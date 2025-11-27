Uzman isim, kanser türleri arasında teşhisi en zor olan kanserlerden biri olan pankreas kanserine ilişkin uyardı. Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kişinin tükettiği sigaranın kanser riskini artırdığını belirten uzman isim, hastalığın sessiz şekilde ilerlediğini söyledi.

2025 yılı verilerine göre Türkiye’de sigara kullanan kişi sayısı 15 milyon kişiye ulaşmış durumda. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yağmur, sigara tüketiminin pankreas kanseri riskini artırdığına dikkat çekerek uyardı.

Dünya genelinde her yıl 250-300 bin kanser olgusunun tespit edildiğini hatırlatan Yağmur, pankreas kanserinin erkeklerde 4. sırada yer aldığını söyledi.

Sigara tüketimi pankreas kanseri riskini artırıyor

Yağmur "Pankreas, karnın arka duvarına yakın uzun bir organ. Nedensiz kilo kaybı, sarılık ve büyük abdest renginde değişim, ilk uyarıcı belirtiler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Pankreas kanseri çok sinsi bir hastalık. Genelde hastalar doktora başvurduğunda ilerlemiş evrede oluyor" diyen Yağmur hastalığın teşhisinin oldukça zor olduğunu da belirtti.

Hastalığın belirtileri sessizce ilerliyor

"YÜZDE 20'LİK GRUP AMELİYAT EDİLEBİLİR"

Yağmur, pasif içiciliğin de risk oluşturduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Asbest işçileri, obezite, alkol kullanımı, diyabet ve pankreas bezinin kronik iltihapları olanlar ile ağır sanayi işletmelerinde çalışanlar da risk grubunda. Hastalar doktora başvurduğunda yüzde 70-80 cerrahi müdahale mümkün olmuyor. Sadece yüzde 15-20'lik grup ameliyat edilebilir durumda oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre pankreas kanseri, tüm kanserler arasında ölüm oranı en yüksek türlerden biri ve vakaların yaklaşık yüzde 80'i ileri evrede teşhis ediliyor.

ESMA KARAYEL

