yol açarak dünyada erken ölümlerin en önemli nedenlerinden biri haline geliyor" diye konuştu.
“10 KİŞİDEN 9'UNDA GÖRÜLÜYOR”
ABD'de yapılan bir araştırma hakkında konuşan Ergene, belirli yaşın üzerindeki bireylerde bu hastalıklardan en az birinin görülme oranının yüzde 90'ların üzerine çıktığını belirterek, "50 yaş sonrası 10 kişiden 9'unda bu hastalıklardan en az biri görülüyor" dedi.
“CİDDİYE ALINMIYOR”
Ergene, hipertansiyonun çoğu zaman hafife alındığını söyleyerek “Hipertansiyon, dünyadaki ölümlerin ve kalp hastalıklarının önemli bir kısmından sorumlu. Ancak toplumda yeterince ciddiye alınmıyor ve ilaç kullanımı ihmal ediliyor. Türkiye'de sağlık sisteminde ilaca erişim çok iyi durumda iken kronik hastalıklar için düzenli ilaç kullanım oranlarımız çok düşük" diye belirtti.