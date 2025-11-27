Psikolojik üstünlük: Kadıköy'de çıkış yok! Fenerbahçe-Ferencvaros maçı muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün TSİ 20.45'te sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u misafir edecek. Temsilcimiz, Avrupa kupalarında Kadıköy'de performansına güveniyor.
- Maç, Çobanı Stadı'nda TSİ 20.45'te başlıyor.
- İspanyol hakem Ricardo de Burgos müsabakayı yönetecek.
- Fenerbahçe, Avrupa kupalarında evinde oynadığı 26 maçın 3'ünü kaybetti.
- Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon evindeki iki UEFA Avrupa Ligi mücadelesini kazanmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Macaristan'ın Ferencvaros ekibini ağırlıyor. Chobani Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 20.45'te başlayacak. Maçta İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.
AVRUPA'DA 295'İNCİ RANDEVU
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında geride kalan 294 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 63 maçta rakipleriyle yenişemedi. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.
KADIKÖY'DE 26 MAÇTA 3 YENİLGİ
Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Diano Kiev'e kaybettiği karşılaşmanın ardından evinde oynadığı 26 Avrupa kupası maçında sadece 3 defa yenildi.
Kanarya, Domenico Tedesco yönetiminde ise iç sahada oynadığı iki UEFA Avrupa Ligi müsabakasını kazanmayı başardı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Edersen, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En Nesyri
Ferencvaros: Dibusz, Szalai, Raemaekers, Cisse, Makreckis, Levi, Kanichowsky, Toth, Nagy, Pesic, Joseph