Türkiye'de 15 milyon kişi risk altında! Vücutta sessizce ilerliyor, işte pankreas kanserinin gizli düşmanı
Uzman isim, kanser türleri arasında teşhisi en zor olan kanserlerden biri olan pankreas kanserine ilişkin uyardı. Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kişinin tükettiği sigaranın kanser riskini artırdığını belirten uzman isim, hastalığın sessiz şekilde ilerlediğini söyledi.
- Türkiye'de 15 milyon sigara kullanıcısı bulunmakta olup, sigara tüketimi ve pasif içicilik pankreas kanseri riskini önemli ölçüde artırıyor.
- Pankreas kanseri, dünya genelinde erkeklerde dördüncü sırada yer alıyor ve sinsi ilerlemesi nedeniyle çoğunlukla ileri evrede teşhis ediliyor.
- Nedensiz kilo kaybı, sarılık ve dışkı renginde değişim, pankreas kanserinin erken uyarıcı belirtileri arasında yer alıyor.
- Pankreas kanseri, tüm kanserler arasında ölüm oranı en yüksek türlerden biri olup, vakaların sadece yaklaşık yüzde 20'si ameliyat edilebilir durumda.
2025 yılı verilerine göre Türkiye’de sigara kullanan kişi sayısı 15 milyon kişiye ulaşmış durumda. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yağmur, sigara tüketiminin pankreas kanseri riskini artırdığına dikkat çekerek uyardı.
Dünya genelinde her yıl 250-300 bin kanser olgusunun tespit edildiğini hatırlatan Yağmur, pankreas kanserinin erkeklerde 4. sırada yer aldığını söyledi.
Yağmur "Pankreas, karnın arka duvarına yakın uzun bir organ. Nedensiz kilo kaybı, sarılık ve büyük abdest renginde değişim, ilk uyarıcı belirtiler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.
"Pankreas kanseri çok sinsi bir hastalık. Genelde hastalar doktora başvurduğunda ilerlemiş evrede oluyor" diyen Yağmur hastalığın teşhisinin oldukça zor olduğunu da belirtti.
"YÜZDE 20'LİK GRUP AMELİYAT EDİLEBİLİR"
Yağmur, pasif içiciliğin de risk oluşturduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
Asbest işçileri, obezite, alkol kullanımı, diyabet ve pankreas bezinin kronik iltihapları olanlar ile ağır sanayi işletmelerinde çalışanlar da risk grubunda. Hastalar doktora başvurduğunda yüzde 70-80 cerrahi müdahale mümkün olmuyor. Sadece yüzde 15-20'lik grup ameliyat edilebilir durumda oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre pankreas kanseri, tüm kanserler arasında ölüm oranı en yüksek türlerden biri ve vakaların yaklaşık yüzde 80'i ileri evrede teşhis ediliyor.