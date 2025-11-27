Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün TSİ 20.45'te sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u misafir edecek. Temsilcimiz, Avrupa kupalarında Kadıköy'de performansına güveniyor.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Macaristan'ın Ferencvaros ekibini ağırlıyor. Chobani Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 20.45'te başlayacak. Maçta İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

AVRUPA'DA 295'İNCİ RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında geride kalan 294 müsabakada 116 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 63 maçta rakipleriyle yenişemedi. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında rakip fileleri 401 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

KADIKÖY'DE 26 MAÇTA 3 YENİLGİ

Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Diano Kiev'e kaybettiği karşılaşmanın ardından evinde oynadığı 26 Avrupa kupası maçında sadece 3 defa yenildi.

Kanarya, Domenico Tedesco yönetiminde ise iç sahada oynadığı iki UEFA Avrupa Ligi müsabakasını kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 4 maçta 7 puan topladı

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Edersen, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Nene, Asensio, Talisca, Kerem, En Nesyri

Ferencvaros: Dibusz, Szalai, Raemaekers, Cisse, Makreckis, Levi, Kanichowsky, Toth, Nagy, Pesic, Joseph

GÖKHAN KARATAŞ

